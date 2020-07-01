Волгоградский штаб Навального заявил о фальсификации голосования

01 июля 2020, 21:23

Руководство многофункционального центра в Волгограде проголосовало за нескольких сотрудников, заявил волгоградский штаб Навального, потребовав аннулировать итоги голосования на участке и возбудить уголовное дело. Облизбирком также сообщил о попытках повторного голосования на шести участках в Волгограде.

Как писал "Кавказский узел", с 25 июня по 1 июля в России проходит голосование по поправкам к Конституции, в Волгограде оно сопровождается акциями протеста. 29 июня члены реготделения партии "Яблоко" провели в Волгограде одиночные пикеты против поправок и раскритиковали саму процедуру голосования. Сегодня пять активистов провели одиночные пикеты в разных местах города.

Жители Волгограда, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", сообщили, что им известны случаи принуждения бюджетников к голосованию.

Штаб Навального потребовал возбудить уголовное дело

Координатор волгоградского штаба Навального Евгений Кочегин сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что направил в Следственный комитет, Управление МВД, прокуратуру и Избирательную комиссию Волгоградской области заявление о преступлении, связанном с голосованием.

"Нашим коллегам из Саратова прислали аудиозапись, что за неких сотрудников многофункционального центра их начальство проголосовало на общероссийском голосовании. Тогда еще не было понятно, что это за сотрудники и какого МФЦ. А вчера выяснилось, что это волгоградский МФЦ, филиал. Нам удалось связаться с человеком, за которого проголосовало начальство. Есть аудиозапись его разговора с начальством. Я узнал, кто там начальники, написал заявления, приложил все доказательства: распечатку телефонных звонков, которую заказали у оператора - чтобы доказать, что такой звонок был с номера начальника на номер сотрудника, - скриншот переписки, аудиозапись", - рассказал Кочегин.

По его словам, речь идет о фальсификации результатов голосования. "Сотруднице также до этого давали указание открепиться от своего участка и прикрепиться к участку, который на работе. У нас есть переписка из мессенджера. В сообщении говорится: «Если хочешь работать в МФЦ, то открепляйся». Это угроза с использованием должностного положения. Мы собрали все доказательства и отправили заявление по электронной почте и в бумажном варианте. По УПК, со вчерашнего дня в течение трех дней нам должны дать ответ, возбудят дело или нет", - отметил координатор штаба.

В заявлении Кочегина, которое имеется в распоряжении "Кавказского узла", содержится просьба возбудить уголовное дело, допросить участников происшествия и аннулировать итоги голосования на соответствующем избирательном участке.

Данное обращение поступило в Избирательную комиссию Волгоградской области 30 июня, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в облизбиркоме. "Была проведена предварительная проверка, которая показала, что <сотрудница МФЦ> на основании заявления о голосовании по месту нахождения была включена в список участников голосования на избирательном участке № 313, но не принимала участие в голосовании на указанном избирательном участке, бюллетень для голосования не получала. Обращение направлено в ТИК Ворошиловского района, которая рассмотрит его и примет решение на основании вышеизложенного", - сказал сегодня представитель избиркома.

Избирком сообщил о попытках повторного голосования

В Краснооктябрьском районе Волгограда на трех участках для голосования - №№ 703, 710 и 741 - члены участковых комиссий, выдававшие бюллетени для голосования, зафиксировали попытки проголосовать дважды, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" председатель ТИК Краснооктябрьского района Марина Плехова.

"Ситуации похожие: гражданин приходит на участок, предъявляет паспорт для получения бюллетеня для голосования. Однако в списках участников голосования уже стоит его подпись о получении бюллетеня. Не получив бюллетень, гражданин покидает УИК. Попытки повторного голосования подтверждают присутствующие на участках наблюдатели. Мы направили обращения в правоохранительные органы", - рассказала Плехова.

В облизбиркоме корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что подобные попытки также зафиксированы и на участках №№611, 618 и 642 в Красноармейском районе. "Это не случаи повторного голосования, а попытки, это разные вещи. Повторное голосование там не состоялось. Гражданин пришел на избирательный участок, в списках участников голосования уже стояли отметки, что он проголосовал до дня голосования. Было несколько таких случае на территориях Краснооктябрьского и Красноармейского районов, по всем случаям информация направлена в правоохранительные органы", - пояснила пресс-секретарь облизбиркома Екатерина Кулешова.

К вечеру явка превысила 77%

К 18.00 (17.00 мск) явка на голосование составила 77,12%, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель облизбиркома Виктор Черячукин. "Жалоба одна, доводы ее не подтвердились. Нарушений не установлено. Были отдельные попытки провокаций – в нескольких участковых избирательных комиссиях Волгограда несколько человек пытались проголосовать дважды, получить второй раз бюллетень, при том, что они ранее уже на этом избирательном участке голосовали. Бюллетени им не выдали, заявления направлены в полицию", - рассказал он.

Виктор Черячукин пояснил, что жалоба, которую он упомянул, поступила от сотрудника психиатрической больницы, который опасался, что не сможет проголосовать, поскольку находится на работе. Эта возможность ему и его коллегам была обеспечена прямо на рабочем месте, сообщил глава избиркома.

Черячукин отметил, что на одном из участков Ворошиловского района у одного из наблюдателей была зафиксирована повышенная температура и медработник посоветовал ему обратиться за медпомощью, после этого он участок покинул. "Помещение было продезинфицировано. В контакт с членами избирательной комиссии он не вступал", - сказал Черячукин.

Председатель облизбиркома назвал явку ожидаемой. "Голосование проходит семь дней, с 8.00 до 20.00 работали избирательные участки. Применялись новые формы голосования, установленные ЦИК России: голосование в коллективах и организациях, в СНТ, в населенных пунктах, где отсутствует помещение для голосования. За эту неделю были созданы максимальные возможности для всех граждан проголосовать там, где им удобно, поэтому явка выше, чем на стандартных выборах - для нас это ожидаемая вещь. До сегодняшнего дня явка составляла 64,31%. Цель проведения голосования в течение семи дней достигнута: мы избежали создания очередей, массового скопления людей на избирательных участках", - сказал Виктор Черячукин.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина". О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".