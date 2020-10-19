Глава счетной палаты Астраханской области заподозрен в сокрытии крупной аферы

19 октября 2020, 12:53

Председатель Контрольно-счетной палаты Астраханской области Дмитрий Парфенов утаил информацию о махинациях руководства региона с коммерческими кредитами, в результате которой бюджет потерял 212 миллионов рублей, заявил Следком.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля 2019 года по подозрению в превышении полномочий были задержаны глава правительства Астраханской области Виталий Шведов и его предшественник Расул Султанов. Они заключены под стражу до 25 октября.

По версии следствия, Султанов и Шведов, возглавлявший тогда региональный Минфин, от имени областных властей взяли кредит на сумму около шести миллиардов рублей. Правоохранители считают, что у чиновников имелась возможность оформить кредит по ставке 0,1%, тогда как на деле она составила 7-8,5%. Сумма причиненного ущерба оценивается в 212 миллионов рублей.

Отдельное уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями заведено на председателя Контрольно-счетной палаты региона Дмитрия Парфенова, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, Парфенов в 2019 году "намеренно сокрыл факты привлечения правительством Астраханской области в лице председателя правительства Астраханской области Расула Султанова и министра финансов региона Виталия Шведова необоснованных коммерческих кредитов на сумму 6,2 миллиарда рублей". Эти действия причинили региональному бюджету ущерб на сумму более 212 миллионов рублей, сообщил сегодня Следком на своем сайте.

На сайте Контрольно-счетной палаты Астраханской области, по состоянию на 12.50 мск 19 октября, отсутствуют комментарии относительно уголовного преследования Дмитрия Парфенова.

Отметим, что это не единственное громкое жело против руководства региона. 31 августа суд приговорил бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Василия Корнильева к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в один миллион рублей за присвоение и легализацию украденных средств, выделенных на госпрограмму "Развитие транспортной системы". Еще четверым соучастникам назначено наказание на сроки от пяти до семи лет лишения свободы. Согласно приговору, бывшим министром и его сообщниками были похищены свыше 662 миллионов рублей.