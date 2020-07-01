"Голос" сообщил о 115 жалобах на нарушения при голосовании в Ейске 

01 июля 2020, 17:04

Независимых членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного и решающего голоса не пускали на участки в Ейске, а избиратели выясняли, что за них уже кто-то проголосовал, сообщила координатор Ейского независимого наблюдения Анастасия Терентьева. На карту нарушений "Голоса" поступило 321 сообщение из Краснодарского края, в том числе 115 - из Ейска.

Как писал "Кавказский узел", с 25 июня по 1 июля в России проходит голосование по поправкам к Конституции. За первые пять дней голосования на Кубани, по данным избиркома, явка составила более 58 процентов. Местные жители сказали, что не видят смысла участвовать в голосовании. Также они заявили о принуждении к надомному голосованию. На Кубани было зафиксировано более 40 жалоб на нарушения в ходе голосования, сообщил региональный координатор "Голоса" Давид Канкия.

Общероссийское голосование по поправкам к действующей Конституции состоится 1 июля 2020 года. "Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".

За ходом голосования в Ейском районе следят сто независимых наблюдателей: это члены УИК, активисты с удостоверениями журналистов, рассказала координатор Ейского независимого наблюдения, помощник депутата Ейского районного совета Александра Коровайного Анастасия Терентьева.

По ее словам, в рамках этой кампании аккредитоваться могли только наблюдатели от общественной палаты, но не от партий и общественных объединений.

Жалобы от членов УИК с правом совещательного и решающего голоса стали поступать с начала работы участков, утверждает Терентьева.

"Представители от КПРФ сообщили, что всем их членам УИК с правом совещательного голоса заранее сказали, что им не выдадут итоговый протокол. На участок 14-24 пришли два пенсионера и оказалось, что за них уже кто-то проголосовал. Наши наблюдатели, кто был свидетелем, поехали в Следком, чтобы написать заявления. Подали жалобу в городскую ТИК", - заявила Терентьева корреспонденту "Кавказского узла".

Она сообщила также, что с утра на участки не пускали членов УИК с правом совещательного голоса, однако они смогли пройти после жалобы членам движения "Голос". Кроме того, председатели отказывались называть число досрочно проголосовавших.

"У нас было много желающих наблюдать, но, к сожалению, некоторых депутатов не поставили в состав УИК, а по-другому сейчас никак невозможно стать наблюдателем. Александра Коровайного посадили, всячески пытаются задушить независимое голосование", - заявила Терентьева.

Ейский депутат райсовета Александр Коровайный был арестован 23 июня на 10 суток после митинга против поправок к Конституции.

Председатель УИК 14-05 Елена Меркулова не сразу пустила корреспондента "Кавказского узла" на участок. Сначала она проконсультировалась по телефону с ТИК. "Мы уже никому не верим, много ходят здесь с удостоверениями журналистов", - заявила председатель.

По словам Меркуловой, на муниципальных выборах на ее участке обычно небольшая явка, но на выборах федерального уровня избиратели очень активны. "Активно участвовали в выборах президента и сейчас идет очень активно", - сообщила Меркулова корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что среди проголосовавших мало отдыхающих: "В 2018 году на выборах президента очень много приходило людей с открепительными. Сказалось то, что из-за пандемии мы не могли оповещать население и приезжих, только в СМИ и на столбах, где можно было".

Меркулова сообщила, что всего на ее участке 1650 избирателей. "Примерно половина избирателей проголосовала. Сегодня с утра была большая явка, затем затишье, думаю, к вечеру пойдут", - сказала она.

По ее словам, голосование на придомовых территориях в Ейске не проводилось, мобильная бригада УИК выезжала только на заявки по надомному голосованию. На участке 14-05 присутствовали три наблюдателя от общественной палаты, которые не зарегистрировали жалоб и нарушений.

На участке 14-20 присутствовал один наблюдатель Павел Пятов, который сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что он впервые наблюдает за голосованием. Он рассказал, что ему предложила стать наблюдателем общественная палата района, и он согласился, ему выдали удостоверение и провели инструктаж.

"Рассказали, на что в первую очередь я должен обращать внимание. Я считаю, что голосование проходит достаточно спокойно, ровно. Тем более оно проходит в течение недели. Люди соблюдают социальную дистанцию, при этом голосуют вполне активно",- отметил Пятов.

Пенсионерка Татьяна Борисова проголосовала на участке 14-24. Она сказала, что приняла участие в голосовании, поскольку с советских времен привыкла ходить на выборы. "Я раньше всегда работала членом избирательной комиссии, только мы тогда это делали бесплатно, а сейчас - за деньги. И это не очень хорошо, я считаю. Потому что их покупают немного", - считает женщина.

Студент Егор Колыванов не участвует в голосовании: "Не хочу, потому что считаю, что бесполезно - наши голоса никого не волнуют, такого же мнения все мои друзья".

Жительница Ейска Светлана Колотовкина сказала, что в городе начался туристический сезон, к ней приехали отдыхающие и ей некогда голосовать.

"Мы сидели без работы и без денег. Только начался сезон, я с 5 утра на ногах: уборка, стирка, готовка, у меня 15 отдыхающих. Не собираюсь время терять [на голосование]", - заявила женщина.

Пенсионерка Лидия Марковна рассказала, что проголосовала на дому 27 июня, хотя не делала заявку на надомное голосование. 29 июня к ней домой вновь пришла выездная группа и попросила проголосовать. "Сегодня я уже для интереса пришла на участок и оказалось, что я могу проголосовать и на участке. Еще одна пенсионерка на моем участке была вместе со мной, она также проголосовала на дому без заявки, а потом пришла на участок, и ей снова дали проголосовать", - сообщила женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Координатор регионального отделения "Голоса" Давид Канкия сказал, что на карту нарушений поступают в основном жалобы из Ейского района, Геленджика и Краснодара, в других районах Кубани наблюдения организовано не было. Всего сегодня на карту нарушений поступило 321 сообщение из Краснодарского края, 115 из них - из Ейска, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Канкия отметил, что ЦИК сделал все, чтобы уничтожить независимое наблюдение.

"Жалобы в основном на принуждение к голосованию со стороны работодателей, на давление на независимых членов УИК с правом решающего голоса. Члены комиссий не проверяют паспорта, верят избирателям на слово", - заявил Канкия.

Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".