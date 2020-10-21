Власти Адыгеи призвали работодателей перевести сотрудников на удаленную работу

21 октября 2020, 06:57

Всем работодателям в Адыгее из-за угрозы коронавируса следует перевести на дистанционную работу не менее четверти сотрудников, объявили 20 октября власти республики.

Как писал "Кавказский узел", власти Адыгеи продлили до 4 октября режим самоизоляции для жителей республики старше 65 лет в связи с распространением коронавируса. 15 октября глава Адыгеи Мурат Кумпилов из-за ухудшения ситуации по COVID-19 распорядился запретить массовые мероприятия. Жителям было предписано соблюдать масочный режим, а властям муниципалитетов - штрафовать его нарушителей.

Общее число случаев заражения COVID-19 в Адыгее достигло 4982, а число смертей от коронавируса за время пандемии – 41. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России, а также в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Власти Адыгеи приняли решение рекомендовать работодателям перевести четверть сотрудников на удаленную работу, сообщило 20 октября со ссылкой на региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции агентство "Интерфакс".

"Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Адыгея принять меры (...) по установлению численности работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы не менее 25%", - процитировало сообщение штаба агентство.

На дистанционный режим работы не переводятся сотрудники, чье непосредственное нахождение на рабочих местах необходимо для обеспечения технологических процессов и функционирования организации.

Также власти республики обязали работодателей перевести всех трудоустроенных граждан старше 65 лет на дистанционную работу, сообщил 20 октября ТАСС.

В регионе в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за роста случаев COVID-19 и ОРВИ временно запрещено проведение всех спортивных соревнований, а также организация массовых банкетов в кафе и ресторанах. С 20 октября в Адыгее приостановлены торжественные государственные регистрации бракосочетаний в органах ЗАГС, информировало агентство.

Ситуация с коронавирусом в республике осложнилась, и система здравоохранения испытывает серьезную нагрузку, заявил 20 октября на совещании в Майкопе по вопросу соблюдения противоэпидемиологических мероприятий в организациях общепита глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Прошлые месяцы вынужденных ограничений показали, какой урон могут нанести жесткие меры отдельному бизнесу и всей экономике в целом", - процитировал главу региона официальный сайт исполнительных органов Адыгеи.

Органы власти, учитывая уровень заболеваемости, вынуждены идти на определенные ограничения, отметил руководитель республики. В соответствии с указом главы Адыгеи деятельность организаций общественного питания разрешена при условии расстановки перегородок или столов на расстоянии 1,5-2 метра и исходя из расчета один человек на четыре квадратных метра. Запрещается использование танцевальных зон и оказание услуг по предоставлению кальянов для курения, сказано в сообщении на сайте исполнительных органов Адыгеи.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина находятся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".