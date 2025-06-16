Ростовский суд признал жительницу Мариуполя виновной в призывах в терроризму

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жительнице Мариуполя Наталье Андроновой, признав ее виновной в призывах к терроризму и экстремизму в интернете.

Наталья Андронова была задержана в ноябре 2024 года сотрудниками ФСБ.

По данным следствия, она неоднократно публиковала в соцсетях призывы к насилию и террористической деятельности в отношении группы лиц по признаку национальности, пишет 15 июня РИА "Новости".

Андронова признана виновной в совершении преступлений по части 2 статьи 205.2 и части 2 статьи 280 УК РФ 1 . Она приговорена к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, ей запрещено администрировать сайты три года.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Южный окружной военный суд признал 11 июня москвича Александра Филипцева виновным в участии в террористическом сообществе и приговорил к 15 годам колонии.

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