Четыре жителя Нагорного Карабаха погибли в ходе обстрелов

Четыре человека погибли и более 30 ранены в ходе обстрелов Нагорного Карабаха 28 сентября. В некоторых районах после артобстрелов повреждены объекты инфраструктуры, наблюдаются перебои с сотовой связью и интернетом. В Степанакерте закрыты все магазины, кроме продуктовых.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября после начала боев в зоне карабахского конфликта в Нагорном Карабахе и Армении были объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Жители Степанакерта пережидали ночные обстрелы в убежищах.

В Азербайджане, который назвал наступательную операцию по всей линии фронта ответной реакцией на обстрелы своих позиций, военное положение и комендантский час введены с 28 сентября. Власти Нагорного Карабаха заявили, что азербайджанские военные стремятся уничтожить объекты инфраструктуры, а также продолжают обстрел населенных пунктов, в том числе городов Гадрут и Мартуни. В свою очередь, Минобороны Азербайджана сообщило сегодня об обстреле города Тертер с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха. Важное отличие нового витка длящегося больше трех десятилетий карабахского конфликта состоит в том, что боевые действия идут по всей линии фронта, а противоборствующие объявили военное положение и мобилизацию, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

28 сентября обстрел населенных пунктов Нагорного Карабаха продолжился, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь президента Ваграм Погосян.

По данным офиса омбудсмена Нагорного Карабаха, погибли четыре мирных жителя, из них двое детей, ранены более 30 человек. «Все раненые находятся в медучреждениях под особой опекой государства», - сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян корреспонденту "Кавказского узла".

Обстрелы населенных пунктов он назвал "грубым нарушением международного гуманитарного права».

В результате обстрел в Мартуни были повреждены линии электропередач и газопровод, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Ани Аванесян. По ее словам, идут восстановительные работы, сотовая связь была восстановлена ближе к полуночи. Городские власти, по словам Аванесян, обещали восстановить подачу газа и электричества сегодня, 29 сентября.

Обстрелу подверглись общины Сос, Шехер, Машкалашен, Бердашен Мартунинского района и ряд общин Мартакерского и Гадрутского районов.