Обвинение главврачу больницы Владикавказа переквалифицировано на более тяжелую статью

26 ноября 2023, 21:01

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Бывший главный врач больницы Владикавказа, где в августе 2021 года из-за аварии на кислородной линии погибли девять пациентов, находящихся под аппаратами ИВЛ, вновь предстанет перед судом, но по более тяжкой статье.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 августа 2021 года в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе произошла авария на кислородной трубе, в реанимации умерли девять пациентов с коронавирусом. Следователи задержали 58-летнего главврача больницы Владимира Плиева, 14 августа 2021 года суд отправил его под домашний арест. В октябре 2022 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего главврача больницы, обвиненного по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). По этой статье Плиеву грозило до семи лет лишения свободы.

В апреле 2023 года суд потребовал провести доследование - вскрылись новые факты и новые фигуранты дела, сообщило телеграм-канал "Сапа Кавказ".

В итоге дело переквалифицировали на более тяжкую статью — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более человек». Инженеру криогенного оборудования больницы Олегу Морозову вменяют ту же статью. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Из материалов дела следует, что Владимир Плиев в конце июля 2021 года получил от минздрава 800 тыс. рублей на реконструкцию кислородной линии, однако не воспользовался этими средствами вплоть до дня трагедии. Запрос на получение денег бухгалтер больницы получил в вечер аварии, пишет издание "Победа.26"

Напомним, что медработники Республиканской клинической больницы скорой помощи написали письмо в поддержку Плиева. Главврач заранее указывал на необходимость второй кислородной линии, и власти выделили деньги на ее строительство, сообщил в день ареста главврача Минздрав Северной Осетии.

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