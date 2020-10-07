Около 1200 школьников перевели на дистанционное обучение в Адыгее

07 октября 2020, 06:33

В Адыгее на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса перешли ученики 48 классов из 31 школы республики, сообщил 6 октября региональный Минздрав.

Как писал "Кавказский узел", власти Адыгеи продлили до 4 октября режим самоизоляции для жителей республики старше 65 лет в связи с распространением коронавируса. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 22 сентября перешел на дистанционный режим работы из-за заражения COVID-19.

В Адыгеи за последнюю неделю количество школьников, которых отправили на карантин и дистанционное обучение из-за случаев заражения COVID-19, выросло до 1192 человек, сообщил 6 октября со ссылкой на оперштаб региона ТАСС.

Ранее, к 28 сентября число учеников общеобразовательных организаций, занимающихся дистанционно, снизилось до 866, а на карантине по коронавирусу находилось 47 классов из 21 школы, информировало агентство.

"1192 школьника Адыгеи переведены на дистанционное обучение в связи с инфекцией COVID-19, выявленной либо у обучающегося, либо у преподавателя. Речь идёт о 48 классах из 31 школы республики", - сообщил 6 октября республиканский Минздрав на своей странице в Instagram.

Коронавирус был обнаружен в школах всех муниципалитетов республики, кроме Кошехабльского и Теучежского районов, говорится в сообщении.

В Адыгее из-за коронавируса прекращена работа двух детских садов, расположенных в Майкопе и Шовгеновском районе. Также в республике закрыто 10 групп в 10 детских садах Майкопа, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского и Шовгеновского районов, сообщило 6 октября агентство "Интерфакс".

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в течение суток обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, а также на юге России. Информация о динамике распространения вируса опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

По состоянию на 6 октября в республике коронавирусная инфекция выявлена у 4348 человек. С начала пандемии в Адыгее выздоровел 3 651 человек, умерли 36, больше всего случаев заражения выявлено в Майкопе и Тахтамукайском районе, информировало со ссылкой на региональный Минздрав агентство.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу можно узнать в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа опубликованы "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".