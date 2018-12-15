Источники сообщили о задержании главы астраханских судебных приставов

15 декабря 2018, 00:39

Силовики задержали сегодня руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области по делу, связанному с получением взятки, рассказали 14 декабря источники.

Ранее "Кавказский узел" писал, что сегодня начальник следственного отдела городского управления МВД в Астрахани Юрий Янченко был признан виновным в получении крупной взятки, его заместителя Андрея Шевчука осудили за посредничество.

"Андрей Немашкалов задержан на глазах у коллег на рабочем месте", - процитировал 14 декабря слова собственного источника "Интерфакс". По информации агенства, задержание связано с делом о получении части крупной взятки.

Эту же информацию подтвердило со ссылкой на источник, близкий к службе судебных приставов, издание "Астрахань FM", уточнив, что задержание связано с вымогательством крупной суммы денег.

Андрей Немашкалов назначен главным судебным приставом Астраханской области 20 февраля, до этого он с 27 июня исполнял обязанности руководителя ведомства, говорится на сайте регионального управления ФССП.

Комментариев относительно задержания Немашкалова и его помощника на сайте ведомства к 0.40 мск 15 декабря не появилось. Подтверждения информации о задержании на сайтах областного главка МВД и регионального управления СКР к этому времени также нет.