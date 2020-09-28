Жители Степанакерта вняли призыву спасаться в убежищах от обстрелов

28 сентября 2020, 14:35

Ночные обстрелы жители Степанакерта пережидали в убежищах, сегодня сигналы воздушной тревоги также призывают горожан прятаться от обстрелов. Степанакертцы осудили тех, кто покинул Нагорный Карабах на время обострения конфликта.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

"Кавказский узел" сообщал, что 27 сентября в зоне карабахского конфликта начались бои. Власти Нагорного Карабаха заявили, что азербайджанские военные стремятся уничтожить объекты инфраструктуры. Армия обороны оставила некоторые позиции в направлении Талыша, но за ночь отбила часть из них, заявило карабахское Минобороны. Сегодня военное ведомство Армении обвинило азербайджанскую сторону в применении тяжелых огнеметов. В свою очередь, Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле города Тертер с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха.

По данным военных ведомств Нагорного Карабаха и Армении, погиб 31 военнослужащий, еще около 200 ранены. Среди мирных жителей погибла женщина с несовершеннолетней внучкой, получили ранения около 30 человек. По данным азербайджанской стороны, там в результате артиллерийских обстрелов погибли пятеро мирных жителей и ранены еще 19. Минобороны Армении утверждает, что после ночных боев на отбитых Армией обороны позициях остались тела десятков азербайджанских военных, но Минобороны Азербайджана эту информацию не подтвердило.

Сегодня бои продолжились по всей линии соприкосновения войск, сообщил в 12.00 мск пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян. По его словам, азербайджанская сторона продолжает обстрел мирных населенных пунктов, в том числе города Гадрут и Мартуни.

Вместе с азербайджанской армией в боях участвуют турецкие военные и наемники из экстремистских группировок, заявил Погосян со ссылкой на данные разведки.

Посол Армении в России заявил сегодня о 4000 боевиков, переброшенных Турцией в Азербайджан. Минобороны Азербайджана, со своей стороны, утверждает, что на стороне Армении сражаются боевики с Ближнего Востока, причем их гибель не отражена в официальной статистике потерь.

В Союзе ветеранов Арцахской (Нагорно-карабахской) войны корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что в Степанакерт с 27 сентября прибывают отряды добровольцев из Армении. "Сегодня утром прибыла новая группа. Они также отправятся на передовую. Добровольцы из Армении продолжают прибывать", - сказали в Союзе ветеранов.

Звуки выстрелов не были слышны в Степанакерте с 2 часов ночи, но ранним утром обстрелы возобновились, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" горожане. "Была напряженная ночь. Молодых мы отослали в убежища, а я и муж остались дома. Нам даже удалось немного поспать. Ранним утром услышали, что опять начались бои. Очень переживаем за внуков, которые в армии. Со вчерашнего дня от них нет вестей", - рассказала пенсионерка Зоя Григорян.

Сарине Айриян решила сегодня помочь работникам пекарни. "Ночью с детьми находились в убежище, а утром решила, что просто так сидеть ждать и слушать звуки взрывов на передовой просто невыносимо. Я решила пойти в ближайшую пекарню, помочь с выпечкой хлеба. Много женщин поддержало мою идею, потому что мужчины мобилизованы, а рабочие силы везде нужны", - сказала молодая женщина.

Инга Адамян осудила тех, кто уехал из Нагорного Карабаха в безопасное место. "У меня есть возможность уехать, но я не сделаю это никогда. А тем, которые мне пишут или звонят оттуда, чтоб узнать, какая здесь ситуация, я просто отказываюсь отвечать. Категорически", - сказала Адамян.

С утра в Степанакерте уже несколько раз звучала воздушная тревога, призывающая местных жителей спускаться в убежища. Периодически на долгое время отключается интернет-связь, случаются перебои и с сотовой связью. Отключений электричества за сутки не было, передал корреспондент "Кавказского узла".

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны".

Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".