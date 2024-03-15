Дело о смерти пациентов в больнице Владикавказа дошло до суда

15 марта 2024, 02:33

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Прокуратура утвердила новое обвинительное заключение по делу о смерти девяти пациентов с коронавирусом в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе. Бывшему главврачу Владимиру Плиеву и инженеру Олегу Морозову грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал "Кавказский узел", в октябре 2022 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего главврача Республиканской клинической больницы скорой помощи во Владикавказе Владимира Плиева. В апреле 2023 года суд потребовал провести доследование, поскольку вскрылись новые факты и новые фигуранты дела. В ноябре того же года обвинение Плиеву переквалифицировали на более тяжкую статью, а еще одним обвиняемым по делу стал инженер криогенного оборудования больницы Олег Морозов.

9 августа 2021 года в больнице произошла авария на кислородной трубе, в реанимации умерли девять пациентов с коронавирусом. Следователи задержали 58-летнего главврача, суд отправил его под домашний арест. Первоначально его обвиняли по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), по ней Плиеву грозило до семи лет лишения свободы. После переквалификации дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более человек" (часть 3 статьи 238 УК РФ) Плиеву и Морозову грозит до десяти лет заключения.

Дело о смерти пациентов в Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе после дорасследования вновь направлено в суд. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главврача Владимира Плиева и инженера-технолога криогенного оборудования больницы Олега Морозова, сообщил 14 марта телеканал "Крылья ТВ".

Согласно версии следствия, с марта 2021 года в больнице регулярно фиксировалась нехватка мощности подачи кислорода и ответственный за работу системы Морозов неоднократно сообщал о проблеме Плиеву. Тогда же в марте Ростехнадзор внес представление в адрес главврача в связи с привлечением больницы к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности, угрожающее жизни и здоровью пациентов.

Главврач Плиев, несмотря на это, не предпринял никаких мер, чтобы устранить проблемы с кислородопроводом. Он приказал Морозову продолжить эксплуатацию системы с техническими неисправностями, и тот согласился.

«9 августа 2021 года произошла утечка кислорода из наружной подземной сети кислородопроводов, что привело к полному прекращению его подачи во внутреннюю систему кислородоснабжения», – цитирует обвинительное заключение телекомпания. После аварии, повлекшей гибель девяти пациентов реанимации, эксперты установили, что система централизованного кислородоснабжения больницы имела больше десятка дефектов.

Потерпевшими по делу признаны десять человек, интересы троих из них представляет адвокат Камилла Дзоциева, отмечает проект по юридической помощи пострадавшим от врачебных ошибок "Юраптека" в публикации на своей странице "ВКонтакте" от 14 марта.

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