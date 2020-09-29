Бои в Нагорном Карабахе начались на фоне отсутствия диалога между Арменией и Азербайджаном

29 сентября 2020, 07:20

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился после того, как контакты между главами Армении и Азербайджана сошли на нет, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. К переговорам между Баку и Ереваном следует привлечь не только Россию, но и Францию и Турцию, пояснили они.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", 27 сентября в зоне карабахского конфликта начались бои. В этот день в Армении и Нагорном Карабахе, а 28 сентября и в Азербайджане, начало действовать военное положение. Россия и Турция являются конкурентами на Южном Кавказе, и вступление одной страны в конфликт вызовет аналогичную реакцию другой, отметили аналитики в Баку. Крупным региональным игроком также является Иран, который не допустит нарушение баланса со стороны Турции, полагают армянские эксперты.

По данным военных ведомств Нагорного Карабаха и Армении, погибли 84 военнослужащих, еще около 200 получили ранения. Четыре мирных жителя погибли и более 30 ранены в ходе обстрелов 28 сентября, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха. Общее число погибших мирных жителей в Нагорном Карабахе достигло шести. Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате артиллерийских обстрелов погибли девять мирных жителей и ранены еще 22. Минобороны Армении утверждает, что после ночных боев на отбитых Армией обороны позициях остались тела десятков азербайджанских военных, но Минобороны Азербайджана эту информацию не подтвердило.

Перед обострением на фронте между Арменией и Азербайджаном не происходило политических контактов, деятельность международных организаций никак не проявлялась, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" ведущий научный сотрудник сектора Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Это могло стать одной из причин обострения конфликта, так как для поддержания хотя бы шаткого мира необходима коммуникация, считает он.

"На фоне пандемии коронавируса и карантина образовался экономический кризис, усугубивший проблему, что вкупе с отсутствием коммуницирования в июле 2020-го привело к беспрецедентному обострению на границе Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанской границе. Летний конфликт был погашен за несколько дней. Но осталось "чистое поле", не прошло ни одной серьезной встречи, ситуация осталась подвешенной. Через два месяца прогремело там, где и предполагалось", - заявил Вадим Муханов.

12 июля обострился конфликт на границе Армении и Азербайджана. С 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек (35 военнослужащих, двое полицейских и мирный житель). Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых, из которых 12 военных и один мирный житель, а также четырех раненых военных, говорится в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку". Обстрелы в зоне конфликта фиксируются ежедневно.

Хотя по официальной позиции Азербайджана его военные действия являются контрнаступлением в ответ на обстрелы Армении, Вадим Муханов пояснил, что не увидел в этих обстрелах принципиальных отличий от тех, которые происходят постоянно в этом регионе.

"О стихийности обострения со стороны Азербайджана говорить нельзя, раз сразу с той стороны была задействована серьезная техника, тяжелая артиллерия и бронетехника, плюс подняли в воздух группу беспилотников. Развернуть танки и гаубицы за полчаса-час невозможно, необходима длительная подготовка. Очевидно, что ввиду масштабности военных действий и применения разных видов тяжелого вооружения операция готовилась заранее. Это не единовременный порыв, а заранее спланированная операция", - считает Вадим Муханов.

Последние встречи Минской группы прошли летом, но не оказали заметного влияния на ситуацию в зоне конфликта, продолжил эксперт.

"Встречи сопредседателей группы с высокопоставленными представителями сторон конфликта также оказались пустой формальностью. Статуса Минской группы не хватает. Искать решение конфликта, который стал межэтническим, должны сами стороны. Хоть какой-то положительный результат, например, хрупкий мир в пороховом дыму, достигается консолидированным международным давлением. Мы были свидетелями этого в 2016 году", - сказал Вадим Муханов.

В апреле 2016 года произошло четырехдневное обострение карабахского конфликта. После этого стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Эксперт отметил важность как позиции России, так и её миротворческой активности. Заявления и действия МИД РФ имеют большое значение, так как Лавров контактирует с обоими главами стран, пояснил Вадим Муханов.

"Сейчас Москва призывает к миру, США и ЕС тоже, но есть дополнительный игрок - Турция, которая отрицательно сказывается на конфликте. Заявления Эрдогана, находящегося в тесном военном союзе с Баку, лишь подталкивают Азербайджан к активным действиям", - рассказал Вадим Муханов.

В прошлом году прошли последние встречи ОБСЕ по вопросам урегулирования конфликта, тогда организаторам удалось добиться, чтобы Пашинян и Алиев сели рядом, напомнил Вадим Муханов. "Но к 2020 году их усилия сошли на нет", - подчеркнул эксперт.

Также в 2020 году мониторинговая миссия посетила границу Армении и Азербайджана. "Количество обращений сторон конфликта настолько велико, что комиссия не успевает реагировать. Сложно производить мониторинг", - отметил Вадим Муханов.

Ситуация, по мнению эксперта, может развиваться по двум сценариям. "Первый - несколько дней активных действий и перемирие, второй - если стороны готовы на фоне нестабильного будущего упереться рогами, то масштабная война. Тогда это сотрясет весь регион", - считает Вадим Муханов.

Никакие конкретные действия со стороны международных организаций в месяцы перед войной не происходили, политические контакты не были налажены, пояснил руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

"Велись только разговоры, никаких конкретностей об отведении войск не было. Более того, стоит вести переговоры не в формате Москва-Баку-Ереван, а нужно привлечь и Францию, и Турцию. Проявление инициативы [в переговорах] стало бы началом выхода из ситуации. Необходимо остановить насилие", - сказал Алексей Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Конфликт, по его мнению, может "выдохнуться", однако скорее всего стороны придется "растаскивать за шкирку". "Война не выгодна ни одной из сторон. Не выгодна она и России. Все будут в проигрыше", - считает Алексей Малашенко.

Минская группа не имеет серьезного веса в урегулировании войны, указал эксперт. "Когда была встреча группы, не помню. Но помню, как Алиев сказал - "переговорный процесс закончился". И вот началась война. Сейчас главное - остановиться", - уверен Алексей Малашенко.

Что касается ОБСЕ, то беседы в организации по поводу армяно-азербайджанского конфликта Малашенко назвал "трепом". "По факту обсуждается одно и то же. 25 лет конфликту! То Минск, то Мадрид. Один треп!" - возмутился эксперт.

Двусторонние контакты Армении и Азербайджана на международных мероприятиях, в том числе на встречах ОДКБ, не проводились, а с учетом того, что, по последней информации, Турция поставляет Баку американские самолеты, Эрдоган идет на прямой конфликт с Кремлем, пренебрегая ОДКБ, сказал Алексей Малашенко.

"Если Турция действительно поставляет вооружение Азербайджану, то это можно расценивать как прямое столкновение России и Турции, так как Армения - член организации. Получается, что Турция плюет на мнение России, которая закончилась как миротворец в данном конфликте. Впрочем, информация о поставках самолетов была оглашена лишь армянской стороной, что вызывает сомнение", - отметил Алексей Малашенко.

Точных данных о действиях международных организаций, а также политических контактов между Азербайджаном и Армений нет, однако они "скорее всего, были" - с помощью Кремля, считает политолог Дмитрий Орешкин.

"Дипломатические связи остаются всегда. Скорее всего, через Кремль... У Азербайджана усиливаются контакты с турками на тему поставок газа и нефти. Азербайджан вежливо вытесняет Россию с турецкого рынка, замещает его своим продуктом. Например, крупнейший нефтеперегонный завод STAR, перерабатывающий 210 тысяч баррелей в сутки, … вообще отказался от российских углеводородов в пользу Норвегии и Ирана. А завод принадлежит азербайджанцам, построен азербайджанской фирмой. Ранее основным поставщиком была Россия. Это рынок", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Дмитрий Орешкин.

Турция постепенно отказывается от российской нефти, Азербайджан занимает зону влияния России и играет все большую роль конкурента на рынке нефтетрейдинга, констатировал политолог.

"Попытка Путина станцевать танго с Эрдоганом в ответ США и продавать туркам оружие, С-400, например, проваливается. Момент истины настал: выяснилось, что линия фронта - это Армения с Азербайджаном и Турцией. Россия же хочет занять третейскую сторону", - рассказал Дмитрий Орешкин.

В ОБСЕ Армении вряд ли помогут, считает политолог. "Не припомню, чтобы Армения там блистала… Что касается мониторинговой группы, то ей дают сразу несколько позиций. Армяне - одну, азербайджанцы - другую, российские патриоты - третью… Но тут важна [не позиция мониторинговой группы], а позиция России, которая вынуждена быть нейтральной. Как говорил Путин, Россия - мусульманская страна. В стране 20 миллионов мусульман, в Москве 500 тысяч азербайджанцев, но и армян немало. Не хватало еще в столице между ними стычек по примеру "Фуд-Сити". Путин долго и упорно пытался поссорить Турцию с НАТО. И если теперь Кремль займет позицию Армении, как члена ОДКБ, все усилия пойдут прахом. Это еще раз указывает, что ОДКБ - это чистая декорация, зачем это союз нужен, неясно", - заявил Дмитрий Орешкин.

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