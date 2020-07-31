Верховный суд смягчил приговор Сидорову и Мордасову

31 июля 2020, 00:13

Кассационный суд больше чем на два года сократил срок наказания Владиславу Мордасову и Яну Сидорову, переквалифицировав обвинение с покушения на приготовление к массовым беспорядкам в Ростове-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд России должен был рассмотреть кассацию по делу Владислава Мордасова и Яна Сидорова 23 июля, но заседание было отложено на 30 июля, чтобы Мордасов смог найти другого адвоката. 23 июля перед зданием суда были задержаны четверо участников одиночных пикетов, которые впоследствии были отпущены. На двоих из них были составлены протоколы о проведении публичной несогласованной акции.

4 октября 2019 года Ростовский облсуд признал Владислава Мордасова и Яна Сидорова виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года и приговорил их к 6 годам и 7 месяцам и 6,5 года колонии соответственно. Вячеслав Шашмин, также обвиненный по этому делу, был признан виновным в попытке участвовать в беспорядках, ему назначено три года условно. 10 декабря 2019 года апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Защита заявила, что обжалует это решение в кассационной инстанции и Европейском суде по правам человека.

30 июля Верховный суд России уменьшил сроки наказания Яну Сидорову и Владу Мордасову до четырех лет лишения свободы каждому, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" адвокаты Правозащитной группы "Агора" Андрей Сабинин и Владимир Воронин.

"Суд переквалифицировал (обвинение) с покушения на приготовление (к массовым беспорядкам в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года), поэтому снизил срок. Мы просили суд отменить приговор и отправить на новое судебное разбирательство […] Мы уверены, что они невиновны, и суд это понимает, но поскольку не хочет оправдать, таким образом вышел из ситуации", — высказал своё мнение Андрей Сабинин, который участвовал в процессе по видеоконференцсвязи из Ставрополя.

Адвокат перечислил основные аргументы, которые, по его мнению, представляют собой нарушения, достаточные для отмены приговора. "Прежде всего, это несправедливое судебное разбирательство, нарушение права на защиту. Выражалось оно в отказе допроса экспертов обвинения, в отказе допросов экспертов защиты, ненадлежащее исследование заключений защиты", - пояснил Сабинин. По его словам, в Европейский суд по правам человека жалоба на приговор обоим осужденным "подана уже давно".

Ранее адвокаты заявляли о несогласии с приговором суда первой инстанции по делу Мордасова и Сидорова. "Суд отдал предпочтение показаниям свидетелей на предварительном следствии, а не в судебном заседании, хотя свидетели приходили и говорили, каким образом давали эти показания — на них оказывалось давление, это происходило после угроз. Нам не дали оспорить основные доказательства обвинения — это судебная экспертиза, психолого-лингвистические экспертизы, которые легли в основу приговора. Нам не позволили допросить своего специалиста, мы не смогли добиться назначения повторной экспертизы и не смогли даже вызвать экспертов, которые ее изначально проводили. Поэтому оспорить должным образом доказательства обвинения не получилось", — ранее рассказала адвокат Владислава Мордасова Мариэтта Арутюнян.

Состава преступления в действиях подзащитных Мордасова и Сидорова нет, считает адвокат Владимир Воронин, представлявший интересы Мордасова.

"Мы (на суде) говорили еще о том, что грубо нарушен непосредственно сам (судебный) процесс: не были допрошены эксперты, не были допрошены специалисты защиты, не были приобщены письменные мнения специалистов защиты. Мы попросили (Верховный суд России) направить дело на новое рассмотрение, но суд самостоятельно решил все переквалифицировать и снизил сроки", — отметил адвокат.

По его словам, подзащитные тоже участвовали в суде по видеоконференцсвязи из колонии. В зале суда присутствовало немного людей, а возле здания 30 июля активисты не проводили пикеты. "Вокруг (здания суда) пикетов не было, в зале были люди, но я не знаю, журналисты это или активисты", — пояснил адвокат.

Акций в поддержку Сидорова и Мордасова в Москве и Ростове-на-Дону активисты проекта "Ростовское дело" также не планировали, об этом корреспонденту "Кавказского узла" сообщил координатор проекта в поддержку Тимофей Мартыненко. По его словам, активисты опасаются задержаний.

"В Москве невозможно что-то проводить, всех задерживают моментально [...] в Ростове-на-Дону также ничего официально не планируется, но некоторые активисты могут сами выйти", — сказал Мартыненко.

Он добавил, что интерес к делу Сидорова и Мордасова со стороны общественности несколько уменьшился, потому что "затяжные дела со временем перестают быть интересными широкой аудитории, а новых инфоповодов для привлечения внимания людей нет". Сборами денежных средств и передачей вещей и продуктов в колонию Сидорову и Мордасову занимаются сейчас в основном их матери, уточнил Мартыненко.

Активисты продолжают оказывать финансовую помощь семьям Мордасова и Сидорова, но объем этой поддержки снизился, ранее рассказали матери осужденных. "Финансовая помощь есть, перед кассацией человека три-четыре прислали на карточку, я очень благодарна за нее, потому что она как раз кстати. Я уже оплатила адвокату перелет в Москву и проживание в гостинице тоже", — сказала Марина Мордасова. Ян Сидоров содержится в ИК-10 в Димитровграде, поездки в Ульяновскую область обходятся матери осужденного дорого: нужно сначала купить авиабилет до Самары, а затем до Димитровграда добираться 150 километров на автобусе, рассказала Надежда Сидорова. "Основная финансовая помощь от сочувствующих была на экспертизы и адвокатов, сейчас финансовой помощи мало", — сказала она.

Напомним, 5 ноября 2017 года в городах России прошли акции протеста, которые инициировал руководитель "Артподготовки"* Вячеслав Мальцев. Впоследствии он был объявлен в розыск по обвинению в создании экстремистского сообщества. Акцию в Ростове-на-Дону организовали администраторы чата "Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону" Владислав Мордасов и Ян Сидоров, утверждает следствие. Обвиняемые не были активными участниками оппозиционных акций, указали опрошенные "Кавказским узлом" активисты. Правозащитная организация Amnesty International признала Сидорова, Мордасова и Шашмина узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал" — политзаключенными.

"Кавказский узел" собрал новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".

* "Артподготовка" — с 2017 года запрещённая в России организация, признанная судом экстремистской.