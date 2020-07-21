Суд продлил на три месяца арест двум астраханским министрам

21 июля 2020, 17:10

Ростовский облсуд до 25 октября продлил сроки содержания под стражей бывшему главе правительства Астраханской области Виталию Шведову и его предшественнику Расулу Султанову, обвиняемым в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщал "Кавказский узел", глава областного Минфина Виталий Шведов и бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов были задержаны 26 июля 2019 года по подозрению в превышении полномочий. Их арест неоднократно продлевался. 26 июня суд в Ростове-на-Дону продлил сроки содержания под стражей Шведову и Султанову до 25 июля.

По версии следствия, Шведов и Султанов от имени областных властей взяли кредит на сумму около шести миллиардов рублей. Правоохранители считают, что у чиновников имелась возможность оформить кредит по ставке 0,1%, тогда как на деле она составила 7-8,5%. Сумма причиненного ущерба оценивается в 212 миллионов рублей.

Ростовский областной суд продлил арест Султанову и Шведову. "Срок содержания под стражей Султанова и Шведова продлен по 25 октября включительно", - сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Напомним, врио вице-губернатора Астраханской области Расул Султанов по собственному желанию покинул свою должность 10 июня 2019 года. После его увольнения этот пост занял глава регионального Минфина Виталий Шведов.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Виталия Шведова и Расула Султанова или их представителей относительно решения суда.