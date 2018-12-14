Астраханские полицейские приговорены к колонии по делу о взятке

14 декабря 2018, 16:20

Начальник следственного отдела городского управления МВД в Астрахани Юрий Янченко признан виновным в получении крупной взятки, его заместитель Андрей Шевчук - в посредничестве.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа Юрий Янченко был задержан в Астрахани при получении 500 тысяч рублей, сообщили следователи. По версии следствия, он через посредника получил взятку, пообещав переквалифицировать одно из уголовных дел по более мягкой статье. В посредничестве при получении денег был заподозрен заместитель Янченко Андрей Шевчук.

"Судом установлено, что Янченко при посредничестве Шевчука в августе 2017 года получил от обвиняемого в присвоении миллиона рублей астраханца взятку в размере 500 тысяч рублей за прекращение уголовного дела либо его переквалификацию на менее тяжкий состав преступления", - сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Астраханской области.

Янченко признан виновным по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получении взятки в крупном размере), его заместитель - по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Советский районный суд Астрахани приговорил Янченко к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 млн рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на три года. Шевчуку назначено наказание в виде пяти лет исправительной колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей и лишением права в течение двух лет занимать определенные должности, сообщается сегодня на сайте ведомства.

Максимальное наказание по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ - лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки, по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ - лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.