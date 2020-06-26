26 июня 2020, 21:20

Главный судебный пристав Астраханской области осужден за поборы

Суд приговорил главу службы судебных приставов Астраханской области к полутора годам лишения свободы за сбор с подчиненных денег под угрозой увольнения.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря 2018 года руководитель службы судебных приставов по Астраханской области Андрей Немашкалов и его помощник были задержаны по делу о злоупотреблении полномочиями.

Кировский районный суд Астрахани приговорил бывшего главу управления службы судебных приставов Астраханской области к полутора годам лишения свободы за сбор денег у подчиненных. Два сотрудника службы судебных приставов приговорены к штрафам, сообщила сегодня прокуратура Астраханской области.

"Руководитель УФССП России по Астраханской области в период с 31 октября 2018 года по 14 декабря 2018 года при пособничестве своего помощника получил под угрозой увольнения от подчиненного 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении прокуратуры. Также с апреля по октябрь 2018 года при пособничестве начальника одного из отделов глава службы получал от сотрудников 50% выданных им премий, всего 290 тысяч рублей, которые расходовались на благоустройство его кабинета, проведение праздничных мероприятий и иные нужды, отмечается в сообщении ведомства.

Суд признал Немашкалова виновным в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ) (злоупотребление должностными полномочиями). Помощник Немашкалова и начальник отдела службы судебных приставов приговорены к штрафам в размере 70 и 75 тысяч рублей. Все осужденные лишены права занимать руководящие и административно-хозяйственные должности: Немашкалов сроком на три года, помощник - на год, начальник отдела - на полтора года. 

Статьи, по которым осужден Немашкалов, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Комментариями Андрея Немашкалова и других осужденных или их представителей "Кавказский узел" пока не располагает. 

Примечание:

"Полицейский в Астраханской области заподозрен в мошенничестве"", "Следком сообщил о крупных махинациях в фонде капремонта Астраханской области", "Арест двум астраханским министрам продлен на месяц".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

26 июня 2020, 20:29

26 июня 2020, 20:15

26 июня 2020, 19:25

26 июня 2020, 18:55

26 июня 2020, 18:05

  • Планы мэрии Махачкалы о сквере памяти врачей вызвали критику в соцсети

    Глава Дагестана Владимир Васильев озвучил идею создания Аллеи героев-медиков в Махачкале, а мэрия сообщила о строительстве сквера памяти врачей. Активисты движения "Город наш" призвали принимать такие решения после общественного обсуждения и раскритиковали проект мэрии как неэкологичный.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи