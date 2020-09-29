29 сентября 2020, 03:40
Четыре жителя Нагорного Карабаха погибли в ходе обстрелов
Четыре человека погибли и более 30 ранены в ходе обстрелов Нагорного Карабаха 28 сентября. В некоторых районах после артобстрелов повреждены объекты инфраструктуры, наблюдаются перебои с сотовой связью и интернетом. В Степанакерте закрыты все магазины, кроме продуктовых.
Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"
Как писал "Кавказский узел", 27 сентября после начала боев в зоне карабахского конфликта в Нагорном Карабахе и Армении были объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Жители Степанакерта пережидали ночные обстрелы в убежищах.
В Азербайджане, который назвал наступательную операцию по всей линии фронта ответной реакцией на обстрелы своих позиций, военное положение и комендантский час введены с 28 сентября. Власти Нагорного Карабаха заявили, что азербайджанские военные стремятся уничтожить объекты инфраструктуры, а также продолжают обстрел населенных пунктов, в том числе городов Гадрут и Мартуни. В свою очередь, Минобороны Азербайджана сообщило сегодня об обстреле города Тертер с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха.
Важное отличие нового витка длящегося больше трех десятилетий карабахского конфликта состоит в том, что боевые действия идут по всей линии фронта, а противоборствующие объявили военное положение и мобилизацию, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".
28 сентября обстрел населенных пунктов Нагорного Карабаха продолжился, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь президента Ваграм Погосян.
По данным офиса омбудсмена Нагорного Карабаха, погибли четыре мирных жителя, из них двое детей, ранены более 30 человек. «Все раненые находятся в медучреждениях под особой опекой государства», - сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян корреспонденту "Кавказского узла".
Обстрелы населенных пунктов он назвал "грубым нарушением международного гуманитарного права».
В результате обстрел в Мартуни были повреждены линии электропередач и газопровод, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Ани Аванесян. По ее словам, идут восстановительные работы, сотовая связь была восстановлена ближе к полуночи. Городские власти, по словам Аванесян, обещали восстановить подачу газа и электричества сегодня, 29 сентября.
Обстрелу подверглись общины Сос, Шехер, Машкалашен, Бердашен Мартунинского района и ряд общин Мартакерского и Гадрутского районов.
Нарине Петросян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ей удалось связаться с родными, проживающими в селе Сос, которые рассказали, что в течение для село подвергалось артиллерийскому обстрелу, женщины и дети находятся в убежищах.
Жительница села Гегр-Гер Мартунинского района Роза Григорян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она попала под артиллерийский обстрел у селе Шехер, когда возвращалась в свое село из Гадрутского района. По ее словам, обстрелу также подверглась община Машкалашен.
Руководитель администрации Гадрутского района Камо Петросян отметил, что обстрелу подверглись все общины района из артиллерии и ударных БПЛА. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что есть разрушения, повреждена инфраструктура, которая уже восстанавливается.
По его словам, в районе за два дня обстрелов среди мирных жителей трое раненых и один погибший – пожилая женщина.
В самом Степанакерте 28 сентября обстрелов не было, но периодически звучала воздушная тревога и призывы к населению пройти в убежища. Перебоев с электричеством также не было, однако в первой половине дня отсутствовали сотовая и интернет-связь. Интернет был восстановлен к 16.00 по местному времени (15.00 мск), сотовая связь - ближе к полуночи (23.00 мск). В столице закрыты все магазины, кроме продуктовых, передает корреспондент "Кавказского узла".
В Степанакерте восстановлена интернет-связь, ведутся работы в районах Нагорного Карабаха по восстановлению поврежденной в ходе обстрелов инфраструктуры, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства экономики Нагорного Карабаха.
Оперативный штаб, созданный в правительстве, выступил с заявлением, где говорится, что продовольственные запасы республики достаточны.
В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".
Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"