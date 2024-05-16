Обвиняемые в смерти пациентов в больнице Владикавказа отказались признать вину

16 мая 2024, 05:08

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Бывший главврач Республиканской клинической больницы скорой помощи во Владикавказе Владимир Плиев и инженер учреждения Олег Морозов отказались признать себя виновными в смерти девяти пациентов с коронавирусом из-за аварии в системе подачи кислорода.

Как сообщал "Кавказский узел", в октябре 2022 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего главврача Республиканской клинической больницы скорой помощи во Владикавказе Владимира Плиева. В апреле 2023 года суд потребовал провести доследование, поскольку вскрылись новые факты и новые фигуранты дела. В ноябре того же года обвинение Плиеву переквалифицировали на более тяжкую статью, а еще одним обвиняемым по делу стал инженер криогенного оборудования больницы Олег Морозов. 14 марта стало известно, что дело, теперь уже с двумя обвиняемыми, направлено в суд.

9 августа 2021 года в больнице произошла авария на кислородной трубе, в реанимации умерли девять пациентов с коронавирусом. Следователи задержали главврача, суд отправил его под домашний арест. Первоначально его обвиняли по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), по ней Плиеву грозило до семи лет лишения свободы. После переквалификации дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более человек" (часть 3 статьи 238 УК РФ) Плиеву и Морозову грозит до десяти лет заключения. Потерпевшими по делу признаны десять человек.

На первом заседании в Промышленном суде Владикавказа 15 мая оба обвиняемых заявили, что не признают себя виновными. «Обвинение не в полной мере изучило дело. В таком виде я с обвинением не согласен», - цитирует слова Плиева на заседании издание “Основа”.

Потерпевшие, присутствовавшие на заседании, были возмущены позицией обвиняемых. Они намерены добиваться для Плиева и Морозова справедливого обвинительного приговора.

“Мы хотим добиться того, чтобы все виновные в гибели наших родных понесли наказание. Плиев не признает своей вины, но это уже будет его проблема, потому что вина доказана следствием. Мы устали, иногда хочется опустить руки, но после заседания (15 мая) этого не будет. Все потерпевшие, которые были в суде, были удивлены высказываниями обвиняемых. Бог им судья... Была надежда, что люди осознают, что они виноваты”, - заявила одна из потерпевших Елена Лучкина в видеосюжете проекта “Сапа Кавказ”.

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