Владимир Кругляков. Фото: личная страница FB https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1591218281028624&set=pb.100004214015425.-2207520000..&type=3&theater

26 октября 2020, 11:03

Волгоградский активист оштрафован за участие в нежелательной организации

Суд в Волгограде постановил сегодня оштрафовать на пять тысяч рублей регионального координатора "Открытой России"* Владимира Круглякова. Активист настаивает, что российская организация с таким названием не признавалась нежелательной.

Как писал "Кавказский узел", волгоградский активист Владимир Кругляков в сентябре подвергся административному преследованию за участие в деятельности нежелательной организации. Он расценил это как попытку политического давления. В составленном на Круглякова протоколе говорится, что его причастность к "Открытой России"* была выявлена в ходе мониторинга интернета.

Сегодня суд Центрального района Волгограда оштрафовал Круглякова на пять тысяч рублей. "Решение расцениваю как проявление политических репрессий. С решением не согласен, буду обжаловать в вышестоящие инстанции", - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

Владимир Кругляков отметил, что другие активисты не приходили в суд, чтобы поддержать его. "Никого бы и не пустили. Была представитель прокуратуры, судья и я", - сообщил Кругляков.

На сайте суда Центрального района Волгограда, по состоянию на 9.30 мск 26 октября, отсутствует информация о присужденном Курглякову штрафе.

Признанные нежелательными неправительственные организации OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия") (Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России") (США), Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение "Открытая Россия") (Великобритания)* "осуществляют на территории России специальные программы в целях дискредитации результатов выборов, признания их итогов нелегитимными", и их "деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности государства", отмечается в сообщении от 26 апреля 2017 года на сайте Генеральной прокуратуры России.

Кругляков ранее отмечал, что Минюст под разными предлогами отказывает российской организации "Открытая Россия"* в регистраци. "Наша организация «Открытая Россия»* является российской организацией, созданной российскими гражданами и осуществляющей свою деятельность на территории России и по ее законам", - подчеркнул он.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на странице "Преследование активистов".

* Деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

Примечание:

"Волгоградские активисты выступили против поправок в Конституцию", "Сочинцы обнаружили себя среди проголосовавших по поправкам в Конституцию", "Независимые наблюдатели указали полиции на нарушения при голосовании в Ейске".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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