Кругляков счел штраф наказанием за борьбу против преследования активистов

Активист Владимир Кругляков счел свое административное преследование в Волгоградской области местью за поддержку других активистов. Обвинения в причастности к работе нежелательной британской организации он назвал безосновательными.

Как писал "Кавказский узел", Центральный райсуд Волгограда постановил сегодня оштрафовать координатора "Открытой России"* Владимира Круглякова на пять тысяч рублей. Активист настаивает, что российская организация с таким названием не признавалась нежелательной. Он заявил, что обжалует решение суда.

Активист счел бездоказательной позицию обвинения

Владимир Кругляков сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что пока не имеет адвоката. "Обвинение никаких доказательств того, что осуществляется деятельность нежелательной организации, не привело", - прокомментировал он сегодняшнее заседание суда. Резолютивная часть решения будет готова через три дня, добавил активист.

Административное преследование Кругляков связал со своими акциями в поддержку единомышленников на Кубани. "Проводил одиночный пикет в защиту Артема Важенкова, собственно, в том числе за эту акцию меня и привлекли сейчас, считая это осуществлением деятельности нежелательной организации, а также за посты в поддержку тех, кто подвергается политическим репрессиям", - заявил Владимир Кругляков.

В суде упоминались и другие активисты "Открытой России"*.

"Обвинение ссылалось на публикации СМИ, что Важенкова забрали как активиста «Открытой России», и если я назвал его своим соратником, значит, мы и есть «Открытая Россия»*. Все упиралось в то, что я назвал активистов соратниками. Фигурировали Важенков, [координатор «Открытой России»*] Прянишников – я выражал ему солидарность, когда у него были обыски, и Федотова. Обвинение сослалось на распечатку с какого сайта, где Федотова говорит, что «Открытая Россия»* - это российская организация. И якобы у нас с Федотовой совпали позиции. Но если мы российская организация, естественно, позиции совпадут. Почему-то они решили, что Федотова имеет какое-то отношение к «Открытой России»* в Краснодаре. Я ничего не могу сказать про Федотову и ее активность в Краснодаре, я об этом не знаю", - сказал Кругляков.

Кругляков подвергся административному преследованию на основании результатов мониторинга в интернете, проведенного прокуратурой Центрального района, говорится в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". "Руководители и члены общественного сетевого движения «Открытая Россия»* регулярно принимают участие в зарубежных антироссийских общественных и политических мероприятиях, на которых призывают к введению или ужесточению санкций в отношении России", - говорится в постановлении.

По мнению обвинения, Кругляков активно участвует в деятельности этой организации, "что выражается в регулярном опубликовании информации, в том числе на личной странице, в социальных сетях интернет-материалов, касающихся ОСД «Открытая Россия»*". Прокуратура усмотрела в деятельности Круглякова признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП ("Участие в деятельности признанной нежелательной иностранной или международной неправительственной организации на территории РФ").

Признанные нежелательными неправительственные организации OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия") (Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России") (США), Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение "Открытая Россия") (Великобритания)* "осуществляют на территории России специальные программы в целях дискредитации результатов выборов, признания их итогов нелегитимными", и их "деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности государства", отмечается в сообщении от 26 апреля 2017 года на сайте Генеральной прокуратуры России.