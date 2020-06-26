Главный судебный пристав Астраханской области осужден за поборы

26 июня 2020, 21:20

Суд приговорил главу службы судебных приставов Астраханской области к полутора годам лишения свободы за сбор с подчиненных денег под угрозой увольнения.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря 2018 года руководитель службы судебных приставов по Астраханской области Андрей Немашкалов и его помощник были задержаны по делу о злоупотреблении полномочиями.

Кировский районный суд Астрахани приговорил бывшего главу управления службы судебных приставов Астраханской области к полутора годам лишения свободы за сбор денег у подчиненных. Два сотрудника службы судебных приставов приговорены к штрафам, сообщила сегодня прокуратура Астраханской области.

"Руководитель УФССП России по Астраханской области в период с 31 октября 2018 года по 14 декабря 2018 года при пособничестве своего помощника получил под угрозой увольнения от подчиненного 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении прокуратуры. Также с апреля по октябрь 2018 года при пособничестве начальника одного из отделов глава службы получал от сотрудников 50% выданных им премий, всего 290 тысяч рублей, которые расходовались на благоустройство его кабинета, проведение праздничных мероприятий и иные нужды, отмечается в сообщении ведомства.

Суд признал Немашкалова виновным в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ) (злоупотребление должностными полномочиями). Помощник Немашкалова и начальник отдела службы судебных приставов приговорены к штрафам в размере 70 и 75 тысяч рублей. Все осужденные лишены права занимать руководящие и административно-хозяйственные должности: Немашкалов сроком на три года, помощник - на год, начальник отдела - на полтора года.

Статьи, по которым осужден Немашкалов, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Комментариями Андрея Немашкалова и других осужденных или их представителей "Кавказский узел" пока не располагает.