Домашний арест Анастасии Шевченко продлен вопреки ее доводам

31 августа 2020, 20:59

Суд в Ростове-на-Дону по ходатайству обвинения продлил домашний арест активистке Анастасии Шевченко на три месяца, хотя следствие по ее делу уже завершено. Подсудимая назвала такое решение издевательством.

Как сообщал "Кавказский узел", член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с 23 января 2019 года. Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону 18 марта продлил активистке домашний арест до 1 сентября, впервые разрешив ей пользоваться Интернетом, посещать школу, где обучаются ее дети, а также совершать ежедневные прогулки до трех часов. На заседании 17 июня Шевченко отказалась признать вину в участии в деятельности иностранной нежелательной организации. 29 июля обвинение рассказало суду об обысках по делу Шевченко в Казани и Ульяновске. 5 августа защита назвала сомнительными заключения экспертов по делу Шевченко.

Дело Анастасии Шевченко стало первым в России, возбужденным по уголовной статье "Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной". Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали активистку политзаключенной. В 2019 году Шевченко была присуждена премия Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России. Участники круглого стола "Политические заключенные в России в 2019 году" отметили, что дело Шевченко является одним из наиболее показательных примеров усиления политических репрессий в России.

В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону сегодня продолжилось рассмотрение уголовного дела Анастасии Шевченко. На заседание пришли пять активистов и несколько представителей местных СМИ, однако в зал пропустили только пять журналистов, подавших ходатайство о своем присутствии, и дочь подсудимой. У здания суда стояли две полицейские машины с четырьмя силовиками в каждой, чего не наблюдалось при рассмотрении других дел, передал корреспондент "Кавказского узла".

Гособвинитель Нина Даниелян попросила продлить домашний арест Анастасии Шевченко на три месяца, пояснив, что основания для продления меры пресечения остаются в силе.

В свою очередь, сама Анастасия Шевченко сказала, что считает продление домашнего ареста "издевательством".

"Я нахожусь 20 месяцев под домашним арестом за то, что была на согласованном митинге и на встрече в Ульяновске. Когда меня арестовали, мой сын ходил в первый класс, сейчас он идет уже в третий класс. Ребенок вообще не понимает, что такое ходить в школу, когда мама не под арестом. Нет совершенно никаких оснований, чтобы держать меня взаперти: нет никаких нареканий от ФСИН, я не пыталась общаться со свидетелями, я не могу препятствовать следствию, так как оно уже закончено" - обратилась к судье Шевченко.

Адвокат Шевченко Сергей Бадамшин подчеркнул, что, поскольку уголовное дело передано в суд, его подзащитная никак не может оказать давление на свидетелей, так как они уже дали показания. Шевченко не может скрыться от суда, так как практически все границы закрыты из-за пандемии коронавируса, к тому же у нее нет необходимых средств для выезда из страны, отметил защитник.

Доводы Бадамшина поддержал второй адвокат Шевченко Сергей Ковалевич. Он заявил, что за время режима самоизоляции "многие поняли, как трудно находиться дома без возможности выйти". "Утверждения о том, что Шевченко без меры пресечения может скрыться, являются голословными", - сказал он.

Судья провела в совещательной комнате около двух часов и после этого вынесла решение продлить домашний арест активистке до 1 декабря 2020 года. При этом Шевченко разрешено посещать "ближайшие магазины и аптеки". Ей по-прежнему можно пользоваться Интернетом сугубо для работы репетитором, посещать при необходимости школу, где обучаются ее дети, а также совершать прогулки до трех часов. После звонка детям или в аварийные и медицинские службы ей необходимо ставить в известность уголовную инспекцию, следует из решения суда.

Адвокат Сергей Ковалевич после заседания заявил, что сегодняшнее постановление суда будет обжаловано.

Рассмотрение дела продолжится 7 сентября в 15.30 мск. Ожидается, что будут допрошены первые свидетели обвинения.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на странице "Преследование активистов".

* Деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.