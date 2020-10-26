Кругляков счел штраф наказанием за борьбу против преследования активистов

26 октября 2020, 16:35

Активист Владимир Кругляков счел свое административное преследование в Волгоградской области местью за поддержку других активистов. Обвинения в причастности к работе нежелательной британской организации он назвал безосновательными.

Как писал "Кавказский узел", Центральный райсуд Волгограда постановил сегодня оштрафовать координатора "Открытой России"* Владимира Круглякова на пять тысяч рублей. Активист настаивает, что российская организация с таким названием не признавалась нежелательной. Он заявил, что обжалует решение суда.

Активист счел бездоказательной позицию обвинения

Владимир Кругляков сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что пока не имеет адвоката. "Обвинение никаких доказательств того, что осуществляется деятельность нежелательной организации, не привело", - прокомментировал он сегодняшнее заседание суда. Резолютивная часть решения будет готова через три дня, добавил активист.

Административное преследование Кругляков связал со своими акциями в поддержку единомышленников на Кубани. "Проводил одиночный пикет в защиту Артема Важенкова, собственно, в том числе за эту акцию меня и привлекли сейчас, считая это осуществлением деятельности нежелательной организации, а также за посты в поддержку тех, кто подвергается политическим репрессиям", - заявил Владимир Кругляков.

Артем Важенков в сентябре был наблюдателем от Яны Антоновой, которая баллотировалась в Краснодарскую гордуму. 2 октября суд в Краснодаре приговорил Антонову к 240 часам обязательных работ, признав ее виновной по уголовному делу об участии в деятельности "Открытой России"*. Адвокаты краснодарской активистки намерены добиваться отмены обвинительного приговора.

В суде упоминались и другие активисты "Открытой России"*.

"Обвинение ссылалось на публикации СМИ, что Важенкова забрали как активиста «Открытой России», и если я назвал его своим соратником, значит, мы и есть «Открытая Россия»*. Все упиралось в то, что я назвал активистов соратниками. Фигурировали Важенков, [координатор «Открытой России»*] Прянишников – я выражал ему солидарность, когда у него были обыски, и Федотова. Обвинение сослалось на распечатку с какого сайта, где Федотова говорит, что «Открытая Россия»* - это российская организация. И якобы у нас с Федотовой совпали позиции. Но если мы российская организация, естественно, позиции совпадут. Почему-то они решили, что Федотова имеет какое-то отношение к «Открытой России»* в Краснодаре. Я ничего не могу сказать про Федотову и ее активность в Краснодаре, я об этом не знаю", - сказал Кругляков.

В октябре 2019 года мировой суд Краснодара назначил штраф юристу Юлии Федотовой, признав ее виновной в причастности к нежелательной организации "Открытая Россия"* из-за репоста записи с выступлением поэта Максима Дроздова, которого она защищала в суде.

Кругляков подвергся административному преследованию на основании результатов мониторинга в интернете, проведенного прокуратурой Центрального района, говорится в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". "Руководители и члены общественного сетевого движения «Открытая Россия»* регулярно принимают участие в зарубежных антироссийских общественных и политических мероприятиях, на которых призывают к введению или ужесточению санкций в отношении России", - говорится в постановлении.

По мнению обвинения, Кругляков активно участвует в деятельности этой организации, "что выражается в регулярном опубликовании информации, в том числе на личной странице, в социальных сетях интернет-материалов, касающихся ОСД «Открытая Россия»*". Прокуратура усмотрела в деятельности Круглякова признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП ("Участие в деятельности признанной нежелательной иностранной или международной неправительственной организации на территории РФ").

Признанные нежелательными неправительственные организации OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия") (Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России") (США), Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение "Открытая Россия") (Великобритания)* "осуществляют на территории России специальные программы в целях дискредитации результатов выборов, признания их итогов нелегитимными", и их "деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности государства", отмечается в сообщении от 26 апреля 2017 года на сайте Генеральной прокуратуры России.

В акте осмотра интернет-ресурсов от 17 сентября, копия которого также имеется в распоряжении "Кавказского узла", указано, что в соцсети в "ВКонтакте" пользователь Владимир Кругляков подписан на сообщество "Правозащита Открытки", "которое является альтернативным сленговым вариантом наименования организации «Российская общественная организация «Открытая Россия»*". В акте говорится, что Кругляков "периодически размещает на своей странице посты, касающиеся деятельности данной организации и ее активистов, отражая в них свою позицию, осуществляя ее хранение в целях распространения, тем самым привлекая внимание в деятельности нежелательной организации".

Кругляков возглавляет местное отделение "Открытой России"* с февраля

Владимиру Круглякову 32 года, он работает замдиректора по финансам в топливной компании. Кругляков окончил Волгоградский кооперативный институт Российского университета кооперации и аспирантуру этого же вуза. В 2019 году Владимир Кругляков баллотировался в депутаты думы Среднеахтубинского городского поселения при поддержке проекта "Объединенные демократы". Тогда в думу также баллотировались кандидаты "Парнаса" и "Яблока", но в депутаты они не прошли.

"Объединенные демократы" - общероссийский проект поддержки конкурентных выборов. Эксперты проекта оказывают помощь независимым кандидатам в депутаты, начиная от подготовки документов для регистрации и заканчивая обучением ведения избирательной кампании, говорится на сайте проекта.

В феврале 2020 года Кругляков возглавил региональное отделение "Открытой России"* в Волгограде. "Новая организация была создана в Волгограде в 2019 году, и я в нее вступил, а в 2020 году возглавил. Она не имеет никакого отношения в ранее существовавшему в Волгограде общественному сетевому движению «Открытая Россия»*, и между ними нет преемственности", - заявил активист корреспонденту "Кавказского узла".

Кругляков указал, что общественная организация может существовать без регистрации. "Но руководством регионального отделения было принято решение пройти процедуру регистрации в министерстве юстиции, но, к сожалению, Минюст по надуманным основаниям нам отказывает", - сказал он.

Цель организации - участие в выборах разного уровня в качестве кандидатов и наблюдателей, благотворительность, рассказал Владимир Кругляков. "Что касается благотворительности, у нас есть проект помощи врачам, которые борются с пандемией. Наша организация собирает донаты для помощи врачам, мы доставляем им обеды и средства индивидуальной защиты. Такую помощь мы оказывали в Санкт-Петербурге. По Волгоградской области такую помощь мы не оказывали, здесь не каждый главврач решится на такое сотрудничество", - отметил Кругляков.

Кругляков неоднократно проводил акции протеста

Кругляков напомнил, что в этом году он в рамках кампании "Нет!" проводил одиночные пикеты против внесения поправок к Конституции и собирал подписи.

С 25 июня по 1 июля в России проходило голосование по поправкам к Конституции, в Волгограде оно сопровождалось акциями протеста. Волгоградцы сообщили "Кавказскому узлу" о случаях принуждения бюджетников к голосованию. Оппозиционеры заявили, что результаты шести из семи дней голосования невозможно проверить и доверять им нельзя. Сбор подписей против поправок проходил в Волгограде в июле, уже после их принятия. Политологи сочли акцию бесполезной.

Ранее Круглякова, по его словам, как члена "Открытой России"* не преследовали. "Был административный штраф за участие в «забастовке избирателей» в 2018 году", - отметил он.

Активист добавил, что в 2017 году проводил флешмоб в защиту черкесского активиста Руслана Гвашева, в начале 2018 года – в защиту главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева. "Также был пикет в защиту Анастасии Шевченко. Таким образом я выражаю свою гражданскую позицию", - сказал Кругляков.

Член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко обвинена в деятельности нежелательной организации на территории России, она находится под домашним арестом с января 2019 года. Ее дело рассматривается в суде с марта.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на странице "Преследование активистов".

* Деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.