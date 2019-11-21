Скриншот со на страницы Федотовой в Facebook https://www.facebook.com/photo.php?fbid=980668202315055&set=a.391421654573049&type=3&theater.

21 ноября 2019, 03:19

Юлия Федотова оштрафована после репоста видеозаписи подзащитного

Мировой суд Краснодара назначил штраф юристу Юлии Федотовой, признав ее виновной в причастности к нежелательной организации "Открытая Россия"* из-за репоста записи с выступлением поэта Максима Дроздова, которого она защищала в суде. Федотова заявила, что оспорит это решение.

Как писал "Кавказский узел", против Юлии Федотовой было возбуждено два административных дела по статье о причастности к нежелательной организации "Открытая Россия"*. Первое завели 7 октября после репоста записи с выступлением краснодарского поэта Максима Дроздова, которого она защищала в суде. Прокуратура посчитала правонарушением то, что на видео есть логотип "Открытой России"*. Дело начали рассматривать в суде 6 ноября. Защита Федотовой заявила, что скриншоты ее публикаций без адресной строки нельзя считать доказательствами по делу.

30 октября Юлия Федотова заявила, что против нее возбудили второе административное дело по статье о причастности к нежелательной организации "Открытая Россия"* - за оспаривание закона Краснодарского края о публичных мероприятиях. Федотова заявила, что ее преследуют за профессиональную деятельность. 8 ноября Мировой суд Краснодара прекратил это дело в связи истечением срока давности. 

"Виновна, 5 тыcяч штрафа. За то же [...] за что по Максиму Дроздову прекратили дело 13 мая", - написала 20 ноября Юлия Федотова на своей странице в Facebook.

Мировой суд Краснодара признал Федотову виновной в сотрудничестве с нежелательной организацией (20.33 КоАП) из-за репоста видео поэта Дроздова, сообщили "Свободные Медиа".

Дело против кубанского поэта Максима Дроздова было возбуждено в ноябре 2018 года за участие в поэтических чтениях, организованных "Открытой Россией"*. К содержанию самих стихов претензий не было. В мае дело закрыли.

Это решение суда будет обжаловано, написала со ссылкой на Федотову "Новая газета". Юрист отметила, что это уже второй ее протокол по этой статье за последние полгода, и это может обернуться для нее уголовным делом по статье о нежелательной организации (статья 284.1 УК).

Напомним, на юге России уже возбуждено два уголовных дела об участии в нежелательной организации "Открытая Россия"*. Первым в стране стало дело ростовской активистки Шевченко. Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали ее политзаключенной, она находится под домашним арестом. 21 мая кубанской активистке Яне Антоновой было предъявлено обвинение по уголовной статье об участии в нежелательной организации. 29 августа суд в Краснодаре приступил к рассмотрению ее дела, что стало первым прецедентом в судебной практике России, заявил адвокат. 28 октября Антонова рассказала, что суд в Краснодаре вынес решение об аресте счетов ее матери.

На тематической странице "Преследование активистов" "Кавказский узел" публикует новости о преследовании участников протестных акций, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа.  

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой нежелательной на территории России.

Примечание:

"Краснодарский активист получил 10 суток за призыв на митинг", "Кубанские активисты рассказали об обысках", "Кубанский активист Чириков арестован на пять суток".

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