Армянские политологи назвали маловероятной отставку Пашиняна

16 ноября 2020, 18:55

У оппозиции недостаточно голосов для объявления импичмента премьер-министру Николу Пашиняну, а выход нескольких депутатов из правящей фракции большого значения не имеет, проанализировали ситуацию в Армении опрошенные "Кавказским узлом" политологи. У армянского премьера есть ресурсы для преодоления наметившегося во фракции "Мой шаг" раскола, указали они.

Как писал "Кавказский узел", после подписания премьер-министром Николом Пашиянном мирного соглашения с Азербайджаном оппозиция подняла вопрос о его отставке, однако рассмотрение этой инициативы в парламенте сорвалось из-за отсутствия кворума - не пришли депутаты правящей фракции "Мой шаг". 14 ноября депутат этой фракции Вардан Атабекян заявил, что покидает "Мой шаг" в знак протеста против подписанного премьером соглашения, но оставляет за собой мандат. После резких слов Пашиняна, призвавшего солдат "решить вопросы тех, кто скулит под стенами" в Ереване, фракцию покинули и депутаты Гаяне Абрамян и Лусине Бадалян, они отказались от мандатов. Выход из фракции анонсировала и депутат Тагуи Товмасян.

17 оппозиционных сил, добивающихся отставки премьер-министра Никола Пашиняна, создали Комитет спасения. Организованные ими 11 и 12 ноября митинги сопровождались массовыми задержаниями. Протестующие недовольны мирным соглашением, по которому Азербайджан оставляет за собой занятые в ходе военных действий территории Нагорного Карабаха и возвращает территории пяти прилегающих к Карабаху районов - так называемый "Пояс безопасности". Текст этого соглашения опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Для начала процедуры импичмента необходимы подписи одной трети депутатов, но пока действует военное положение, вопрос об импичменте обсуждаться парламентом не может, указала корреспонденту "Кавказского узла" депутат фракции "Просвещенная Армения" Ани Самсонян. Согласно 119 статье Конституции Армении, для отмены военного положения нужно согласие более половины депутатов.

"Одновременно с проектом о недоверии премьеру необходимо предложить кандидатуру нового главы правительства. Это второе важное условие, без которого невозможно начать процедуру импичмента. Понятно, что каждая политическая сила имеет своего кандидата. Скорее всего, кандидатура премьера будет определена путем компромисса", - пояснила Самсонян.

По словам Самсонян, у оппозиции достаточно голосов, чтобы инициировать процедуру импичмента, но недостаточно для объявления недоверия Пашиняну. "У двух оппозиционных фракций 41 мандат – 17 мандатов у «Просвещенной Армении» и 24 мандата у фракции «Процветающей Армении». До 67 не хватает 26 мандатов. Поддержат или нет инициативу оппозиции депутаты, покинувшие правящую фракцию, сказать сложно", - добавила Ани Симонян.

Из 132 голосов в парламенте Армении 88 принадлежат блоку "Мой шаг", еще трое – независимые депутаты.

Раскол в правящей фракции есть, и это естественно, так как ее состав изначально был разнородным, указал директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян. "Правящая сила формировалась в скоростном режиме. В нее вошли представители разных частей общества. Кто-то случайно оказался там, кто-то оказался в нужное время в нужном месте. Сформировать монолитную политическую партию с единой идеологией за два с половиной года им не удалось. И в условиях политического кризиса, притом очень серьезного, коллизии внутри партии власти естественны и неизбежны. Мы пока что видим начало этого процесса", - заключил политолог.

Он не исключил, что оппозиции удастся добиться отставки Пашиняна, но указал, что у премьера есть ресурсы для давления на депутатов правящей фракции. "В какой-то момент это давление может перестать действовать, и Никол Пашинян может потерять контроль. Это может произойти, если будет серьезное падение рейтинга, и депутаты будут чувствовать, что им выгоднее уйти, чем остаться. Очевидно, они пока не видят, что рейтинг премьера скатывается вниз", - сказал Искандарян корреспонденту "Кавказского узла".

Никол Пашинян возглавил блок "Мой шаг", выросший из одноименного протестного движения, в сентябре 2018 года, говорится в биографической справке о политике, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее о приходе Пашиняна к власти и событиях "Бархатной революции"-2018 можно узнать в хронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Признаки раскола в правящей фракции есть, но пока не масштабного, считает политтехнолог Армен Бадалян. Уход четырех человек из фракции, состоящей из 88 депутатов, по его словам, "ничего не решает". "Тем более, что двое заявили о сложении мандатов, а это значит, что те, кто их заменит, останутся во фракции. Думаю, что еще будут заявления о выходе из фракции. Те, кто хочет выйти из правящей фракции, открыто не обсуждают свои шаги, опасаясь премьера. С учетом этих факторов, на данный момент отставка премьера видится нереалистичной", - заявил политтехнолог корреспонденту "Кавказского узла".

Он также считает, что Пашинян может оказывать давление на своих соратников. "Пашинян собрал вокруг себя такой контингент, у кого нет собственного «я». Есть те, кто понимает, что если Пашинян уйдет, у них нет будущего. На тех, кто так или иначе все же хочет выйти из фракции, оказывается давление. Им разрешают сложить мандат, но выйти из фракции, сохранив депутатское кресло, не позволяют", - предположил Бадалян

Бадалян добавил, что не видит свидетельств о попытках подкупить депутатов правящей фракции или воздействовать на них со стороны иных политических сил.

Об обострении карабахского конфликта и последующих событий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".