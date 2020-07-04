Волгоградские активисты выступили против поправок в Конституцию

04 июля 2020, 16:42

Два одиночных пикета в Волгограде провели член регионального отделения Левого фронта Анатолий Николаенко и представитель реготделения Объединения перевозчиков России Андрей Пуршев. Они вышли с плакатами "Обнуление Путина - вне закона!" и "Итоги голосования не признаем!".

Как писал "Кавказский узел", с 25 июня по 1 июля в России проходило голосование по поправкам к Конституции, в Волгограде оно сопровождалось акциями протеста. 29 июня члены реготделения партии "Яблоко" провели в Волгограде одиночные пикеты против поправок и раскритиковали саму процедуру голосования. Волгоградцы сообщили "Кавказскому узлу", что им известны случаи принуждения бюджетников к голосованию. Региональный штаб Алексея Навального заявил о фальсификации голосования, а облизбирком - о попытках повторного голосования на шести участках. Явка составила 80,40%. В поддержку внесения изменений в Конституцию проголосовали 83,39%. Оппозиционеры заявили, что в результаты шести из семи дней голосования невозможно проверить и доверять им нельзя.

Волгоградцы, участвовавшие в общероссийском голосовании, знакомы с вносимыми в Конституцию России поправками фрагментарно и в общих чертах, показал опрос "Кавказского узла". Некоторые из опрошенных признались, что не видят необходимости в изменении Основного закона.

Два одиночных пикета против поправок в Конституцию проходили сегодня в течение полутора часов на улице 8-й Воздушной армии около рынка Олимпия в Дзержинском районе Волгограда. Член регионального отделения Левого фронта Анатолий Николаенко и представитель реготделения Объединения перевозчиков России Андрей Пуршев провели их поочередно. Сотрудников полиции на месте акции не было.

Анатолий Николаенко держал плакат "Обнуление Путина - вне закона!". "Мы протестуем против обнуления Путина, - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". - Вчера Путина обнулили, завтра сенаторов обнулят, уже была инициатива, чтобы дать им пожизненный статус. Губернаторов не выбираем, сенаторов не будем выбирать, президентов не выбираем - их выбирают автоматически. А само голосование 1 июля - это вообще фарс: кто голосовал на пеньках, кто - на детских каруселях, где только не голосовали. Ходили по домам к старикам. Мы требуем созыва конституционного собрания, референдума по Конституции, чтобы Конституция была для народа, а не для верхушки власти".

Пикетчик сказал, что сам не стал голосовать. "У Левого фронта позиция - бойкотировать выборы, - пояснил он. - У нас активный бойкот и разъяснение людям. Митинги запрещены, поэтому мы вышли с одиночными пикетами".

Андрей Пуршев стоял с плакатом "Итоги голосования не признаем!". "20 лет мы уже жили под руководством Путина, впереди еще круглый срок намечается. Безысходность полная, надежд никаких", - заявил Пуршев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, он "не голосовал, но ходил с общественным контролем 1 июля на избирательные участки Тракторозаводского и Дзержинского районов".

"Считаю, что это голосование - преступное, оно не контролировалось и полностью было сфальсифицировано, - заявил Пуршев. - Все голосование прошло по домам, по пенечкам, на грузовиках и багажниках. Я сам член избирательной комиссии - знаю, что такое наблюдение на выборах - на этом голосовании не было ничего подобного. В моем присутствии нарушений не было. Урны были нормально заполнены за предыдущие шесть дней. Наблюдатели были от "ЕР", ЛДПР, Партии Роста, Всероссийского объединения адвокатов".

Мнения прохожих относительно пикета разделились. Против выступали в основном пенсионеры. Люди среднего возраста и молодежь высказывались в поддержку требований активистов. Часть прохожих высказалась в поддержку поправок и раскритиковала активистов за акцию протеста, передала корреспондент "Кавказского узла".

"Как вам не стыдно, столько делает председатель наш Путин хорошего, а вы стоите, бессовестные", - заявила пикетчику проходившая мимо пожилая женщина.

Женщина средних лет наоборот выступила в поддержку пикетчиков. "Все бы выходили - жизнь была бы другая. Молчим - и сами себе ярмо одеваем, все боимся", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что не ходила на голосование, поскольку не верит в честность его результатов.

Молодой человек по имени Степан сказал корреспонденту "Кавказского узла", что солидарен с пикетирующими. "Я голосовал против, - отметил он. - Ну это уже просто неприлично столько лет находиться у власти, это не поддается никакому здравому смыслу. Плюс все мои близкие относительного молодого возраста возмущаются пенсионной реформой. Путин обеспечил себе электорат среди пенсионеров и молодых родителей, раздав им деньги. Но моему поколению пенсии скорее всего не дождаться".

Поддержку активистам также выразила молодая женщина, представившаяся Александрой. "Я голосовала против, - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". - Один из аргументов - почему в пандемию не выплатили меры поддержки на детей 16-17 лет, почему они оказались в пролете по сравнению с детьми других возрастов. Мне могут возразить и сказать, что это мелочь. Но я думаю это не мелочь, а тонкий расчет и подбор нужного электората: сэкономили на одних, чтобы сделать ставку на других".

Мужчина средних лет, представившийся Виктором, сказал, что с безразличием относится к акции протеста. "Я стараюсь дистанцироваться от политики, потому что втянули в нее уже все общество и перессорили, - сказал он. - И актеры, и учителя стали вдруг должны не своей профессией заниматься, а только и делать, что отчитываться - за Путина они или нет".

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина". О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".