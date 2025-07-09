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01:29, 9 июля 2025

Житель Сочи получил срок за комментарии в поддержку Украины

Алексей Космынцев. Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Сочи Алексею Космынцеву, обвиненному в публичном оправдании терроризма и призывах к подрыву безопасности РФ. 

Дело 30-летнего сочинца рассматривал Южный окружной военный суд. Алексей Космынцев был обвинен по трем статьям - о публичном оправдании терроризма в интернете, о публичных призывах к “деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации” и о незаконном обороте наркотиков. В прошлом мужчина не был судим. 

Согласно версии обвинения, в апреле 2023 года Космынцев, находясь в Сочи, опубликовал в “запрещенной социальной сети” запись с призывом помогать Вооруженным силам Украины и отправлять денежные переводы в волонтерскую организацию. В сентябре того же года, уже находясь в Ростове-на-Дону, он опубликовал в соцсети три поста, где “оправдывал обстрелы ВСУ гражданских объектов и подрыв в октябре 2022 года Крымского моста”, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Кубани. 

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, два его пролета обрушились, власти сочли произошедшее терактом и назвали его организатором спецслужбы Украины.  С февраля 2025 года Южный окружной военный суд рассматривает в закрытом режиме дело о теракте, обвиняемыми по нему проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян.

Обвинение в незаконном обороте наркотиков связано с тем, что Космынцев, как утверждает прокуратура, в ноябре 2024 года приобрел тайниковую закладку с наркотическим средством у кладбища в Хостинском районе Сочи. 

Суд признал мужчину виновным, приговорив его к пяти годам заключения с трехлетним запретом на администрирование сайтов. 

Данные Алексея Космынцева в январе 2025 года были внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Житель Сочи родился в Казани, следует из этих данных. Комментариями Космынцева относительно приговора и планов обжалования “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что осенью 2024 года военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к четырехлетнему сроку в колонии 39-летнего жителя Майкопа Станислава Шевченко, в чьих высказываниях сотрудники ФСБ усмотрели оправдание теракта на Крымском мосту и поджога коврика у здания ФСБ по Краснодарскому краю. Правозащитники признали Шевченко политзаключенным. 

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Автор: "Кавказский узел"

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