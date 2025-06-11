Суд в Ростове-на-Дону признал москвича виновным в терроризме

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам колонии москвича Александра Филипцева, признав виновным в участии в террористическом сообществе.

Приговор Александру Филипцеву 10 июня вынес Южный окружной военный суд.

По данным следствия, житель Москвы Филипцев и двое жителей Луганска согласились предоставлять данные о военной и гражданской инфраструктуре вооруженным формированиям Украины для ударов по ней. Подсудимый снимал объекты в ЛНР и в Сочи и передавал ВСУ кары с перемещением и расположением техники вооруженных сил России, координаты и фотографии железнодорожных путей, пишет "Коммерсант".

Суд признал Филипцева виновным в совершении преступления по части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе) и части 1 статьи 30 - пункту "а" части 2 статьи 205 (приготовление к совершению террористического акта). Он приговорен к 15 годам колонии строгого режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Южный окружной военный суд 10 июня приговорил к 16 годам заключения пенсионерку Ларису Гавриленко, признав ее виновной в попытке подорвать грузовик, перевозивший военнослужащих.

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