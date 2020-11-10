Дополнительные места для пациентов с COVID-19 созданы во Владикавказе

10 ноября 2020, 08:01

360 мест для лечения пациентов, зараженных коронавирусом, решено создать в кожно-венерологическом диспансере Северной Осетии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, сообщил Минздрав республики.

Как информировал "Кавказский узел", режим самоизоляции из-за эпидемии COVID-19 был введен в Северной Осетии с 1 апреля, с тех пор он неоднократно продлевался. С 21 июля республиканские власти отменили режим всеобщей самоизоляции, сохранив некоторые ограничения, в том числе предписали жителям старше 65 лет продолжать соблюдать режим самоизоляции. 30 октября указом главы республики были продлены каникулы в общеобразовательных учреждениях сначала до 8 ноября, а позднее - до 14 ноября.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в Северной Осетии, можно узнать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Принято решение о перепрофилировании республиканского кожно-венерологического диспансера во Владикавказе для лечения больных COVID-19, заявила заместитель министра здравоохранения Северной Осетии Тамара Томаева на видео, опубликованном 9 ноября на странице Минздрава республики в Instagram.

В диспансере планируется развернуть 360 коек, к каждой из которых будет подведен кислород. После проведения ремонтных работ COVID-госпиталь начнет прием пациентов, отметила она.

По ее словам, кожно-венерологический диспансер вместе с его специалистами решено перевести в инфекционный корпус Дигорской ЦРБ.

После улучшения эпидемиологической ситуации все лечебные учреждения республики вернутся в прежний режим работы, уточняется в сообщении Минздрава Северной Осетии.

По данным ведомства, 9 ноября в четырех COVID-госпиталях республики находились 1347 пациентов, из которых у 135 лабораторно подтвержден коронавирус. 114 пациентов в реанимации, из них 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

К 9 ноября в Северной Осетии общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии достигло 7894, из которых 6780 выздоровели, 73 скончались. Число активных случаев COVID-19 составляло 1041, сообщается на странице республиканского управления Роспотребнадзора в Instagram.

"Кавказский узел" также писал, что глава Минздрава Северной Осетии Тамерлан Гогичаев заявлял о том, что в больницах республики не хватает анестезиологов-реаниматологов.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу можно узнать в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в материале "Сколько стоит побег из карантина", подготовленном "Кавказским узлом".