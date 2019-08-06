Нападение студентов на видеоблогера Нарека Маляна в ночь на 4 марта 2019 года. Фото: Скриншот видео нападения студентов на видеоблогера Нарека Маляна в ночь на 4 марта 2019 года, https://www.facebook.com/restarttimes.am/videos/960188047522246/

06 августа 2019, 11:53

Ужесточено обвинение участникам нападения на блогера в Ереване

Обвинение участникам студенческого движения, которые пытались бросить в мусорный бак блогера Нарека Маляна, прокуратура Армении переквалифицировала на более тяжкое. Дело о попытке похищения человека передано в суд, сообщили сегодня следователи.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта шесть членов студенческого движения Restart Times схватили и попытались бросить в мусорный бак видеоблогера Нарека Маляна. Генпрокуратура Армении квалифицировала эти действия по уголовной статье "хулиганство, совершенное группой лиц", которая предусматривает до пяти лет заключения.

Движение Restart Times заверило, что активисты не собирались причинить Маляну вред, объяснив их действия "логикой революции", поскольку, по словам активистов, "есть люди, которые не готовы к изменениям" и "Малян является элементом, чье место на свалке". Инциденту предшествовал конфликт вокруг отставки ректора Ереванского госуниверситета. Нарек Малян не поддержал инициативу отставки ректора, тогда как Restart Times, напротив, регулярно проводит протестные акции против руководителя вуза.

Активистам движения Restart Times предъявлено обвинение в попытке похищения Нарека Маляна, сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Аревик Хачатрян. По ее словам, следствие переквалифицировало действия активистов на соответствующую статью УК Армении, которая предусматривает от четырех до восьми лет лишения свободы.

"По делу проходят шесть фигурантов. В отношении них избрана мера пресечения подписка о невыезде", - сказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Аревик Хачатрян.

Представитель прокуратуры уточнила, что 5 августа дело было передано в суд.

На сайте судебной информации Datalex.am дата первого судебного заседания не указана, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что 29 мая 2018 года студенты объявили забастовку с требованием отставки ректора Ереванского госуниверситета Арама Симоняна. Среди проблем в вузе студенты назвали низкое качество образования, отсутствие академической свободы, непрозрачность управления и нецелевую трату ресурсов. Забастовка была прекращена на следующий день после сообщения о госпитализации ректора. 14 февраля студенты провели очередную акцию протеста.

Примечание:

"Студенты потребовали отставки ректора ереванского вуза", "Противники и сторонники главы села по очереди перекрывали трассу в Армении", "Мэр города Капан объяснил отставку расхождением с жителями".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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