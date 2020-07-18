Под иском за отмену результатов голосования по поправкам подписались 52 волгоградца

18 июля 2020, 22:34

Активисты провели сегодня в Волгограде сбор подписей против принятых поправок в Конституцию. Мнения прохожих по поводу необходимости сбора разделились, а политологи назвали акцию бесполезной.

Как писал "Кавказский узел", участники одиночных пикетов в Волгограде поддержали московскую акцию по сбору подписей под коллективным иском против изменений в Конституцию России и выступили за сменяемость власти в стране.

С 25 июня по 1 июля в России проходило голосование по поправкам к Конституции, в Волгограде оно сопровождалось акциями протеста. Волгоградцы сообщили "Кавказскому узлу" о случаях принуждения бюджетников к голосованию. Явка составила 80,40%. В поддержку внесения изменений в Конституцию проголосовали 83,39%. Оппозиционеры заявили, что результаты шести из семи дней голосования невозможно проверить и доверять им нельзя.

Акция началась на Аллее героев в 18.00 местного времени, к этому времени там собралось порядка 20 активистов и простых волгоградцев, в основном молодежь, многие были в масках. Они активно заполняли подписные листы.

К месту подъехала полицейская машина. Сотрудник полиции представился, поинтересовался у организатора акции Владимира Круглякова целью акции и записал его данные, а также предупредил о недопустимости нарушения 54-го федерального закона. Сотрудница полиции снимала происходящее на камеру. Активист попросил полицейского поднять маску и закрыть нос.

В течение первых 40 минут было собрано 25 подписей, потом сбор пошел медленнее. К 20.00 местного времени, когда сбор закончился, собрали 52 подписи.

Координатор компании "Нет!" в Волгограде Владимир Кругляков сообщил корреспонденту, что выступает против итогов голосования, утвержденных постановлением ЦИК № 256/1888-7 от 03.07.2020. По его словам, сбор подписей – это общефедеральная кампания, направленная на отмену итогов голосования в целом по стране.

Кругляков отметил, что на участках фиксировались массовые нарушения. "Люди приходили на избирательные участки и с удивлением узнавали, что в списках значатся проголосовавшими, было несоответствие официальных итогов голосования данным опросов, отсутствие независимых наблюдателей – все это говорит о том, что итоговый результат был сфальсифицирован, – сказал он. – Подписей нужно собрать чем больше, тем лучше. То, что соберем, приложим к единому иску. Сбор будет проходить не только на территории России, граждане России, проживающие за рубежом, могут также поставить свою подпись".

По словам Круглякова, активисты не выдвинули своих наблюдателей на голосование, "потому что этим занималась Общественная палата, которая пропускает только своих".

Не все жители Волгограда поддержали инициативу по сбору подписей

Жители Волгограда по-разному отнеслись к инициативе по сбору подписей. Активист Роман Зайцев заявил, что относится к принятым поправкам отрицательно. "Главная цель этого цирка – обнуление сроков Путина. Все остальные поправки не несут никакого смысла, так как многие положения есть в федеральных законах. Заявление подпишу, но смысла большого в этом не вижу, не очень верю в петиции на политические темы", – сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Местный активист Даниэль Куракин сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что поставит подпись под иском. "Принятые поправки либо бессмысленны, либо преступны, Конституция теперь противоречит сама себе и позволяет игнорировать международные обязательства нашей страны, а процедура принятия поправок была совершенно бессовестной – их приняли практически за один день", – отметил он.

Член регионального отделения партии "Яблоко" Владимир Титов сказал, что также поставит подпись. "Позиция "Яблока" по поправкам уже озвучена, я во многом с ней согласен", – сказал мужчина.

Выпускница школы, представившаяся Ариной, также выразила желание подписаться под петицией. "Я бы подписалась, но не знаю, можно или нет, поскольку мне только 17 лет. В нашей семье много обсуждают обнуление (срока) Путина, и я против этого. Это нецивилизованно и ставит население страны в положение стада баранов", – подчеркнула девушка.

Пенсионерка Надежда Владимировна сказала корреспонденту "Кавказского узла", что "подписи – это бессмыслица". "Кто когда добился чего-то, идя против властей? Конечно, я ничего подписывать не буду. Голосовала за поправки, потому что обещают нормальное пенсионное обеспечение", – отметила она.

Волгоградка Ольга Иванова поставила свою подпись против поправок. "Поправки незаконны. Это преступление против народа России. Возмущает главная поправка, которая нам привела царя. Я не ходила голосовать и другим говорила, чтобы не голосовали. Голосование прошло не по правилам, плевать они хотели на правила", – сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Маркетолог Никита сказал корреспонденту, что негативно относится к поправкам, "потому часть из них нарушает права человека". "Например, семья должна быть гетеросексуальной, я считаю, что ориентация – это выбор каждого человека, это его личное дело, – сказал он. – Мне не совсем нравится, что Путин будет править еще два срока. Он засиделся. Голосовать я не ходил", – рассказал он.

Активистка Елена Осина сказала корреспонденту, что отрицательно относится к поправкам. "Я считаю, что все было сделано для одной цели – обнуления (срока) Путина. Голосование нелигитимно. Чтобы прошли поправки, должен быть референдум. Я голосовала, хотя считаю, что это была пустая затея", – подчеркнула женщина.

Юрист Кристина Николаевна, которая пришла вместе с семьей, рассказала, что является магистром права и относится к поправкам "не положительно". "Юридически поправки никак не влияют на права и обязанности граждан, – сказала она. – Для чего их вносили, непонятно. Право на международную защиту у нас теперь отменяется, это очень плохо. Сейчас о решении ЕСПЧ [...] можно сказать, что оно не соответствует положениям Конституции. Я лично против этой поправки. Мы пришли для себя, чтобы успокоиться. Иск не будет иметь никаких последствий. По большому счету люди живут по принципу: "Лишь бы хуже не было". Я провожу опросы – сейчас не модно говорить о политике, о политике молчат", – подчеркнула она.

Волгоградец Алексей Федин считает, что результаты голосования подтасованы. "К поправкам отношусь негативно. Нам сказали, что 83% проголосовали "за", хотя цифры сфальсифицированы наполовину", – отметил он.

Пенсионер Яков Петрович заявил, что к пикетчикам "надо вызвать полицию". "Засудить их самих надо, – сказал пенсионер корреспонденту "Кавказского узла". – Им лишь бы расшатать все. Конечно, я одобряю поправки, особенно (те), что касаются материальной поддержки наших внуков и нас самих, стариков".

Несогласные с итогами голосования могут отстоять свою позицию в суде

В случае нарушения прав и законных интересов многочисленной группы граждан в суд может быть подано коллективное исковое заявление, пояснила гендиректор областного юридического центра Ольга Панферова корреспонденту "Кавказского узла".

"В данном случае люди не согласны с результатами голосования по поправкам в Конституцию, считают, что их права нарушены. Поэтому они вправе подать коллективный иск на основании Кодекса административного судопроизводства РФ в Верховный суд Российской Федерации. Для подачи коллективного иска необходимо собрать не менее 20 подписей. Это может быть осуществлено как непосредственным подписанием текста административного искового заявления, так и подачей в письменной форме отдельного заявления о присоединении к иску. Подача любого коллективного иска значительно сокращает судебные расходы, а в данном случае вообще избавляет многих соистцов от таких расходов. Кроме того, у всех несогласных с итогами голосования есть реальный шанс побороться за свою позицию в суде без потери времени, сил и средств, как это было бы при подаче индивидуального иска. Количество подписей под текстом искового заявления играет не только процессуальную роль (необходимое количество подписей для подачи коллективного иска), но и психологическую. Таким образом истцы показывают всю серьезность ситуации, привлекают внимание к проблеме руководство страны, СМИ и самого суда", – подчеркнула юрист.

Сбор подписей против поправок не является рекламной кампанией перед местными выборами

Политологи считают, что собор подписей не связан с амбициями оппозиции на предстоящих выборах в органы местного самоуправления, а является частью общефедеральной протестной кампании.

"После драки кулаками обычно не машут, я думаю, сбором подписей занимается какая-то узкая группа, – сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог Сергей Вовченко. – Вряд ли для этого есть какие-то местные предпосылки. Скорее всего, это общенациональная кампания. Вряд ли это связано и с выборами в органы местного самоуправления, которые состоятся в сентябре. Я думаю, латентное напряжение в регионе растет, особенно на фоне происходящего в Хабаровском крае. Об этом стали говорить даже таксисты, тема обсуждается в соцсетях даже теми, кому вопросы политики были до лампочки. Происходит такая мобилизация глубинного народа. В этом смысле мобилизация и активизация происходят однозначно, может быть, она еще не реализовалась в каком-то практическом виде. Пандемия только подстегнула напряжение. Потенциально угроза возникновения протестных действий может возрастать".

Политолог Александр Сайгин считает, что после общероссийского голосования протестной активности в Волгограде нет. "Мне кажется, это вообще большая глупость – собирать подписи. Можно же было пойти на избирательные участки, можно сто раз обсуждать законность процедуры, но мнение свое надо было выражать, не сидя на диване или сбором подписей по итогам состоявшегося решения, а именно на участках. Это попытка поорать из-за угла вместо того, чтобы заниматься системной работой", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, сбор подписей не связан с выборами в органы местного самоуправления 13 сентября. "Туда не заявилось никаких, более-менее, вменяемых кандидатов от тех, кто себя считает оппозиционными силами. Сбор подписей – это, может быть, здорово и весело, но даже большевики, уж, на что были революционной партией, и то в Госдуме до 1917 года работали. А мы собираем какие-то нелепые кампании вместо того, чтобы заниматься системной работой", – заявил Сайгин.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина". О процедуре голосования, результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".



