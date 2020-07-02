Независимые наблюдатели указали полиции на нарушения при голосовании в Ейске

02 июля 2020, 03:43

Нарушения при голосовании по конституционным поправкам и препятствия со стороны членов участковых избирательных комиссий вынудили независимых наблюдателей в Ейске вызвать полицию. Они поставили под сомнение официальные данные о явке, назвав ее низкой.

Как писал "Кавказский узел", с 25 июня по 1 июля в России проходит голосование по поправкам к Конституции. За первые пять дней голосования на Кубани, по данным избиркома, явка составила более 58 процентов. Местные жители сказали, что не видят смысла участвовать в голосовании. Также они заявили о принуждении к надомному голосованию. 1 июля координатор Ейского независимого наблюдения, помощник депутата Ейского районного совета Александра Коровайного Анастасия Терентьева сообщила о том, что независимых членов участковых избирательных комиссий не пускали на участки, а избиратели выясняли, что за них уже кто-то проголосовал.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".

Координатор независимого голосования в Ейске, помощник депутата Ейского районного совета Александра Коровайного Анастасия Терентьева рассказала вечером 1 июля корреспонденту "Кавказского узла", что ее бабушка Людмила Столярова проголосовала на дому, хотя не подавала заявку в УИК, еще 25 июня. К ней домой пришли члены избирательной комиссии и попросили принять участие в надомном голосовании.

"Второй раз к ней пришли 29 июня и снова попросили проголосовать, она отказалась, поскольку отдала свой голос. Сегодня (1 июля) она решила прийти и проконтролировать, есть ли информация о том, что она проголосовала. Пришла, а ей выдают бюллетень чистый. Она бы могла проголосовать три раза", - рассказала Терентьева.

Она сообщила, что на избирательный участок вызвали наряд полиции, пенсионерка написала заявление, бюллетень изъяли и взяли объяснения.

Адвокат, член ТИК Ейского района с правом совещательного голоса Михаил Беньяш сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что приехал в Ейск, чтобы юридически поддержать независимых наблюдателей. Он рассказал, что сотрудники полиции, которые приехали по вызову пенсионерки Столяровой, подняли списки выездного голосования и обнаружили там ее подпись. Беньяш подтвердил, что полицейские опечатали бюллетень и взяли объяснение у всех членов УИК.

"Это статья 5.22 часть 1 КоАП РФ. Там штраф до 30 тысяч рублей. Члены УИК выявили виновного и дисквалифицировали его",- рассказал Беньяш. Он сообщил, что на одном из участков пенсионеры, пришедшие проголосовать, обнаружили, что бюллетени им уже выдали и в списке стоит чужая подпись.

Статья 5.22 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусматривает наказание за незаконную выдачу и получения избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме.

"На многих участках отказывались знакомить со списками избирателей, не пускали на участки членов комиссии с правом совещательного голоса. Не давали работать журналистам", - также сообщил Беньяш.

Член городской ТИК с правом совещательного голоса Игорь Морозов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 1 июля он объехал 12 избирательных участков. По его словам, особых нарушений он не заметил, поскольку на участках не было избирателей.

Морозов однако сообщил, что ему, как члену ТИК Ейска, было отказано в возможности подсчета заявлений на надомное голосование. "Мне было интересно узнать, сколько у них получилось проголосовавших. По данным ТИК, проголосовало 650 человек, а мне показалось, что заявлений намного меньше", - сообщил Морозов.

Он также отметил, что раньше на участках было мало "надомников". "Сейчас на одном участке у нас 650 "надомников" - это просто огромная цифра. И даже по урнам видно, что в стационарных (урнах) немного бюллетеней, а в переносных - очень много. Но так не бывает", - заявил Морозов.

Он считает, что озвученные результаты явки завышены. "Я езжу по УИКам целый день. Нигде больше двух человек не видел, в основном они пустые стоят. И в другие дни также, зная о том, что голосовать обязали всех бюджетников и некоторые большие фирмы - не "за" или "против", просто явится на участок. Еще голосование не окончилось, а уже по громкой связи на участках объявляют, что 72 процента поддержали", - рассказал Морозов. Он считает, что порядка двух третей избирателей в Ейском районе не пришли на участки.

Члены участковых комиссий дали противоречивые оценки о явке

Член УИК 14-17 с правом решающего голоса Дмитрий Рязанов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 1 июля наблюдал за надомным голосованием. Он также считает, что данные о явке завышены. "Сегодня (1 июля) я выезжал два раза на дом, наблюдал, как проходит надомное голосование. По моим подсчетам, на участке, который обычно активный, проголосовало чуть больше 40 процентов", - сообщил Рязанов. Он обратил внимание, что избиратели шли на участок организованными группами.

Председатель УИК 14-20 Елена Карабасова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что на участке 1419 избирателей, возможностью проголосовать по месту пребывания воспользовались 26, прикрепились к участку 30 человек.

"Очень много пожилых, но и молодежи тоже, студентов. Было введено из-за пандемии дистанционное обучение, поэтому они все дома, в Ейске. Не скажу, что они активно участвуют, но приходят с родителями. На голосовании явка больше по сравнению с другими выборами, особенно в первые дни", - сообщила Карабасова.

Председатель УИК 14-17 Елена Кривоконенко сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что к участку прикреплены 1897 избирателей.

"У нас разновозрастные избиратели, есть и молодежь. У нас [много] первый раз голосующих и (в возрасте) 65+, средний возраст тоже есть. В этот раз очень активные, особенно по сравнению с муниципальным выборами", - сообщила она.

Председатель УИК 13-22 поселка Александровское Аделина Сава сначала не пускала на участок корреспондента "Кавказского узла" и члена ТИК Михаила Беньяша. После вмешательства сотрудника полиции она разрешила сделать несколько фотографий участка. За полчаса, которые на участке провела корреспондент "Кавказского узла", проголосовать пришли три человека.

"На нашем участке 1958 избирателей. Все они работники сельского хозяйства и активные избиратели", - рассказала Аделина Сава.

Жители Ейского района заявили о принудительном голосовании

Сотрудник сельхозпредприятия из поселка Александровский Олег, по его словам, проголосовал 1 июля по приказу начальства.

"Нам сказали сфотографировать бюллетень и сразу прислать руководству. Я долго не хотел идти на это голосование, но жена уговорила, боится, что останусь без работы. Другой у нас нет", - сообщил мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудники магазина крупной сети супермаркетов, который находится в центре Ейска, сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что было составлено расписание голосования всех сотрудников сети супермаркетов.

"Мы обязаны были открепиться на участке по месту жительства и прикрепиться по месту работы. Каждый день мы ходили строем голосовать», - сообщил один из работников супермаркета.

Координатор регионального отделения движения в защиту прав избирателей "Голос" в Краснодарском крае Давид Канкия сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что по данным на первую половину 1 июля было получено 321 сообщение о нарушениях в Краснодарском крае, 115 из них - из Ейска. При этом, по его словам, сообщения поступают из Ейского района, Геленджика и Краснодара, так как других районах края наблюдения организовано не было. На "Карте нарушений" по данным на 03.30 мск сегодня, 2 июля опубликовано 66 сообщений по Краснодарскому краю.

Координатор «Голоса» в Краснодарском крае Давид Канкия рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что сообщения на "Карту нарушений" во второй половине дня 1 июля из Ейска поступать перестали. Он считает, что это связано с тем, что явка по документам территориальных комиссий достаточная, тем более на этом голосовании нет минимального порога. Канкия отметил, что сообщения о принуждениях, о нарушениях на УИК приходят из Краснодара, Новороссийска и Геленджика.