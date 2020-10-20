Главврач уволен после видеообращения сотрудников роддома в Пятигорске

20 октября 2020, 17:56

Минздрав Ставрополья сменил главного врача роддома в Пятигорске после недовольства сотрудников перепрофилированием учреждения в COVID-госпиталь. Нагрузка на персонал минераловодского роддома, который теперь принимает рожениц из Пятигорска, выросла в полтора раза.

Как писал "Кавказский узел", единственный родильный дом в Пятигорске был переведен 9 октября в режим работы госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией. Беременных и рожениц решено направлять в другие города Кавказских Минеральных Вод и Ставрополь. Сотрудники Пятигорского роддома выступили против перепрофилирования медучреждения под COVID-госпиталь. Сотрудников роддома убедили не увольняться, сообщил Минздрав Ставропольского края.

По данным на 20 октября в Ставропольском крае выявлено 174 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных в регионе с начала эпидемии составило 19250 человек. Умерли 383 человека из числа инфицированных, из них четверо - за сутки с 19 по 20 октября. На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

О смене главного врача роддома в Пятигорске сообщили сегодня в управлении по информационной политике правительства региона. "В условиях распространения коронавирусной инфекции приходится принимать непростые решения, не исключая кадровые. На этой неделе коллективу представят нового главного врача. Владимир Колесников [министр здравоохранения края] лично посетит госпиталь, встретится с коллективом и проверит работу в "красной" зоне", - говорится в сообщении ведомства.

В нем указано, что краевой Минздрав выявил ошибки во взаимодействии руководства с персоналом роддома. "Это привело к недопониманию частью коллектива ситуации с перепрофилированием под COVID-госпиталь второго корпуса. Не было проведено должной разъяснительной работы по вопросам заключения допсоглашений к трудовым договорам, гарантирующим положенные врачам и медперсоналу выплаты. Спорные вопросы были сняты только после работы в лечебном учреждении комиссии Минздрава и беседы с коллективом", - говорится в пресс-релизе, который цитирует ТАСС. По данным управления, в настоящее время подавляющее большинство сотрудников по-прежнему трудится на своих местах.

По мнению сотрудников роддома в Пятигорске, записавших видеообращение, здание основного корпуса медучреждения не соответствует стандартам для лечения инфицированных коронавирусом. Они также сообщили, что их переводят в новый статус без заключения с ними соответствующего дополнительного соглашения к трудовым договорам. Медработники также высказали тревогу в связи с судьбой рожениц, которым придется лечиться и рожать в других городах.

Организованная проверка доводов коллективного видеообращения сотрудников роддома Пятигорска продолжается, передает со ссылкой на пресс-службе прокуратуры Ставропольского края "Интерфакс".

После перепрофилирования пятигорского роддома в COVID-госпиталь рожениц из Пятигорска принимает минераловодский роддом. Нагрузка на медицинский персонал роддома Минвод возросла - если раньше здесь принимали 8-9 родов в день, то теперь 12-15, говорится в сообщении от 19 октября на сайте Минздрава Ставрополья. Это увеличение нагрузки в Минздраве считают некритичной. В минераловодском роддоме принимаются женщины не только со Ставрополья, но и из соседних республик. За 9 месяцев текущего года специалисты приняли более 2 тысяч родов, сказано в сообщении.

Миронов выступил против перепрофилирования роддомов в ковидные больницы

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госудем Сергей Миронов подверг критике перепрофилирование роддомов в инфекционные больницы для приема и лечения больных коронавирусом.

"Судя по поступающей информации из некоторых регионов, действующие больницы не справляются с наплывом коронавирусных пациентов. Из-за этого началось перепрофилирование роддомов. Этого категорически нельзя делать. Под угрозой оказываются беременные женщины и их дети", – заявил Сергей Миронов, слова которого приводятся в сообщении от 19 октября на сайте "Справедливой России".

Миронов указал, что беременных из Пятигорска направляют в "перинатальные центры Ставрополя, позабыв, что до столицы Ставропольского края почти 200 километров", и отметил, что схожие проблемы существуют и в других регионах.

Регион Кавказских Минеральных Вод устроен так, что города расположены вплотную друг к другу, и закрытие одного роддома в целом не влияет на работу медучреждений, ориентированных на обеспечение помощи беременным и рожающим женщинам, заявила ранее "Кавказскому узлу" пресс-секретарь Минздрава Ставропольского края Ирина Кучукова. По ее словам, все женщины с высоким риском угрозы потери ребенка отслеживаются Минздравом, при малейших подозрениях они направляются в перинатальные центры, а в ближайшее время после капремонта откроется роддом в Ессентуках. По данным сервиса "Яндекс. Карты", Пятигорск удален от Минеральных Вод примерно на 13 километров, от Кисловодска - на 17, а от Ставрополя - примерно на 130 километров.

"Перед чиновниками поставили задачу бороться с коронавирусом. Вот они и приняли к исполнению. Начали бездумно перепрофилировать родильные дома, чтобы отчитаться количеством ковидных коек", - заметил Миронов, добавив, что беременные и новорожденные "находятся в самой сложной группе риска и могут запросто пополнить печальную статистику".