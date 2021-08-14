Главврач больницы во Владикавказе заранее сообщал о нехватке кислорода

14 августа 2021, 12:35

Главный врач владикавказской больницы скорой помощи Владимир Плиев, задержанный по делу о гибели девяти пациентов, заранее указывал на необходимость второй кислородной линии, и власти выделили деньги на ее строительство, сообщил Минздрав Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 августа в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе произошла авария на кислородной трубе, в реанимации умерли девять пациентов с коронавирусом. Следователи задержали 58-летнего главврача больницы Владимира Плиева по делу о гибели девяти пациентов из-за прорыва кислородной трубы. 12 августа медработники Республиканской клинической больницы скорой помощи написали письмо в поддержку Плиева. 13 августа родственники умерших больных заявили, что проблемы с подачей кислорода пациентам в больнице отмечались в течение двух суток.

Задержанный главврач больницы скорой помощи во Владикавказе Владимир Плиев сообщал о необходимости второй линии подачи кислорода, сообщила пресс-служба Минздрава республики. "В социальных сетях распространяются письма, направленные в Министерство здравоохранения РСО-Алания от руководства РКБСМП. Действительно, данные документы поступали в Минздрав. Главный врач медицинской организации Владимир Плиев по поручению министра оперативно информировал ведомство о вопросах, которые требовали немедленного реагирования и вмешательства", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

В начале июля в Минздрав Северной Осетии поступили запросы о необходимости выделения 800 тыс. рублей на строительство второй кислородной линии, эти деньги были выделены, уточнило региональное министерство. "Данный вопрос был оперативно рассмотрен и поддержан на ближайшем заседании правительства. После необходимых обязательных административных процедур правительством было издано распоряжение №262-Р от 15 июля 2021 года, в соответствии с которым были выделены необходимые финансовые средства в размере 800 тыс. рублей", – отметила пресс-служба.

По официальной информации, к 14 августа в Республиканской клинической больнице умерли 11 человек. Девять из них скончались во время прекращения подачи кислорода, еще двое — в течение суток: один — от тромбоэмболии, причину смерти другого выясняет следствие.

За сутки в Северной Осетии от коронавируса скончались четыре пациента, подтверждены 69 тестов на COVID-19. Общее число смертей от коронавируса в регионе достигло 297, а общее число случаев заражения COVID-19 – 19 670, следует из данных, опубликованных 14 августа на сайте "Стопкоронавирус.рф".

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