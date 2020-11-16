Родители пропавших солдат потребовали от властей Армении сведений об их судьбе

16 ноября 2020, 17:04

Власти замалчивают сведения о пропавших без вести солдатах, заявили участники акции протеста у здания Минобороны Армении, потребовав встречи с главой ведомства.

Как писал "Кавказский узел", сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что пропавшими без вести числятся сотни солдат. Точно их числа он не назвал. Оппозиционер Микаел Минасян утверждает, что власти скрывают имеющиеся у них данные о 1100 пропавших без вести.

Министерство здравоохранения Армении 14 ноября отчиталось о 2317 телах погибших солдат, прошедших медэкспертизу. Ведомство уточнило, что потери будут уточнены после завершения обмена телами с азербайджанской стороной. Никол Пашинян сообщил сегодня о том, что погибли около 2400 солдат. На полях сражений остаются еще сотни тел, сообщил сегодня президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

Родственники пропавших без вести солдат собрались сегодня у здания министерства обороны Армении, потребовав встречи с министром Давидом Тонояном или начальником Генштаба Оником Гаспаряном. К месту проведения акции было стянуто большое число полицейских, сообщило армянское издание News.

Протестующие указали, что их близких нет ни в списках погибших, ни в списках раненых. Они потребовали от властей информации о местонахождении этих солдат, чтобы отправиться туда самостоятельно, передал Arminfo.

Власти не раскрывают родственникам информацию о солдатах, заявили участники акции. "Мы уже больше месяца боремся за то, чтобы Министерство обороны предоставило нам списки солдат, воевавших в разных частях Карабаха, с указанием места. Нам лгут. Офицеры утверждают, что от них никаких списков не требовали. У нас нет никаких сведений, нам приходится самим ходить по больницам в поисках своих детей!", - приводятся слова одного из участников акции в публикации издания "Новости-Армения".

Азербайджанская сторона не раскрывает данные о своих боевых потерях. При этом, по данным сторон, в Азербайджане с начала обострения конфликта погибли 93 мирных жителя, ранены 404, а в Нагорном Карабахе погибли 49 мирных жителей, 157 человек получили ранения. По данным президента России Владимира Путина, озвученным 13 ноября, в результате обострения карабахского конфликта погибли свыше четырех тысяч человек, ранены около восьми тысяч, беженцами стали десятки тысяч.

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 10 ноября. Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".