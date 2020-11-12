Армянская оппозиция провела шествие с требованием отставки Пашиняна

12 ноября 2020, 19:30

Акции протеста не прекратятся, пока премьер-министр Никол Пашинян и его правительство не подадут в отставку, заявили организаторы акции протеста в Ереване. Отставка Пашиняна не приведет к изменениям условий соглашения, но позволит установить новые цели в развитии страны, считает политолог.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 ноября на митинге противников Никола Пашиняна полиция задержала 129 активистов, в том числе главу "Процветающей Армении" Гагика Царукяна и других лидеров оппозиции. Служба нацбезопасности Армении сообщила сегодня, что лидеры четырех партий и еще восемь оппозиционеров заподозрены в организации митинга во время военного положения и разглашении государственной тайны. Сегодня перед митингом были задержаны еще три человека - все они члены правлений оппозиционных партий.

Оппозиция недовольна подписанием мирного соглашения с Азербайджаном. Азербайджан оставляет за собой территории Нагорного Карабаха, занятые в ходе военных действий, и возвращает территории пяти прилегающих к Карабаху районов - так называемый "Пояс безопасности", указано в заявлении, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Армянская оппозиция провела митинг и шествие с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства. Полиция стянула к музею рукописей Матенадаран, откуда стартовало шествие, усиленные наряды. До начала акции силовики проинформировали организаторов и участников шествия о правовых последствиях участия в несанкционированной акции и потребовали прекратить акцию, передает корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Митинг открыл священнослужитель, который прочитал "Отче наш" и почтил память погибших в войне за Нагорный Карабах. Требования митингующих остались неизменными. "Мы собрались подтвердить, что мы требовательны в своих намерениях, а правительство, препятствующее нашим целям, должно уйти в отставку", - заявили организаторы шествия.

Отставка - не вопрос личности, это - вопрос спасения родины, заявила депутат фракции "Процветающей Армении" Наира Зограбян, призвав коллег из правящей фракции "Мой шаг" не участвовать в предательской сделке по сдаче территорий.

После митинга сторонники оппозиции шествием направились к зданию Службы национальной безопасности (СНБ), где содержатся задержанные накануне лидеры протестного движения. Участники акции держали в руках плакаты с надписью "Я - Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла")!", "Спасем Отечество!", "Отвергаем капитуляцию!", "Кто виновен? Никол!", а также транспаранты с надписью "Предатель!". Демонстранты также скандировали "Никол - предатель!", "Арцах - это я!".

По данным полиции, в акции приняли участие порядка двух тысяч человек. Шествие сопровождают усиленные полицейские наряды. Дополнительные силы полиции также стянуты к зданию СНБ, которое оцеплено в несколько рядов силовиками в спецэкипировке - шлемах и щитами. Демонстранты у здания СНБ выкрикивали требования освободить лидеров протестного движения, а также призывали полицию присоединиться к протестам, сообщил корреспондент "Кавказского узла"

От здания СНБ демонстранты направились на Площадь Свободы, где и завершили свою акцию. 13 ноября в 15.00 по мск на Площади Свободы состоится очередной митинг оппозиции.

Отставка Пашиняна не приведет к изменениям условий соглашения

Без правящей фракции блока "Мой шаг" технически невозможно обсудить вопрос отставки премьер-министра в парламенте. Важно понять, сможет ли общественность найти себе силы организовать массовые акции гражданского неповиновения, как это было во время "бархатной революции", надавить, чтобы заставить депутатов поставить на повестку дня вопрос отставки премьера, заявил политтехнолог Армен Бадалян."В данный момент решается именно этот вопрос, но на сегодняшний день оппозиции пока этого не удается, потому что не видна их стратегия действий. Путем митингов и шествий не добиваются смены власти", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Оппозиция пытается добиться отставки премьера, чтобы сформировать новое правительство, которое будет настаивать на изменениях в соглашении по Карабаху, отметил политтехнолог. Однако, он не считает эти цели верными, потому что глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявил, что соглашение претворится в жизнь таким образом, каким его подписали, "и это не обсуждается, даже без учета его правомерности". "Даже если завтра Пашинян подаст в отставку, что неправдоподобно, даже, если придет к власти новое правительство, ничего не изменится. Подписанная дорожная карта становится реальностью. Через три дня сдается Карвачар, также переходит азербайджанцам Гадрут Шуши, а армянам остается Степанакерт, Аскеран и Мартакерт. Армянская армия расформировывается, на их место приходят российские миротворцы. Армяне остаются в анклаве", - отметил политтехнолог.

Многие считают, что если в Карабахе размещены русские войска, местные армяне будут защищены. "Я уверен, что Азербайджан сделает все, чтобы убрать оставшихся армян из этой территории. В соглашении множество пунктов в пользу Азербайджана и во вред армян. К примеру, если на окраине Степанакерта, в пригороде Кркджан должны поселиться азербайджанцы, естественно, армяне уйдут оттуда, более того, на месте будет размещена азербайджанская полиция, и, естественно, это все это приведет к изменению этнического состава данной территории", - отметил Бадалян.

Соглашение стало тяжелейшим ударом для Армении, но не смертельным, и для того, чтобы суметь что-то изменить, в первую очередь нужно сменить действующую власть на адекватную, потом уже планировать свои дальнейшие шаги, а дел премного, отметил Бадалян. "Соглашение не на камне высечено, очень много соглашений мы видели, даже хуже нынешнего. Новая власть, которая должна прийти, должна поставить перед собой цели, развивать свои отношения с разными странами, понять, куда идет страна, как должна развиваться, чтобы как-то изменить ситуацию", - заключил он.

Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Кроме того, "Кавказский узел" собрал хронику боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"