Сотрудники полиции задерживают участника акции. Ереван, 12 ноября 2020 г. Фото: Stepan Poghosyan/Photolure via REUTERS

12 ноября 2020, 20:03

Полицейские задержали активистов после митинга в Ереване

Около десяти человек были задержаны после окончания митинга оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 ноября на митинге противников Никола Пашиняна полиция задержала 129 активистов, в том числе главу "Процветающей Армении" Гагика Царукяна и других лидеров оппозиции. Служба нацбезопасности Армении сообщила сегодня, что лидеры четырех партий и еще восемь оппозиционеров заподозрены в организации митинга во время военного положения и разглашении государственной тайны. Сегодня перед митингом были задержаны еще три человека - все они члены правлений оппозиционных партий. В  митинге оппозиции 12 ноября приняли участие около двух тысяч человек. 

Оппозиция недовольна подписанием мирного соглашения с Азербайджаном. Азербайджан оставляет за собой территории Нагорного Карабаха, занятые в ходе военных действий, и возвращает территории пяти прилегающих к Карабаху районов - так называемый "Пояс безопасности", указано в заявлении, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

После завершения митинга оппозиции, несколько десятков человек остались на Площади Свободы. Полиция предупредила их о запрете проведения собраний во время военного положения и дала три минуты, чтобы оставшиеся сторонники оппозиции разошлись. По истечении этого времени силовики стали задерживать оставшихся манифестантов, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Помимо этого произошел инцидент со сторонниками Пашиняна, который также закончился задержанием. Всего корреспондент "Кавказского узла" насчитал не менее 10 задержанных.

На данный момент ситуация на Площади Свободы спокойная, однако полиция продолжает усиленное дежурство. 

Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Кроме того, "Кавказский узел" собрал хронику боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Пашинян объяснил мирное соглашение спасением 25 тысяч солдат", "12 оппозиционеров подверглись уголовному преследованию после протестов в Ереване", "Сторонники Пашиняна обвинили оппозиционеров в дестабилизации".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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