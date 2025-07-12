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02:53, 12 июля 2025

Житель Аксая обвинен в призывах к терроризму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На рассмотрение Южного окружного военного суда передано дело жителя Аксая, который обвиняется в призывах к терроризму из-за комментария в соцсети.

Аксайские следователи предъявили 35-летнему местному жителю обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичный призыв к осуществлению террористической деятельности, совершенный с использованием сети интернет).

По данным следствия, мужчина написал комментарий в одной из социальных сетей с призывом к терроризму. Его увидели сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ростовской области, пишет 11 июля "Коммерсант".

Обвинительное заключение направлено на рассмотрение Южного окружного военного суда, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии жительницу Мариуполя Наталью Андронову, признав виновной в призывах к терроризму и экстремизму в интернете.

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Автор: "Кавказский узел"

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