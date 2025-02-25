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02:53, 25 февраля 2025

Майкопчанин Шевченко признан узником совести

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал политическим заключенным жителя Станислава Шевченко, осужденного на четыре года колонии за оправдание терроризма в сети. 

Как информировал "Кавказский узел", осенью 2024 года военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к четырехлетнему сроку в колонии 39-летнего жителя Майкопа Станислава Шевченко, в чьих высказываниях сотрудники ФСБ усмотрели оправдание теракта на Крымском мосту и поджога коврика у здания ФСБ по Краснодарскому краю. 

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, два его пролета обрушились, власти сочли произошедшее терактом и назвали его организатором спецслужбы Украины. За поджог коврика у здания управления ФСБ в Краснодаре летом 2022 года осужден Игорь Паскарь, приговор ему был вынесен в мае 2023 года по статьям о теракте и вандализме.

Дело Станислава Шевченко в январе 2025 года поступило в Апелляционный военный суд, который 10 февраля 2025 года оставил приговор без изменений. Осужденный все еще содержится в СИЗО Ростова-на-Дону. 

Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" указал, что дело против жителя Майкопа нарушает его права на свободу слова и справедливое судебное разбирательство. 

По мнению правозащитников, действия Шевченко нельзя квалифицировать по статье об оправдании терроризма, а преследование мужчины связано с его пацифистской гражданской позицией. 

“Даже если высказывание Шевченко представляло бы хоть какую-то опасность для общества, ее можно было бы считать минимальной. Лишение Шевченко свободы на четыре года — непропорционально суровое наказание (...) Мы требуем немедленно освободить Станислава Шевченко и прекратить его уголовное преследование”, - говорится в сообщении, которое проект распространил 24 февраля. 

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Автор: "Кавказский узел"

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