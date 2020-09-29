Аналитики прокомментировали роль третьих стран в обострении карабахского конфликта

29 сентября 2020, 05:23

Россия и Турция являются конкурентами на Южном Кавказе, и вступление одной страны в конфликт вызовет аналогичную реакцию другой, отметили аналитики в Баку. Крупным региональным игроком также является Иран, который не допустит нарушение баланса со стороны Турции, считают армянские эксперты.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября в зоне карабахского конфликта начались бои. В этот день в Армении и Нагорном Карабахе, а 28 сентября и в Азербайджане начало действовать военное положение. Российские военные аналитики отметили, что Россия может вступить в военные действия только в том случае, если турецкая армия пересечет границу Армении.

Аналитики в Баку отметили растущую роль Турции в регионе

Участие Турции в региональных процессах на Южном Кавказе создает баланс сил между сторонами карабахского конфликта, считает аналитик агентства Turan Шахин Гаджиев.

По его словам, в самом начале конфликта Армения пользовалась большой поддержкой России. Впоследствии Москва в соответствии с ее посреднической ролью в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ старалась позиционировать себя как нейтральный игрок. Тем не менее Россия продолжала оказывать скрытую поддержку Еревану, как своему союзнику по ОДКБ, считает Гаджиев.

«Однако сейчас в регионе складывается новая геополитическая ситуация. Если раньше здесь фактически единолично господствующей силой была Россия, то сейчас активно подключилась к участию решению региональных проблем и Турция, которая оказывает Азербайджану военно-политическую поддержку. При этом Анкара помогает Баку вполне легитимно, поскольку военные действия проходят на международно-признанных территориях Азербайджана. Россия, конечно, будет стараться минимизировать роль Турции, но та будет действовать в противоположном направлении», - сказал Гаджиев 28 сентября корреспонденту «Кавказского узла».

Эксперт не исключил прямого столкновения Анкары и Москвы, если российские военные появятся в Нагорном Карабахе. По его словам, Турция в Сирии и Ливии уже показывала, что не избегает военного противоборства с Россией или патронируемыми ею силами. А в Азербайджане тем более для вмешательства Турции никаких помех не может быть. «Если Баку официально пригласит Анкару, то Турция может осуществить и прямое военное вмешательство в случае участия в военных действиях в Карабахе на стороне Армении российских войск», - продолжил эксперт.

«Есть серьезные политически риски для РФ. Москва рассматривает Закавказье как свою зону влияния, а тут вот такое безобразие. Кроме того, возможна дальнейшая эскалация конфликта с вовлечением в него соседних стран, например Турции. Это большая опасность, поскольку Турция – давний противник России в этом регионе. Не исключено, что локальная война может перерасти в региональную войну", - отметил военный обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр

Однако, по мнению эксперта, Россия с учетом своей посреднической роли не станет открыто вмешиваться в конфликт на стороне Армении, но может помогать ей поставками вооружений, разведданными.

С другой стороны, отметил Гаджиев, у России и не будет законных оснований участвовать в войне на стороне Армении. Соглашения в рамках ОДКБ могут быть задействованы, если военные действия будут на территории Армении. "Однако Азербайджан таких целей не ставит и стремится только освободить свои территории", - сказал эксперт.

Глава НПО «Военные юристы» Тельман Абилов также указал на растущую роль Турции в регионе. «Пока поддержка Турции заключается в поставках вооружений, консультативная помощь. Ведь для того, чтобы вести войну с Арменией, Азербайджану нет необходимости привлекать турецких военных. Однако если в конфликт на стороне Армении вмешается Россия, то Анкара не станет оставаться безучастной», - отметил Абилов корреспонденту «Кавказского узла».

Впрочем, по его мнению, Москва не станут вступать в войну против Азербайджана, так как это создаст для России новые проблемы во взаимоотношениях с Западом и Турцией, с которой по некоторым вопросам они могут сотрудничать на взаимовыгодной основе. Кроме того, выступление против Азербайджана лишит Москву статуса посредника в карабахском урегулировании. Кроме того, такое поведение оттолкнет Баку от Москвы, и Россия в конечном итоге потеряет в регионе вслед за Грузией и Азербайджан, добавил Абилов.

По мнению члена Экспертного совета офицеров России, военного политолога Александра Перенджиева, для России риск в случае полномасштабных военных действий существует "только в одном случае - если Турция нападет на Армению". "Тогда случится российское военное вмешательство. Но Россия берет на себя обязательство не допустить вмешательство третьих стран в этот конфликт", - отметил он.

Армянские аналитики прокомментировали возможную реакцию Ирана на вовлечение Турции в конфликт

Обострение ситуации в зоне карабахского конфликта прокомментировало 28 сентября и министерство иностранных дел Ирана, граничащего и с Арменией, и с Азербайджаном.

Тегеран призвал Армению и Азербайджан прекратить военные действия и начать переговорный процесс. "Тегеран призывает стороны к сдержанности, а также немедленному прекращению огня и началу переговоров между двумя странами", - цитирует официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде ТАСС.

Хатибзаде также отметил, что "МИД Ирана заявляет о готовности Ирана использовать все возможности с целью установления перемирия и начала диалога между сторонами". Ранее на своей странице в Twitter прокомментировал обострение ситуации и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, которые написал, что "региону нужен мир".

"Соседи являются нашим приоритетом, и мы готовы оказать посреднические услуги для запуска переговорного процесса", - написал он.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" армянские аналитики прокомментировали возможные действия иранских властей в случае, если в военные действия будут вовлечены турецкие войска.

Политика Ирана заключается в сохранении геополитического баланса в регионе, Иран внимательно следит за развитием ситуации в регион, так как боевые действия в Нагорном Карабахе представляют угрозу национальной безопасности Ирана, заявила старший научный сотрудник Института Востоковедения НАН Армении, иранист Гоар Искандарян.

«Иран обратился с призывом к конфликтующим сторонам незамедлительно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Накануне на приграничную территорию Ирана упали снаряды. Это вызвало беспокойство Ирана не только ситуацией в регионе, но и возможным вмешательством», - пояснила иранист.

28 сентября агентство IRNA сообщило о том, что две ракеты, запущенные в Азербайджане, упали на иранскую территорию в районе Ходаферина. О пострадавших от падения ракет не сообщается.

Искандарян сомневается, что Иран вмешается в боевые действия. «После развала СССР Иран и Турция конкурировали за усиление влияния на Кавказе. Иран стремится сохранить баланс в регионе, и у него есть для этого рычаги, несмотря на попытки Турции нарушить региональный баланс. В сохранении баланса заинтересована и Россия», - подчеркнула она.

Иран беспокоит присутствие Турции в Нахичеванской автономной республики, добавила иранист. «В случае реальных действий Турции в этом направлении Иран предпримет определенные шаги, но какие именно - покажет время», - сказала Искандарян.

Редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян полагает, что Иран вмешается, если на кону будет вопрос Нахичеванской автономной республики, за который, по ее словам, Тегеран вот уже много лет пребывает в негласной конкуренции с Анкарой.

«Дойдет ли на этот раз дело до Нахичевана? Сомневаюсь, потому что ощущение такое, что сейчас решаются какие-то промежуточные задачи, важные для региональных акторов. В частности, Турции, «поджигающей свои границы, чтобы «списать» внешний долг в 180 миллиардов долларов, Азербайджана, решающего вопрос власти Алиева, а также России, стремящейся задействовать ОДКБ и инкорпорировать Арцах (Нагорный Карабах)», - заявила она.

Иран вмешается в конфликт, если в регионе появятся иностранный воинский контингент, заявил политический обозреватель Степан Сафарян.

Иран, по его словам, неоднократно заявлял, что не останется безразличным. «Иран вмешается в случае широкомасштабной войны, в которые будут вовлечены Турция и Россия. Но пока такой предпосылки нет», - считает он.

В Нахичеванском направление будет эскалация в том случае, если Армения напрямую будет вовлечена в боевые действия, добавил политобозреватель.

«Сложно сказать, что предпримет Иран, если из Нахичевана полетит снаряд в направлении Армении. Одно можно сказать - для Ирана красной линией будет появление вдоль своих границ какого-либо иностранного воинского контингента или широкомасштабная война близ его границ», - подчеркнул Сафарян.

Член Ассоциации политологов Армении, политолог Андриас Гукасян отметил, что для региональных государств в настоящее время существуют определенные красные линии, после которых они будут считать, что карабахский конфликт уже касается их напрямую.

«Для Ирана, в частности, жизненно важным условиям является сдерживание турецкого фактора в регионе, и красной линией может оказаться какое-либо вмешательство Турции в конфликт. Иран, полагаю, отреагирует, если будет агрессия против Армении со стороны Турции. Отреагирует в этом случае и Россия», - заявил он «Кавказскому узлу».

Сегодня политически ситуация сформулирована так, что Азербайджан способен вести боевые действия против Нагорного Карабаха, добавил Гукасян. При этом он не видит в перспективе вероятности эскалации в нахичеванском направлении.

«Азербайджан может развязать войну против Арцаха (Нагорного Карабаха) по той простой причине, что Арцах (Нагорный Карабах) – непризнанное государство, территорию которого Азербайджан считает своей и полагает, что вправе проводить там военные действия. Однако эта точка зрения Азербайджана противоречит принципам Хельсинского заключительного акта и международного права, поскольку является нарушением принципа мирного разрешения споров. То, что Арцах (Нагорный Карабах) не признан еще не означает, что конфликт можно решить силой», - пояснил он.

России придется вмешаться в военные действия только в случае, если границы Армении нарушат турецкие войска, считает директор Института стран СНГ, полковник запаса Владимир Евсеев. "У Армении и России есть совместная группировка войск. Она будет задействована, если Турция нарушит границы Армении", - сказал он.

Иран, как и Россия, отреагирует также в случае активизации Турции в нахичеванском направлении, добавил политолог. «Официально на территории Нахичевани у Турции нет военного контингента. Турецкие военные находятся на территории Азербайджана в рамках совместных учений. И одним из сдерживающих факторов является Карский договор, согласно которому Турция признала Нахичевань автономной территорией под протекторатом Азербайджана. И если будет какая-либо военная интервенция со стороны Турция в Нахичевани, это будет нарушением Карского договора и удостоится соответствующей реакции как Ирана, так и России», - отметил Гукасян.