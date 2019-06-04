Полиция пресекла акцию протеста у офиса "Фонда Сороса" в Ереване

04 июня 2019, 05:46

Несколько десятков участников собрала акция протеста перед зданием офиса филиала "Института открытого общества - Фонда содействия" ("Фонд Сороса") в Ереване. Полицейские не позволили протестующим приблизиться к зданию, перекрыв дорогу кордонами. Такие акции не станут массовыми, но соберут противников действующей власти, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Члены движения «Вето» 3 июня собрались перед зданием офиса Армянского филиала «Института открытого общества – Фонда содействия», известного как «Фонд Сороса». Полицейские перекрыли им дорогу, не позволив активистам приблизиться к воротам офиса. Организатором акции выступил бывший советник главы Полиции Армении Нарек Малян, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

В ночь на 4 марта студенческие активисты схватили и попытались бросить в мусорный бак Нарека Маляна, который был их оппонентом в конфликте вокруг отставки ректора Ереванского госуниверситета. По словам Маляна, ответственность за нападение на него взяла на себя группа Restart, которая финансируется "Фондом Сороса". Кроме того, Малян был участников инцидента в общине Ани, где он вместе с другими противниками новых властей подвергся нападению со стороны местных жителей.

К движению «Вето» присоединились и другие группы, такие как группа «Адеквад», недавно зарегистрировавшаяся как партия, организатор акций «Желтые жилеты» Крис Бертерян, партия «Рамкавар Азатакан» и общественная организация «Гражданское сознание».

Участники протеста держали в руках плакаты с надписями «Стоп Сорос!», «Остерегайтесь, Сорос!» и фотографии Джорджа Сороса, руководителя армянского филиала Фонда Ларисы Минасян, а также некоторых чиновников, которые, по мнению активистов, всегда получали непосредственное финансирование от «Фонда Сороса».

Фонд "Открытое общество", учрежденный американским финансистом Джорджем Соросом, признан "нежелательной организацией" в России.

Активисты планировали заблокировать вход в офис фонда, однако полиция перекрыла им дорогу несколькими кордонами, не позволив подойти к офису.

В акции приняли участие около 40 активистов, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в полиции. В свою очередь участники акции сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что правоохранителей "было в три раза больше, чем участников акции".

"Все агенты должны быть рассекречены"

Корреспонденту «Кавказского узла» организатор акции Нарек Малян заявил, что действия участников открыты, анонсируются в социальной сети Facebook, поэтому полицейские приходят заранее к офису и охраняют его.

Целью протеста, по словам Маляна, является «очищение Армении от сети Сороса».

«Мы намерены очистить нашу страну от агентов, которые за пару копеек готовы продать родину, очистить страну от соросовской сети, которая успела удобно расположиться в Национальном Собрании и правительстве Армении. И с этого пути нас никто не сможет сбить», - отметил Малян.

Он добавил, что требуют прекращения деятельности "Фонда Сороса" в Армении, принятия закона «О сети иностранных агентов в Армении», ограничения в назначении этих людей на должности государственных чиновников.

«Офис «Фонда Сороса» по факту является зданием правительства Армении. Именно отсюда исходят все правительственные решения, отсюда ведется борьба против наших ценностей. Все агенты должны быть рассекречены, чтобы общественность знала, кто эти люди и как они рушат основы нашего государства», - заявил Нарек Малян.

«Фонд Сороса», а также другие организации, которые являются агентами других государств в Армении, представляют серьезную угрозу основам и ценностям страны, заявил корреспонденту "Кавказского узла" член партии «Адеквад» Константин Тер-Накалян.

1 июня несколько десятков человек написали на дорогах центральных улиц Еревана и других городов хештег #SutNikol (#Лживый Никол), выразив протест против политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В отделения полиции Еревана, Гюмри и Ванадзора были доставлены 16 участников акции, на восьмерых были составлены протоколы. Организатором акции выступила партия "Адеквад".

«Если посмотреть на состав действующего правительства, на состав парламентской правящей фракции «Мой шаг», можно увидеть десятки имен, которые косвенно или напрямую были аффилированы с "Фондом Сороса" или другими организациями-агентами», - заявил Тер-Накалян.

«Институт открытого общества – Фонд содействия» на своем официальном сайте распространил заявление в связи с акциями протеста против Фонда, в котором осуждает «ложные обвинения против фонда небольшой группой людей, стремящихся дестабилизировать Армению и сеять вражду».

В заявлении опровергаются заявления активистов о том, что фонд контролирует власти Армении.

«Мы с начала революции поддерживали мирный процесс, основанный на любви и примирении... Мы осуждаем тех, кто стремится разделить наше общество посредством политики, страха или насилия», - говорится в заявлении.

"Такие акции едва ли когда-то станут массовыми"

После "бархатной революции" в Армении многие увидели, что есть такой путь реализации их политических амбиций, считает научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян.

На фоне активной политики нового правительства, по словам Микаэлян, многие, в том числе Нарек Малян, прибегают к подобным, пусть малым, но заметным протестным акциям.

По его мнению, такие акции едва ли когда-нибудь станут массовыми, но будут чувствительными для власти.

«Малян заявляет, что Сорос связан с властями Армении, либо он ими руководит. Соответственно, эти акции против власти», - отметил Микаэлян.

Он добавил, что даже в том случае, если увеличится число участников этих протестов, массовыми они стать не могут.

«Это акции нового типа. Если проводить аналогии, то их можно сравнить с акциями против какого-то строительства, экологическими акциями, проводившимися в Армении», отметил эксперт.

Социальной подоплеки в этой акции, по словам Микаэляна, нет.

Движение «Вето» - это часть общего движения против новой власти, считает руководитель Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

«Когда хотят активизировать определенную часть общества на протестные меры, создают образ врага с именем. В Армении так же, как во многих других странах, создали образ врага в лице Джорджа Сороса», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, особых перспектив у движения «Вето» нет. Как он считает, «на одних манипулятивных заявлениях движение дальше не выедет, хотя шуму наделает».

«В ближайшее время это движение не захлебнется. Оно будет медленно, но не очень массово продолжаться. В контексте общей кампании против властей оно будет максимально активизировать недовольных чем-то людей», - считает Навасардян.

По его словам, для того, чтобы привлечь разные слои общества, движение будет каждому предлагать то, что ему близко.

«Кому-то - новый Налоговый Кодекс, кому-то - какой-то другой закон, кому-то - Джорджа Сороса», - заявил он.