Майкопчанин Шевченко признан узником совести

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Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал политическим заключенным жителя Станислава Шевченко, осужденного на четыре года колонии за оправдание терроризма в сети.

Как информировал "Кавказский узел", осенью 2024 года военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к четырехлетнему сроку в колонии 39-летнего жителя Майкопа Станислава Шевченко, в чьих высказываниях сотрудники ФСБ усмотрели оправдание теракта на Крымском мосту и поджога коврика у здания ФСБ по Краснодарскому краю.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, два его пролета обрушились, власти сочли произошедшее терактом и назвали его организатором спецслужбы Украины. За поджог коврика у здания управления ФСБ в Краснодаре летом 2022 года осужден Игорь Паскарь, приговор ему был вынесен в мае 2023 года по статьям о теракте и вандализме.

Дело Станислава Шевченко в январе 2025 года поступило в Апелляционный военный суд, который 10 февраля 2025 года оставил приговор без изменений. Осужденный все еще содержится в СИЗО Ростова-на-Дону.

Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" указал, что дело против жителя Майкопа нарушает его права на свободу слова и справедливое судебное разбирательство.

По мнению правозащитников, действия Шевченко нельзя квалифицировать по статье об оправдании терроризма, а преследование мужчины связано с его пацифистской гражданской позицией.

“Даже если высказывание Шевченко представляло бы хоть какую-то опасность для общества, ее можно было бы считать минимальной. Лишение Шевченко свободы на четыре года — непропорционально суровое наказание (...) Мы требуем немедленно освободить Станислава Шевченко и прекратить его уголовное преследование”, - говорится в сообщении, которое проект распространил 24 февраля.

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