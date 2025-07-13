Суд признал законным отказ ростовских чиновников расселить жильцов 31 аварийного дома

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Ростовский областной суд отказался удовлетворить иск региональной прокуратуры, которая требовала признать власти виновными в срыве сроков расселения жильцов 31 аварийного дома.

31 дом в Ростове-на-Дону был признан аварийным еще в 2022 году, процент износа на тот момент указывался в 60-70 процентов.

Прокуратура потребовала включить их в список на расселение по программе "Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области". Однако чиновники этого не сделали, после чего ведомство подало в суд, пишет 12 июля 161.ru.

На заседании в Кировском районном суде, куда был подан иск, выяснилось, что упомянутая программа финансируется сразу из трех бюджетов - федерального, областного и городского, при этом только администрация Ростова-на-Дону может определить перечень домов для расселения, которые она готова софинансировать. После этого Минстрой обращается за выделением денег. Прокуратура подала в иск именно к Минстрою, затем ответчиком стали уже городские власти. Выяснилось, что администрация города не принимала решение о включении упомянутых домов в список и не обращалась в Минстрой за выделением денег на расселение.

Кировский суд удовлетворил иск прокуратуры и признал бездействие ростовских властей. Последние подали апелляцию в Ростовский областной суд, который удовлетворил ее.

По словам юриста Ирины Якымив, то, что ростовские власти обжаловали решение суда, говорит о том, что им "наплевать на безопасность людей". "Они готовы на десятилетия запихивать людей в маневренный фонд, где шесть метров на человека, лишь бы не тратить деньги на выкуп квартир", - приводит ее слова издание.

При этом юрист также уточнила, что упомянутый 31 дом не просто опасен для жильцов, эти дома грозят обрушением.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе 2024 года обрушился первый подъезд пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Власти пообещали увеличить выплаты жильцам за потерю имущества с 30 тысяч до 100 тысяч рублей. В январе стало известно, что результаты экспертизы оценки стоимости квадратного метра жилплощади не устроили администрацию, они запросили новую.

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