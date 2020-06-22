Полицейский в Астраханской области заподозрен в мошенничестве

22 июня 2020, 15:50

Полковник полиции потребовал 2,7 млн рублей за отказ от уголовного преследования предпринимателя в Астраханской области, зная, что проверка не выявила признаков преступления, сообщили следователи и завели дело о мошенничестве.

По версии следствия, высокопоставленный сотрудник МВД России по Астраханской области потребовал от индивидуального предпринимателя, занимающегося торговлей топливом, 2,7 миллиона рублей за отказ от уголовного преследования. При этом полицейский знал, что по результатам проведенной проверки решено не начинать расследование, так как в действиях предпринимателя не обнаружено состава преступления, сообщил сегодня Следком по Астраханской области.

Полицейский требовал взятку от супруга местной жительницы, являющейся индивидуальным предпринимателем, сообщило сегодня МВД по Астраханской области. "Путём обмана и злоупотребления доверием он получил 2,7 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следком по Астраханской области и региональное УФСБ ведут расследование уголовного дела о мошенничестве (ч.4 ст.159 РФ). Максимальное наказание по ч.4 ст.159 составляет 10 лет лишения свободы.

Подозреваемый, имя которого следствие не называет, занимает высокую должность в полиции, следует из информации на сайте УМВД по Астраханской области. Полиция проводит служебную проверку, сообщила сегодня пресс-служба ведомства. "В случае подтверждения вины сотрудник будет привлечен к установленной законом ответственности и уволен из органов внутренних дел. Проведение проверки поручено оперативно-разыскной части собственной безопасности", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МВД по Астраханской области.

Комментариями подозреваемого и его представителей "Кавказский узел" пока не располагает

"Кавказский узел" информировал, что в октябре 2019 года бывший заместитель начальника отдела МВД по Наримановскому району Астраханской области был приговорен к 7 годам колонии и штрафу в 4 миллиона рублей. Суд признал его виновным в получении взятки 400 тыс. рублей за переквалификацию дела подследственного, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, на более мягкую статью.