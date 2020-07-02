Оппозиционеры назвали аномальной для Волгоградской области явку в 80,4%

02 июля 2020, 18:46

Результаты шести из семи дней голосования по конституционным поправкам невозможно проверить и доверять им нельзя, заявил наблюдатель от "Яблока" в Волгограде. Аномальная для Волгоградской области явка в 80,4% была достигнута искусственно, считают в региональном штабе Навального.

Как писал "Кавказский узел", с 25 июня по 1 июля в России проходило голосование по поправкам к Конституции, в Волгограде оно сопровождалось акциями протеста. 29 июня члены реготделения партии "Яблоко" провели в Волгограде одиночные пикеты против поправок и раскритиковали саму процедуру голосования. Волгоградцы сообщили "Кавказскому узлу", что им известны случаи принуждения бюджетников к голосованию. Региональный штаб Алексея Навального заявил о фальсификации голосования, а облизбирком - о попытках повторного голосования на шести участках в Волгограде.

Волгоградцы, участвовавшие в общероссийском голосовании, знакомы с вносимыми в Конституцию России поправками фрагментарно и в общих чертах, показал опрос "Кавказского узла". Некоторые из опрошенных признались, что не видят необходимости в изменении Основного закона.

Данным за 25-30 июня доверять нельзя, заявил представитель "Яблока"

В поддержку внесения изменений в Конституцию России проголосовали 83,39% участников голосования в Волгоградской области, против – 15,86%. Явка составила 80,40%, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в облизбиркоме по итогам обработки 100% протоколов участковых комиссий. Жалоб, которые могли бы поставить под вопрос результаты выборов на каких-либо избирательных участках, не зарегистрировано, подчеркнула пресс-секретарь облизбиркома Екатерина Кулешова.

Представитель партии "Яблоко" Владимир Титов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в Волгограде в качестве наблюдателей работали всего трое членов партии, все в микрорайоне Спартановка.

"В данном случае нельзя говорить о нарушениях, как в том случае, когда проходят выборы согласно закону «Об основных гарантиях избирательных прав». Это голосование проходило вне закона. Говорить, что нарушена какая-то норма этого закона, нельзя", - подчеркнул Титов.

Он указал на аномальные результаты голосования. "При подсчете голосов за 25 и 26 июня на 918-м участке, где я был наблюдателем, был всего один бюллетень против, остальные – штук 500 – за. Разве такое может быть при нормальном раскладе? Бюллетени везде считают общей кучей за все дни голосования, но я попросил посчитать бюллетени за 1 июля, и мне пошли навстречу. Я все зафиксировал на видео. При подсчете бюллетеней за 1 июля 44% оказалось за и 56% против. Но как могло случиться, что 25 и 26 числа против был только один бюллетень? Так не бывает, поэтому я не верю объявленному результату. Правильным результатом можно считать цифры по 1 июля. Меня можно считать волгоградским экзит-поллом. Больше никто таких цифр не приведет, поскольку почти не было независимых наблюдателей", - отметил оппозиционер.

Титов добавил, что 918-й участок, о котором идет речь, является "типичным". "Участок 918 находится в центре Спартановки, это типичный спартановский участок. Говорить, что там случайно оказался против один бюллетень, не стоит. После 19.00 1 июля пришли солидные люди среднего возраста, они кидали бюллетени. Я сделал фото, и там видно, что они все против. Вот это общая картина", - указал Владимир Титов.

По словам Титова, сейф-пакеты для хранения бюллетеней не выдавались по актам. "Актов нам не было представлено. Что там, в этих пакетах, я не знаю, могу говорить только о 1 июля – это видел своими глазами. Я доверяю голосованию только 1 июля, остальное не поддается никакому контролю", - заявил наблюдатель.

Он отметил, что санитарные нормы на участках были обеспечены "в лучшем виде".

Голосование прошло в условиях эпидемии коронавируса. На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Наблюдателей от оппозиции было немного

Владимир Титов указал на трудности, с которыми столкнулись наблюдатели от "Яблока". "Общественная палата "мурыжила" нас и запустила на участки в последний день голосования", - заявил он.

Общественная палата подготовила и обучила 6,5 тысячи наблюдателей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" главный специалист аппарата Общественной палаты Павел Голод. "Соглашение заключили 22 организации, из них 18 - общественные организации: профсоюзы, Союз женщин, ДОСААФ, Союз "Чернобыль", Торгово-промышленная палата и другие. Соглашение также заключили четыре политические партии: "Единая Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость". Те люди, которые называют себя наблюдателями от "Яблока", приходили к нам индивидуально, соглашения с партией "Яблоко" у Общественной палаты не было", - отметил Павел Голод.

Секретарь Сталинградского обкома КПРФ Олег Дмитриев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что у партии не было наблюдателей. "К сожалению, согласно изменениям законодательства, которые полностью прописали под так называемое "общероссийское голосование" по Конституции, предусмотрена только общественная палата. ЦК КПРФ изначально настаивал, чтобы все политические партии имели право выставить своих наблюдателей. Мы не пошли на то, чтобы делать это через общественную палату, и было принято решение не идти. Поэтому наши наблюдатели и члены с правом совещательного голоса отсутствовали на голосовании. Поэтому картинку мы имеем не полную – только от членов УИК с правом решающего голоса. В основной массе они были задействованы в рутинной работе – ходили по домам, по предприятиям. Редко кто мог проконтролировать, как велось голосование", - сообщил Олег Дмитриев.

Жалоб было немного. "Наши члены УИК с правом решающего голоса делали замечания организационного характера в день голосования на местах. Где-то урны не были представлены в начале дня голосования в зоне видимости. Где-то были моменты, что председатели могли проигнорировать членов УИК с правом решающего голоса. Кого-то уговаривали не приходить – из тех, кому за 65, говорили, что и без них справятся. Сегодня один член УИК из Краснооктябрьского района пишет жалобу - вчера у него комиссия отказалась принять жалобу. По его мнению, была нарушена процедура подсчета голосов, сегодня он направит жалобу через сайт", - рассказал секретарь обкома.

Он не стал оспаривать данные по явке. "С учетом основного дня голосования такую явку возможно сделать, учитывая, что голосовали и предприятия, и организации. Но чтобы все проконтролировать, нужно много наблюдателей, сил и средств. Санитарные требования обеспечили. Я и сам голосовал: измерение температуры, антисептики, маски, ручки – все обеспечили", - отметил Олег Дмитриев.

Сотрудница горячей линии движения "Голос" сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в Волгоградской области у организации нет ни куратора, ни наблюдателей.

Руководитель фракции "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" Волгоградской областной думы Евгений Кареликов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что на голосовании от партии было чуть больше 100 наблюдателей. "Явка реалистична. Голосование, растянутое на неделю, полностью оправдало себя. Я лично ходил на участок, были полностью соблюдены все санитарные нормы – и маски, и перчатки, и обработка рук. И индивидуальные ручки выдавались", - сказал он.

Высокая явка достигнута искусственно, считают в штабе Навального

Волгоградский штаб Навального даже не пытался выставлять наблюдателей в данных условиях, указал корреспонденту "Кавказского узла" координатор штаба Навального Евгений Кочегин. "Ожидаемо, что нас бы забраковали. Считаем, что если голосование честное и открытое, то наблюдателей может поставить политическая партия и даже незарегистрированное общественное объединение. Все формализовано явно для того, чтобы сделать какую-то выборку наблюдателей и набрать самых лояльных. При таком наблюдении мало что можно зафиксировать. Нам, даже ничего не делая, удалось собрать кейс про МФЦ. Конечно, такой кейс может быть основанием, чтобы аннулировать итоги голосования на участке, но ясно, что этого не признает ни областная, ни территориальная комиссии", - констатировал Кочегин.

Ранее Кочегин заявил, что руководство Многофункционального центра в Волгограде проголосовало за нескольких сотрудников. В связи с этим штаб Навального потребовал аннулировать итоги голосования на участке и возбудить уголовное дело.

"ТИК дала мне ответ, что эта женщина (сотрудница МФЦ. - Прим. "Кавказского узла") якобы не голосовала. Понятно, что она не голосовала - за нее проголосовали. Мне написали, что провели какую-то проверку. Но проверяли не то, что нужно", - заявил Евгений Кочегин.

Официальные данные по явке он охарактеризовал как "аномальные". "Эта электоральная аномалия явно достигнута скорее искусственно. Не может быть явка на голосовании по Конституции выше, чем на президентских выборах", - считает Кочегин.

Корреспондент "Кавказского узла" 1 июля посетил участки №№438, 439 и 440. По данным на сайте облизбиркома, к 10.00 1 июля на этих участках проголосовали 73,80; 70,81 и 70,79 процента избирателей соответственно. На 18.00 явка составила 83,54; 78,08 и 78,35 процента. Лидером по явке на юге России стала Чечня, избирком которой заявил, что в голосовании приняли участие 95% включенных в списки. Явка на президентских выборах в Волгоградской области составляла 68,14%.

По мнению Кочегина, санитарные нормы на участках были соблюдены. "Видел, что люди в масках выходили оттуда, общались с теми, кто проголосовал - санитарные нормы были более-менее. Посмотрим на последствия спустя две недели", - сказал он.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина". О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".