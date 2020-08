Защита назвала сомнительными выводы экспертов по делу Анастасии Шевченко

Многие заключения экспертов являются сомнительными, их нужно вызвать в суд для дачи показаний, считает адвокат Анастасии Шевченко Сергей Ковалевич. По его словам, дело ростовской активистки, обвиняемой в участии в нежелательной организации на территории России, кишит документами, которые не имеют отношения к предмету доказывания.

Как сообщал "Кавказский узел", член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с 23 января 2019 года. Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону 18 марта начал рассмотрение ее дела по существу и продлил активистке домашний арест до 1 сентября, впервые разрешив ей пользоваться Интернетом, посещать школу, где обучаются ее дети, а также совершать ежедневные прогулки до трех часов. На заседании суда 17 июня Шевченко отказалась признать вину в участии в деятельности иностранной нежелательной организации на территории России. 29 июля обвинение рассказало суду об обысках по делу Шевченко в Казани и Ульяновске.

В Октябрьском районном суде 5 августа продолжилось рассмотрение дела Анастасии Шевченко. Поддержать подсудимую пришли шесть человек, но в зал судебные приставы пропустили только четверых, мотивировав свои действия необходимостью соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Группа поддержки вела себя на заседании спокойно, не допуская громких комментариев. Из представителей прессы в зале находился только корреспондент "Кавказского узла".



В среду гособвинитель Нина Даниелян продолжила оглашать документы, поддерживающие версию обвинения. В частности, она огласила протокол досмотра предметов следователем от 11 октября 2019 года, согласно которому 27 сентября 2019 года в Ульяновске и 23-25 ноября 2018 года в Праге (Чехия) Шевченко приняла участие в собраниях участников иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято судом решение о признании ее нежелательной на территории России. Прокурор отметил, что Шевченко участвовала в собрании как член федерального совета «Открытой России»*.

Далее было оглашено заключение экспертов от 24 октября 2019 года, из которого следовало, что действия Шевченко на этих конференциях являлись «проявлением ее участия в общественном сетевом движении «Открытая Россия»*.

Даниэлян огласила устав «Открытой России»*, в котором говорится, что целями и задачами организации является, в частности, построение справедливых взаимоотношений между государством и обществом, добиваться соблюдение прав человека, участие в выборах, содействие проведению честных выборов, построение в России правового государства, содействие появлению в России независимого справедливого суда, развитие местного самоуправления, обеспечение равного доступа граждан к национальному благосостоянию, содействие появлению и деятельности в России независимых СМИ.

«Цели и задачи собрания участников и сторонников ОСД «Открытая Россия»*, проведенного в Ульяновске, соответствуют целям и задачам ОСД «Открытая Россия»*. Действия Шевченко на собрании являются проявлением ее участия в ОСД «Открытая Россия»*, - зачитала прокурор из документа мнение экспертов.

В конце заседания гособвинитель зачитала экспертизы, из которых следовало, что на изъятых у фигурантов дела компьютерах, ноутбуках и мобильных телефонах имелись тексты, графические изображения, фото и видео, в которых есть «ключевые слова», такие как "Открытая Россия"*, "Открытка", "Ходорковский", "Кара-Мурза", "Пивоваров", "правозащита", "выборы", "госзакупки", "семинары" и другие. Также экспертизы установили посещение иностранных сайтов с помощью этих устройств. Шевченко по этим доказательствам прокурором не упоминалась.

Адвокат Шевченко Сергей Ковалевич реагировал на оглашение прокурора спокойно, вопросов не задавал.

Следующее заседание по делу из-за отпуска судьи намечено на 14.30 мск 31 августа.

«Мы вместе с Анастасией Шевченко знакомились с материалами дела, о содержании доказательств нам известно, поэтому оглашенное по делу не является для нас сюрпризом», - пояснил свое спокойное поведение корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Шевченко. Вместе с тем он отметил, что многие заключения экспертов «сомнительны», и защита рассматривает необходимость вызова некоторых из них, чтобы узнать, почему они делают в экспертизах выводы о виновности подсудимой до решения суда.

Ковалевич также отметил чрезмерно большой объем дела и указал, что многие оглашаемые документы не имеют отношения к Шевченко.

«Не знаю, какое отношение к делу имеют зачитанные на прошлом заседании документы об обысках в Ульяновске и Казани [...] Если оценивать качество следствия, то очевидно, что дело кишит многими документами, которые к предмету доказывания не имеют отношения. В нашем деле 30 томов, хотя если обратить внимание на практику по аналогичным делам, бывают дела, где не более четырех томов», - сказал Ковалевич.

Признанные нежелательными неправительственные организации OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия") (Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России") (США), Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение "Открытая Россия") (Великобритания) "осуществляют на территории России специальные программы в целях дискредитации результатов выборов, признания их итогов нелегитимными", и их "деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности государства", отмечается в сообщении от 26 апреля 2017 года на сайте Генеральной прокуратуры России.