Силовики задержали трех лидеров оппозиции перед митингом в Ереване

12 ноября 2020, 15:59

Сотрудники Службы национальной безопасности задержали сегодня в Ереване членов правления трех оппозиционных партий. Сторонники отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна пояснили, что не хотят продолжения войны и не против размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Как сообщал "Кавказский узел", Служба нацбезопасности Армении сообщила сегодня, что лидеры четырех партий и еще восемь оппозиционеров заподозрены в организации 11 ноября митинга во время военного положения и разглашении государственной тайны. Сегодня на 17.00 (16.00 мск) назначена еще одна акция протеста.

11 ноября 17 политических сил, в том числе парламентская партия "Процветающая Армения", провели в столице многолюдный митинг и шествие с требованием об отставке фактического руководителя страны, премьер-министра Никола Пашиняна. Полиция задержала 129 активистов, в том числе главу "Процветающей Армении" Гагика Царукяна и других лидеров оппозиции. Пашинян перед этим отверг выдвинутые против него Царукяном обвинения в сговоре о сдаче ключевого города в Нагорном Карабахе, Шуши, и предложил силовикам проверить, не создал ли Царукян под видом отряда добровольцев вооруженную группу для применения в самой Армении.

Сегодня сотрудники Службы национальной безопасности задержали члена Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" Арцвика Минасяна, члена совета партии "Родина" Арсена Бабаяна и члена правления партии "Национальная повестка" Ара Акопяна, заявила на организованной 17 оппозиционными партиями партиями член АРФ "Дашнакцутюн" Лилит Галстян.

"Представители Службы национальной безопасности пришли в офис АРФД и по известной формуле пригласили в СНБ Арцвика Минасяна, а затем прямо на пороге нашего офиса встретили Арсена Бабаяна и Ара Акопяна. Как вы понимаете, количество политзаключенных растет, а политзаключенные у нас есть со вчерашнего дня, потому что охота на инакомыслящих началась еще до начала митинга", - процитировало слова Галстян "Радио Азатутюн".

На пресс-конференции представители оппозиции пояснили, что не хотят продолжения войны и не против размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе, но настаивают на отставке Пашиняна и проведении повторных переговоров по трехстороннему соглашению с участием нового лидера со стороны Армении, сообщило армянское издание Yerkir.

Ранее парламентская фракция "Мой шаг" потребовала, чтобы противники мирного соглашения с Азербайджаном признали, что выступают за отмену российского посредничества и за вывод российских миротворцев с линии соприкосновения, а также за продолжение войну. "Мой Шаг" также попросил оппозиционеров предоставить дорожную карту о том, как выиграть войну, сообщил "Sputnik Армения".

Оппозиция не добилась отставки Пашиняна, так как депутаты из правящего блока "Мой шаг" отказались участвовать в заседании. Из 132 голосов в парламенте Армении 88 принадлежат блоку "Мой шаг". 24 мандата у "Процветающей Армении", 17 – у "Просвещенной Армении", еще трое – независимые депутаты. Для обеспечения кворума необходимо было 67 голосов. Из 132 голосов в парламенте Армении 88 принадлежат блоку "Мой шаг". 24 мандата у "Процветающей Армении", 17 – у "Просвещенной Армении", еще трое – независимые депутаты.

В свою очередь, Никол Пашинян осудил участников протестов и призвал народ сплотиться, сохранить политическую стабильность. Он заявил, что в поражении на фронте виноваты прежние власти Армении. "Сегодня мы пожинаем горькие плоды того времени, когда деньги государства текли в карманы известных лиц, а не на развитие армии", - приводятся слова Пашиняна в другой сегодняшней публикации издания.



Пашиняна поддержал министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы видим протесты, которые сейчас поднялись в Ереване, мы видим, насколько оппозиция пытается спекулировать на этой ситуации" , - сказал глава МИД. Он также указал на положительные следствия урегулирования конфликта. "Разблокирование всех коммуникаций - транспортных, экономических - должно сыграть огромную позитивную роль для возрождения этого региона, в том числе для подъема экономики Армении, которая страдала больше других из-за прекращения торговых и транспортных связей по линии Азербайджана и Турецкой Республики. <..> Сейчас в соответствии с той договоренностью, которая вступила в силу, все эти связи восстанавливаются. Экономика должна вздохнуть свободно, должна появиться транспортная связанность с партнерами Армении", - процитировал сегодня Лаврова ТАСС.

Переселенцы из Гадрута провели акции протеста у посольств в Ереване

Группа переселенцев из Гадрута, который в ходе осенних боев заняли азербайджанские войска, до начала митинга оппозиции провела в Ереване акции у зданий посольств Франции, России и США. Они скандировали: "Верните Гадрут", "Мы являемся хозяевами своей земли". Из здания диппредставительства Франции к протестующим вышел посол Джонатан Лакот, который пообщался с участниками акции. Сотрудник российского посольства взял у протестующих письмо, адресованное руководству, сообщил News.

Поселок Гадрут был взят под контроль азербайджанской армией 9 октября, указано в списке, опубликованном на сайте Минобороны Азербайджана 9 ноября. Азербайджан оставляет за собой территории Нагорного Карабаха, занятые в ходе военных действий, и возвращает территории пяти прилегающих к Карабаху районов - так называемый "Пояс безопасности", указано в заявлении, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Подробнее об обострении конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Кроме того, "Кавказский узел" собрал хронику боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"