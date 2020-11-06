Машина скорой помощи. 23 октября 2020 г. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

06 ноября 2020, 02:50

Власти Северной Осетии заявили о дефиците врачей на фоне эпидемии COVID-19

В больницах республики не хватает анестезиологов-реаниматологов, заявил глава Минздрава Северной Осетии. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе ухудшается, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора.

Как сообщал "Кавказский узел", режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса был введен в Северной Осетии с 1 апреля, с тех пор он неоднократно продлевался. 30 октября глава Северной Осетии Вячеслав Битаров распорядился оставить до 8 ноября на каникулах школьников, а жителям республики старше 65 лет предписал соблюдать режим самоизоляции.

К 5 ноября в Северной Осетии общее число зараженных коронавирусом составило 7547, из них 79 скончались. На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Северной Осетии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Северной Осетии ощущается нехватка специалистов по профилю "анестезиология и реаниматология", сообщило 5 ноября со ссылкой на министра здравоохранения Северной Осетии Тамерлана Гогичаева издание "Основа".

В связи с этим Вячеслав Битаров на заседании оперштаба поручил Минздраву республики разработать дорожную карту по вопросу подготовки анестезиологов-реаниматологов. "Нужно уделить должное внимание выпускникам, которые хотят связать свою жизнь с этой профессией", - процитировала Битарова пресс-служба главы и правительства республики.

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции на территории региона ухудшается, заявил на заседании оперштаба руководитель управления Роспотребнадзора по республике Алан Тибилов. О сообщил, что в связи с этим власти готовят рекомендации по новым ограничениям, передает ТАСС.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в материале "Сколько стоит побег из карантина", подготовленном "Кавказским узлом".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти Северной Осетии увеличили число койкомест для пациентов с коронавирусом", "Пандемия резко сократила число свадеб на Северном Кавказе", "Началось расследование смерти пациентов в ростовской больнице".

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