19 октября 2020, 12:53

Глава счетной палаты Астраханской области заподозрен в сокрытии крупной аферы

Председатель Контрольно-счетной палаты Астраханской области Дмитрий Парфенов утаил информацию о махинациях руководства региона с коммерческими кредитами, в результате которой бюджет потерял 212 миллионов рублей, заявил Следком.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля 2019 года по подозрению в превышении полномочий были задержаны глава правительства Астраханской области Виталий Шведов и его предшественник Расул Султанов. Они заключены под стражу до 25 октября.

По версии следствия, Султанов и Шведов, возглавлявший тогда региональный Минфин, от имени областных властей взяли кредит на сумму около шести миллиардов рублей. Правоохранители считают, что у чиновников имелась возможность оформить кредит по ставке 0,1%, тогда как на деле она составила 7-8,5%. Сумма причиненного ущерба оценивается в 212 миллионов рублей.

Отдельное уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями заведено на председателя Контрольно-счетной палаты региона Дмитрия Парфенова, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, Парфенов в 2019 году "намеренно сокрыл факты привлечения правительством Астраханской области в лице председателя правительства Астраханской области Расула Султанова и министра финансов региона Виталия Шведова необоснованных коммерческих кредитов на сумму 6,2 миллиарда рублей". Эти действия причинили региональному бюджету ущерб на сумму более 212 миллионов рублей, сообщил сегодня Следком на своем сайте.

На сайте Контрольно-счетной палаты Астраханской области, по состоянию на 12.50 мск 19 октября, отсутствуют комментарии относительно уголовного преследования Дмитрия Парфенова.

Отметим, что это не единственное громкое жело против руководства региона. 31 августа суд приговорил бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Василия Корнильева к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в один миллион рублей за присвоение и легализацию украденных средств, выделенных на госпрограмму "Развитие транспортной системы". Еще четверым соучастникам назначено наказание на сроки от пяти до семи лет лишения свободы. Согласно приговору, бывшим министром и его сообщниками были похищены свыше 662 миллионов рублей.

Примечание:

"Руководители астраханского МЧС осуждены за фиктивное оформление спортсменов", "Главный судебный пристав Астраханской области осужден за поборы", "Полицейский в Астраханской области заподозрен в мошенничестве".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

19 октября 2020, 12:18

19 октября 2020, 11:21

19 октября 2020, 10:37

19 октября 2020, 09:41

19 октября 2020, 08:46

  • "Коммерсант" сообщил о передаче дела братьев Магомедовых в Генпрокуратуру

    Следователи закончили расследование дела владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиненных в организации преступного сообщества и мошенничестве на 11 миллиардов рублей. Защита указала на противоречия в показаниях свидетелей и попросила вернуть дело в МВД, сообщил сегодня "Коммерсант".

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи