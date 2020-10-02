Анастасия Шевченко с адвокатами в зале суда, март 2020 года. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла".

02 октября 2020, 01:37

Свидетель обвинения по делу Шевченко дала показания в ее пользу

Свидетель обвинения по делу ростовской активистки Анастасии Шевченко заявила, что подсудимая не имела отношения к признанным нежелательными Генеральной прокуратурой РФ общественному сетевому движению "Открытая Россия (Великобритания)"* и организации Open Russia Civic Movement*.

Как сообщал "Кавказский узел", член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с января 2019 года. Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону 18 марта начал рассмотрение ее дела. Шевченко отказалась признать вину в участии в деятельности нежелательной организации на территории России. 

Дело Анастасии Шевченко стало первым в России, возбужденным по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации. Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали активистку политзаключенной. Участники круглого стола "Политические заключенные в России в 2019 году" охарактеризовали дело Шевченко как один из показательных примеров усиления политических репрессий в России.

В Октябрьском райсуде Ростова-на-Дону 1 октября состоялось очередное заседание по делу Анастасии Шевченко, передает корреспондент «Кавказского узла». В зал была приглашена 68-летняя Ольга Зенина, уроженка Новочеркасска и жительница Ростова-на-Дону, сотрудница Южного федерального университета.

Перед началом допроса Зенина заявила, что у нее есть ходатайство. «Я вызвана в качестве свидетеля на судебное заседание для дачи показаний по делу. Поскольку за весь период предварительного следствия я ни разу не была вызвана на допрос следователем, никаких показаний или объяснений не давала, никаких следственных действий с моим участием не проводилось, в материалах дела на данный момент отсутствуют какие-либо мои показания. Я записала свои показания письменно, где исчерпывающе изложила все по данному делу», - сказала Ольга Зенина. Она попросила заслушать ее письменные показания и приобщить их к материалам дела.

В свою очередь, обвинитель Кристина Кузьмичева указала, что в деле есть протокол допроса Зениной от 21 января 2019 года.

«Это было в тот день, когда у меня проходил обыск. Я давала объяснения, но не следователю, а сотруднику ЦПЭ. Меня не вызывали в СК, со мной не общался следователь. Мне не были заданы никакие вопросы, не предъявлены никакие материалы, которые были у меня изъяты, по ним я объяснений не давала», - парировала свидетель. 

Отвечая на вопросы сторон, Зенина подтвердила, что ей знакома Анастасия Шевченко, с февраля 2016 года она находится с ней в дружеских отношениях, точные обстоятельства знакомства не помнит. При этом Ольга Зенина заявила, что никогда не состояла в нежелательной иностранной неправительственной организацией с названиями Open Russia Civic Movement и "Открытая Россия" (Великобритания).

Признанные нежелательными неправительственные организации OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия") (Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России") (США), Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение "Открытая Россия") (Великобритания) "осуществляют на территории России специальные программы в целях дискредитации результатов выборов, признания их итогов нелегитимными", и их "деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности государства", говорится в сообщении от 26 апреля 2017 года на сайте Генеральной прокуратуры России.

«Об иностранной организации с таким названием мне ничего не известно. Как мне удалось узнать из сети Интернет, эта организация вообще не существует, она фейковая, не зарегистрирована ни в Великобритании, ни в России. Мне достоверно известно, что в том числе в Ростове-на-Дону никаких отделений, филиалов этой организации не существует. И Шевченко к ней отношения не имеет», - заявила свидетель.

Зенина подтвердила, что привлекалась к административной ответственности за расклейку листовок по статье 20.33 КоАП РФ (Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности), однако считает дело сфабрикованным и в какой-либо иностранной неправительственной организации она никогда не состояла.

В итоге судья не удовлетворила ходатайство о заслушивании ее показаний и приобщении их к делу. Зенина посчитала решение судьи «нарушением законодательства».

Рассмотрение дела продолжится в 14.00 мск 8 октября. Ожидается, что в случае неявки свидетелей обвинение приступит к представлению вещественных доказательств.

Комментариями участников процесса относительно хода процесса «Кавказский узел» пока не располагает.

"Кавказский узел" освещает случаи преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на странице "Преследование активистов".

* Деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

Примечание:

"Защита назвала сомнительными выводы экспертов по делу Анастасии Шевченко", "Анастасия Шевченко оставлена под домашним арестом", "Домашний арест Анастасии Шевченко продлен вопреки ее доводам".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

02 октября 2020, 07:29

  • Пытки жителя Черкесска актуализировали вопрос поправок в Уголовный кодекс

    Депутаты Госдумы предложили вернуться к обсуждению изменений Уголовного кодекса, чтобы причислить пытки задержанных к особо тяжким преступлениям, сообщил 1 октября зампред профильного комитета Госдумы Иван Сухарев. Эта инициатива была озвучена на пресс-конференции, созванной после обнародования сведений о пытках силовиками жителя Черкесска Шамиля Атабиева.

02 октября 2020, 06:15

  • Число погибших мирных жителей в Азербайджане возросло до 19 человек

    В Азербайджане в расположенных рядом с линией фронта населенных пунктах 169 домов частично или полностью разрушены, более 55 мирных жителей были госпитализированы с ранениями, а общее число жертв среди гражданского населения к 1 октября достигло 19, сообщила Генпрокуратура республики. Жители прифронтовых районов Азербайджана рассказали об усилении обстрелов населенных пунктов.

02 октября 2020, 05:18

02 октября 2020, 04:20

  • Более 70 граждан Узбекистана не смогли уехать домой из Волжского

    Поезд "Волжский – Ташкент" не смог вместить всех жителей Узбекистана, которые хотели вернуться домой, и в ожидании следующей отправки мигранты уехали в мечеть, где для них организован приют. Граждане Узбекистана продолжают прибывать в Волжский, сообщил муфтий.

02 октября 2020, 04:08

  • Призыв муфтия к вакцинации возмутил жителей Чечни

    Муфтий Салах Межиев призвал жителей республики пройти вакцинацию от гриппа. Чеченские власти навязывают местным жителям прививки, указали опрошенные "Кавказским узлом" жители Грозного. Богословы не должны вмешиваться в вопросы вакцинации, тем более, что прививки носят добровольный характер, заявили пользователи Instagram.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи