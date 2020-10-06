Яна Топоркова. Фото предоставлено Яной Топорковой

06 октября 2020, 18:35

Журналистка из Адыгеи пожаловалась на давление во время допроса по делу о фейках про COVID

Сотрудница сетевого издания "Регион online" Яна Топоркова привлечена в качестве свидетеля по делу о распространении фейков про коронавирус в Карачаево-Черкесии. Силовики провели в ее доме обыск и забрали технику, а на допрос вывезли в Черкесск. Силовики оказывали психологическое давление на Топоркову, заявил ее адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в июне Следком возбудил уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации о ситуации с коронавирусом в Карачаево-Черкесии в Instagram-каналах "Политика 09" и "Черный куб" (статья 207.1 УК РФ), максимальная санкция по которой предусматривает заключение до трех лет. По этому делу были проведены обыски. Следователи назвали фейком предположения ведущего программы "Черный куб" о количестве заболевших коронавирусом в регионе. По делу были допрошены основатели программы “Черный куб” Мурат Токов и Владимир Биджиев, а также ставропольская журналистка Анна Дарган.

О кризисе медицины в республике на фоне коронавируса рассказали заведующая инфекционным отделением Карачаевской центральной районной больницы Лейла Батчаева, а также другие медработники. Количество больных коронавирусом в Карачаево-Черкесии увеличивается, а госпитализация в ковидные больницы региона затруднена, заявила Батчаева в интервью Руслану Курбанову, которое транслировалось в прямом эфире на его странице в Instagram в ночь на 10 июня. Ранее, 9 июня, замминистра здравоохранения Карачаево-Черкесии Диана Камурзаева заявила, что в инфекционных госпиталях республики за время эпидемии коронавируса умерли 100 человек, из них девять — от COVID-19, а остальные от декомпенсации хронических заболеваний и их осложнений. Замминистра настаивала, что "сокрытие или подлог данных невозможны".

Обыск в доме у Яны Топорковой в пригороде Краснодара посёлке Яблоновском (Адыгея) силовики провели утром 2 октября. Силовики забрали у журналистки всю технику: ноутбук, флешки, фотоаппарат, телефон. Они засунули гаджеты в целлофановый пакет, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Яна Топоркова. По мнению ее адвоката Алексея Аванесяна, такие действия могут применяться не к свидетелю, в качестве которого Топоркова проходит по делу о фейках, а к подозреваемому, что, как считает адвокат, является грубым нарушением закона. Изъятую технику, как сообщила сама журналистка, до сих пор ей не вернули.

Силовики во время обыска у Топорковой, как говорится в публикации издания "Регион online" от 3 октября, пытались избежать присутствия адвоката. Они представились работниками Управляющей компании, выключали свет в квартире и угрожали выломать дверь. Однако журналистка дождалась Алексея Аванесяна, в присутствии которого полицейские “сменили тон на более корректный”. 

Во время обыска, по словам Топорковой и ее адвоката, полицейские оказывали на журналистку психологическое давление. “Они сыпали вопросы про налоги, работодателей, пытались отвести девушку в сторону для личной беседы, бросались своими званиями, - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Алексей Аванесян. - И действительно: приехали полковники, подполковники”. Допрос, по мнению адвоката, можно было провести даже на кухне, так как Яна не подозреваемая.

По словам Топорковой, она отказывалась ехать на допрос в Карачаево-Черкесию. “Вопросы, которые они задавали, можно по пальцам пересчитать. Я это понимала и отказалась ехать. Все время плакала. Но Алексей Аванесян объяснил, что придется подчиниться, а потом обжаловать”, - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» журналистка.

Не поехать, по словам Аванесяна, Яна не могла: “Если вы не согласны с приводом, то должны обжаловать в судебном порядке либо через прокуратуру”. Адвокат сообщил, что уже подал такое заявление.

“Яна была в истерике, - в свою очередь рассказал адвокат о том, что происходило во время обыска у журналистки. - Дома у нее кот, ехать 300 км по горам. Да еще в присутствии трех мужчин, которые пытались обманом попасть в дом и выключали свет”.

По словам Яны, свое требование ехать с ними в Карачаево-Черкесию на допрос полицейские обосновали ее неявкой. “Для привода должно быть основание - мне его и повесили. Хотя не выдали ни одной повестки“, - подчеркнула журналистка.

По ее словам, дорога до Черкесска заняла пять часов. “Приехали мы только к десяти вечера”, - вспоминает Яна. В Черкесске, как сообщила журналистка, ее привезли не в следственный отдел, а в республиканский центр Э. При этом второй адвокат Топорковой Алексей Шистак ждал ее в СК, так как ему сообщили, что допрос будет проходить у следователя Гатаева.

“В центре Э трое мужчин, которые меня сопровождали, постоянно говорили, что следователь скоро подойдет. Игнорировали просьбу позвонить адвокату, - рассказала Яна. - Большую часть времени меня запугивали. Говорили, что два месяца слушали мой телефон и накопили массу компромата. Пугали налоговыми статьями”. По словам журналистки, только после того, как она начала рыдать, сотрудники правоохранительных органов пригласили адвоката. 

В присутствии адвоката Яна на вопросы отвечать отказалась и потребовала выдать повестку на следующий день. “В субботу (3 октября) к полудню мы должны были явиться на допрос. Ребята из центра Э каждые 20 минут звонили моему адвокату. Боялись, что я не приду”, - рассказала журналистка. Когда Топоркова приехала в следственный отдел, следователь, по ее словам, пытался запугать ее, сказав, что ее будут допрашивать как подозреваемую и мерой пресечения станет подписка о невыезде. “Они снова начали жестить: пугали тем, что я якобы не плачу налоги и у них есть стенограмма моих телефонных разговоров”, - рассказала журналистка.

В итоге Алексей Шистак потребовал от следователя проводить допрос по закону. Он продолжался два часа. Яну спрашивали, имеет ли она отношение к “Политике 09”. Девушка объяснила, что работает в другом издании. “В конце мы договорились, что в следующий раз меня вызовут хотя бы за день, чтобы я успела приехать в Черкесск”, - рассказала Яна.

После допроса она поехала домой самостоятельно, и дорогу никто не оплатил, что адвокат также считает нарушением закона. “Все, что происходило с Яной - акция по запугиванию. Если вы проходили это когда-нибудь, то понимаете, насколько тяжело такое отношение, - заявил Алексей Аванесян. - Сейчас по всей стране такие случаи. Это говорит о едином руководящем центре”.

На данный момент Яна Топоркова дома. Она по-прежнему находится в статусе свидетеля, сообщил Аванесян.

За две недели до допроса Топорковой обыск прошел у ее родителей, которые не живут с дочерью. После этого адвокат написал следователю, что Яна находится в другом городе. “Я даже опубликовал в Facebook пост, адресованный ему, с просьбой провести обыск, адресом и моим номером телефона. Но следователь игнорировал, - рассказал адвокат, - Мы хотели избежать сломанных дверей. К тому же, известно, как сотрудники полиции работают по таким статьям. Это не первый журналист, которого увозили и по дороге стращали, чтобы получить нужные показания”.

Как пояснила Яна Топоркова, она трудоустроена в издании "Регион online", на сайте “Политики 09” нет ни одного материала с ее авторством. «Я вообще никакого отношения не имею к “Политике 09” - рассказала Яна. - К моим публикациям у органов не было никогда претензий. На допросе так и не объяснили, почему вызвали именно меня. Уверена, что моих коллег вызывают так же рандомно».

Еще как минимум двух журналистов издания "Регион online", по словам Алексея Аванесяна, привлекли в качестве свидетелей. Саму публикацию, из-за которой возбуждено дело, Яне и ее адвокату не показали. 

В "Регион online" Яна Топоркова пишет о событиях в разных регионах, но в основном под ее авторством выходят оперативные новости русского юга. В Instagram-канале “Политики 09” действительно присутствуют публикации с неофициальной статистикой по коронавирусу. При этом авторы пишут: “Наши данные основаны на информации, подтвержденной родными и близкими погибших”. 

“Властей смущают волнения граждан в регионе. Они уверены: недовольства людей спровоцированы публикациями. В нашей стране главное преступление - митинг, поэтому пошла волна задержаний”, - прокомментировал Алексей Аванесян.

Дела, связанные с публикацией информации о COVID-19, приобрели массовый характер, отметили руководитель службы информации Фонда защиты гласности Борис Тимошенко и адвокат, правовой аналитик международной правозащитной группы "Агора" Станислав Селезнев. "Такое впечатление, что про весь остальной Уголовный кодекс забыли. Практически каждую неделю приходят новости об очередном возбужденном деле", — сообщил 15 июня Тимошенко корреспонденту "Кавказского узла".

К 6 октября в Карачаево-Черкесии общее число зараженных коронавирусом составило 7514, в том числе у 80 этот диагноз подтвержден за последние сутки, умерли 29 человек, 4921 человек вылечился. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Союз журналистов вступился за Анну Дарган после обысков по делу о фейках", "Краснодарской активистке Захаровой предъявлено обвинение в распространении фейка", "Уфимское издание оштрафовано за публикацию о коронавирусе".

Автор: Дарья Таланова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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