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05:23, 18 октября 2024

Житель Адыгеи осужден по статье об оправдании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к сроку в колонии жителя Майкопа, в чьих высказываниях сотрудники ФСБ усмотрели оправдание теракта на Крымском мосту и поджога коврика у здания ФСБ по Краснодарскому краю. 

Дело 39-летнего Станислава Шевченко рассматривал Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Мужчине вменили публичное оправдание терроризма в интернете. 

Сотрудники ФСБ в 2022 и 2023 годах обнаружили в социальных сетях высказывания жителя Майкопа. Они пришли к выводу, что своими комментариями Шевченко выражал одобрение "террористического акта на Крымском мосту, а также поджога здания УФСБ России по Краснодарскому краю", цитирует сообщение республиканского управления ФСБ 17 октября ТАСС. 

Суд назначил Станиславу Шевченко четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Статья, по которой он признан виновным (часть 2 статьи 205.2 УК России) предусматривает от пяти до семи лет заключения. Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно приговора суда "Кавказский узел" пока не располагает. 

Как информировал "Кавказский узел", утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, два его пролета обрушились, власти сочли произошедшее терактом и назвали его организатором спецслужбы Украины. По версии следствия, к теракту, среди прочих, причастны гражданин Грузии Александр Инасарадзе и гражданин Украины Сергей Андрейченко. 14 октября стало известно, что оба они объявлены в международный розыск. 

За поджог коврика у здания управления ФСБ в Краснодаре летом 2022 года осужден Игорь Паскарь, приговор ему был вынесен в мае 2023 года по статьям о теракте и вандализме. Следствие заявляло, что Паскарь бросил "коктейль Молотова" в здание, в результате чего загорелся коврик около входа. Игорь Паскарь не отрицал своих действий, однако не согласился с попытками следствия квалифицировать их как теракт.

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Автор: "Кавказский узел"

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