17 декабря 2018, 21:25

Глава астраханских судебных приставов арестован

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области Андрей Немашкалов подозревается в злоупотреблении полномочиями, сообщило сегодня ведомство.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря источники сообщили, что глава астраханских судебных приставов и его помощник задержаны по делу, связанному с получением взятки.

"В отношении руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области - главного судебного пристава Астраханской области А.В. Немашкалова, а также в отношении помощника руководителя управления А.М. Туктарова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями"", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте УФССП по Астраханской области.

УФССП не уточнило, с чем связано дело в отношении главы ведомства и его помощника.

Кировский районный суд удовлетворил ходатайство следователя УФСБ по Астраханской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Немашкалова, пишет сегодня со ссылкой на источник в суде "Интерфакс".

Примечание:

"Заключенные жалуются на проблемы с медпомощью в астраханских учреждениях ФСИН", "Глава сельской администрации в Астраханской области обвинена в коррупции", "Начальник астраханской колонии осужден по делу о мошенничестве"

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