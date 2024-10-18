Житель Адыгеи осужден по статье об оправдании терроризма

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к сроку в колонии жителя Майкопа, в чьих высказываниях сотрудники ФСБ усмотрели оправдание теракта на Крымском мосту и поджога коврика у здания ФСБ по Краснодарскому краю.

Дело 39-летнего Станислава Шевченко рассматривал Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Мужчине вменили публичное оправдание терроризма в интернете.

Сотрудники ФСБ в 2022 и 2023 годах обнаружили в социальных сетях высказывания жителя Майкопа. Они пришли к выводу, что своими комментариями Шевченко выражал одобрение "террористического акта на Крымском мосту, а также поджога здания УФСБ России по Краснодарскому краю", цитирует сообщение республиканского управления ФСБ 17 октября ТАСС.

Суд назначил Станиславу Шевченко четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Статья, по которой он признан виновным (часть 2 статьи 205.2 УК России) предусматривает от пяти до семи лет заключения. Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно приговора суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Как информировал "Кавказский узел", утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, два его пролета обрушились, власти сочли произошедшее терактом и назвали его организатором спецслужбы Украины. По версии следствия, к теракту, среди прочих, причастны гражданин Грузии Александр Инасарадзе и гражданин Украины Сергей Андрейченко. 14 октября стало известно, что оба они объявлены в международный розыск.

За поджог коврика у здания управления ФСБ в Краснодаре летом 2022 года осужден Игорь Паскарь, приговор ему был вынесен в мае 2023 года по статьям о теракте и вандализме. Следствие заявляло, что Паскарь бросил "коктейль Молотова" в здание, в результате чего загорелся коврик около входа. Игорь Паскарь не отрицал своих действий, однако не согласился с попытками следствия квалифицировать их как теракт.

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