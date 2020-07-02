Чечня во время пандемии отличилась 95%-й явкой на голосование

02 июля 2020, 17:09

Чечня на голосовании по конституционным поправкам показала наибольшую, по официальной статистике, явку среди регионов ЮФО и СКФО. Десять регионов юга России "уронили" явку в сравнении с президентскими выборами 2018 года, четыре из них - на фоне смены губернаторов.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 июля в России завершилось начатое 25 июня голосование по поправкам к Конституции. Наблюдатели в Краснодарском крае, Ростовской области и Дагестане пожаловались на непрозрачность голосования, а бюджетники в Чечне рассказали о принуждении к голосованию. При этом утром 30 июня глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что в Чечне зафиксирована максимальная по стране явка на голосование.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".

Явка в Чечне на 30% превысила общероссийский показатель

Центризбирком России сегодня после обработки 100% протоколов обнародовал результаты голосования, согласно которым в поддержку изменений в Конституцию выступили 77,92% избирателей, а против поправок высказались 21,27% участников голосования. По данным ЦИК, общая явка составила 65%, Элла Памфилова назвала этот результат "очень достойным", сообщает РБК.

Издание опубликовало округленные до процента данные Центризбиркома о явке в регионах, согласно которым в Чечне зафиксирована максимальная по стране явка – 95%. Среди регионов юга России второе место по этому показателю занял Дагестан, где явка составила 90%. Еще в двух регионах СКФО явка превысила 80%: в Северной Осетии она составила 82%, а в Ставропольском крае - 81%. В Кабардино-Балкарии ЦИК зафиксировал явку в 79%, в Ингушетии – 76%, а в Карачаево-Черкесии – 74%.

В Южном федеральном округе наибольшая явка зафиксирована в Краснодарском крае (85%) и Адыгее (82%). В Волгоградской области явка составила 80%, в Ростовской – 78%, а в Астраханской области и Калмыкии – по 73%.

Четыре региона с новыми губернаторами "уронили" явку

В марте 2018 года во время голосования на выборах президента России явка, по данным ЦИК, в Кабардино-Балкарии составила 91,8%, в Чечне - 91,54%, в Северной Осетии - 89,94%, в Дагестане - 87,48%, в Карачаево-Черкесии - 87,41%, в Ингушетии – 81,96%, в Ставропольском крае – 73,85%.

Таким образом, явка на голосовании по конституционным поправкам превысила явку на президентских выборах в трех регионах СКФО – Чечне, Дагестане и Ставропольском крае. В остальных регионах округа явка на выборах президента в 2018 году была выше. В двух регионах СКФО с тех пор сменились руководители: в июне 2019 года Махмуд-Али Калиматов стал главой Ингушетии после отставки Юнус-Бека Евкурова, а главой Кабардино-Балкарии в октябре 2019 года стал Казбек Коков,

Во всех регионах Южного федерального округа явка на голосование по поправкам к Конституции превысила явку на выборах президента в марте 2018 года. Тогда наибольшая явка была также зафиксирована в Краснодарском крае (77,87%) и Адыгее (74,31%). В Калмыкии в голосовании на выборах президента, по данным ЦИК, приняли участие 69,65% избирателей, в Волгоградской области – 68,14%, в Ростовской – 64,77%, в Астраханской – 60,42%.

После президентских выборов руководители сменились в двух регионах ЮФО: Астраханской области и Калмыкии. Ушедшего в отставку губернатора Астраханской области Александра Жилкина в сентябре 2018 года сменил Сергей Морозов. После отставки Морозова в июне 2019 года эту должность занял Игорь Бабушкин. Пост главы Калмыкии с марта 2019 года занимает Бату Хасиков, который сменил в этой должности Алексея Орлова.

Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок и ходе голосования размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".