Свидетель обвинения по делу Шевченко дала показания в ее пользу

Свидетель обвинения по делу ростовской активистки Анастасии Шевченко заявила, что подсудимая не имела отношения к признанным нежелательными Генеральной прокуратурой РФ общественному сетевому движению "Открытая Россия (Великобритания)"* и организации Open Russia Civic Movement*.

Как сообщал "Кавказский узел", член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с января 2019 года. Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону 18 марта начал рассмотрение ее дела. Шевченко отказалась признать вину в участии в деятельности нежелательной организации на территории России.

В Октябрьском райсуде Ростова-на-Дону 1 октября состоялось очередное заседание по делу Анастасии Шевченко, передает корреспондент «Кавказского узла». В зал была приглашена 68-летняя Ольга Зенина, уроженка Новочеркасска и жительница Ростова-на-Дону, сотрудница Южного федерального университета.

Перед началом допроса Зенина заявила, что у нее есть ходатайство. «Я вызвана в качестве свидетеля на судебное заседание для дачи показаний по делу. Поскольку за весь период предварительного следствия я ни разу не была вызвана на допрос следователем, никаких показаний или объяснений не давала, никаких следственных действий с моим участием не проводилось, в материалах дела на данный момент отсутствуют какие-либо мои показания. Я записала свои показания письменно, где исчерпывающе изложила все по данному делу», - сказала Ольга Зенина. Она попросила заслушать ее письменные показания и приобщить их к материалам дела.

В свою очередь, обвинитель Кристина Кузьмичева указала, что в деле есть протокол допроса Зениной от 21 января 2019 года.

«Это было в тот день, когда у меня проходил обыск. Я давала объяснения, но не следователю, а сотруднику ЦПЭ. Меня не вызывали в СК, со мной не общался следователь. Мне не были заданы никакие вопросы, не предъявлены никакие материалы, которые были у меня изъяты, по ним я объяснений не давала», - парировала свидетель.

Отвечая на вопросы сторон, Зенина подтвердила, что ей знакома Анастасия Шевченко, с февраля 2016 года она находится с ней в дружеских отношениях, точные обстоятельства знакомства не помнит. При этом Ольга Зенина заявила, что никогда не состояла в нежелательной иностранной неправительственной организацией с названиями Open Russia Civic Movement и "Открытая Россия" (Великобритания).

Признанные нежелательными неправительственные организации OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия") (Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России") (США), Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение "Открытая Россия") (Великобритания) "осуществляют на территории России специальные программы в целях дискредитации результатов выборов, признания их итогов нелегитимными", и их "деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности государства", говорится в сообщении от 26 апреля 2017 года на сайте Генеральной прокуратуры России.