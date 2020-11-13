Лидер "Процветающей Армении" освобожден в Ереване

13 ноября 2020, 08:11

Суд в Ереване признал необоснованным задержание оппозиционера Гагика Царукяна на митинге противников Никола Пашиняна.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября на митинге противников Никола Пашиняна полиция задержала 129 активистов, в том числе главу "Процветающей Армении" Гагика Царукяна. Царукян, а также еще 11 оппозиционеров заподозрены по уголовному делу об организации митинга во время военного положения и разглашении государственной тайны, сообщило 12 ноября следствие.

Оппозиция в Армении недовольна подписанием мирного соглашения с Азербайджаном и требует отставки главы правительства Никола Пашиняна. Азербайджан оставляет за собой территории Нагорного Карабаха, занятые в ходе военных действий, и возвращает территории пяти прилегающих к Карабаху районов - так называемый "Пояс безопасности", указано в заявлении, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян освобожден по решению суда, признавшего его задержание неправомерным, сообщил сегодня адвокат политика Ерем Саркисян, слова которого приводит "Интерфакс".

Царукян подозревается по статье 225.1 УК Армении (организация и участие в несанкционированном митинге), предусматривающей штраф в размере 200-300 тысяч драмов (около 500-600 долларов) или арест на срок до двух месяцев. По словам Ерема Саркисяна, Царукян получил повестку в Службу нацбезопасности около полудня 11 ноября. Он прибыл в СНБ до начала митинга и там был задержан. "Получается, что Царукян совершил преступление в момент пребывания в СНБ", - приводит сегодня слова Ерема Саркисяна "Sputnik Армения".

После того, как суд общей юрисдикции Еревана признал неправомерным его задержание, Царукян вышел на свободу, сторонники встретили его около здания суда аплодисментами, пишет издание.

Напомним, 12 ноября перед очередным митингом в Ереване были задержаны еще три человека, все они члены правлений оппозиционных партий. В митинге оппозиции 12 ноября приняли участие около 2000 человек, после него еще около десяти человек были задержаны.

Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".